Saç dökülmesinden kilo vermeye, baş ağrısından diyabete, stresle mücadeleden bağışıklık güçlendirmeye... İşte antioksidan deposu zerdeçalın faydaları ve kullanım alanları...

Anavatanı Güney Asya olan sarı çiçekleri bulunan bir bitki olan zerdeçal, Hint safranı olarak da biliniyor. Toz ve taze halde bulunabilen ve şifalı bitkilerden sayılan zencefilgiller familyasının bir üyesi olan zerdeçal, yemeklere tat vermekle kalmıyor cilt sorunlarından kalp hastalıklarına kadar birçok derde de çözüm sunuyor.

Zerdeçalın faydaları nelerdir?



• Antioksidan özelliği vardır

• Kilo vermeye yardımcı olur

• Saç dökülmesi ve saçkıran gibi sorunlara iyi gelir

• Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur

• İdrar söktürücüdür

• Safra kesesi rahatsızlığına iyi gelir

• Karaciğer sağlığına iyi gelir

• Ciltte oluşan yaraların iyileşmesine yardımcı olur

• Kalp damar tıkanıklığı gibi rahatsızlıklara karşı korur

• Antidepresan özelliği sayesinde depresyon, kaygı, stres gibi sorunlara iyi gelir

• Zerdeçalın faydalarından biri de baş ağrılarını iyileştirmesidir

• Diyabetin olumsuz etkilerini yok eder

• Kemik ve eklem ağrıları, romatizma ağrılarına iyi gelir

• Sindirim sistemini rahatlatır

• Doğal bir mikrop öldürücüdür

• Hafızayı kuvvetlendirerek öğrenme becerisini arttırır ve unutkanlık gibi sorunlara iyi gelir

• Bağışıklık sistemini güçlendirir, serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruma sağlar

• Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır

• Kansere karşı koruma sağlaması da zerdeçalın faydalarından biridir.



Zerdeçal nasıl kullanılır?

Faydalı bitkilerden biri olan zerdeçal nasıl tüketilir sorusu sıkça gündeme gelir. Düzenli olarak taze zerdeçal tüketmek isteyenler için günlük kullanım miktarı 6 gramdır. Hamilelerin ise zerdeçal tüketmeleri önerilmez. Taze zerdeçalı yemeklere renk, koku, tat ve şifa vermesi açısından kullanabilirsiniz. İçeriğindeki aromatik yağlar ile yemeklere farklı bir tat ve koku verir. Zerdeçal fiyat açısından toz veya taze olmasına göre farklılık gösterebilir. Taze zerdeçalın turşusu yapılabilir ya da ince bir dilim şeklinde salatalara eklenebilir. Süte karıştırıp blender'da çırpılarak altın renginde lezzetli bir içecek ya da farklı içerikli smoothie'ler de yapılabilir. Zerdeçal ile köri sosu da yapılabilir.



Zerdeçal nerelerde kullanılır?

Yemeklere tat katmasının yanı sıra şifa için de sıkça kullanılan bir bitkidir. Köri ve safranın yakıştığı birçok yemekte zerdeçal kullanmayı deneyebilirsiniz. Etli yemeklerde toz zerdeçalı baharat olarak kullanabilir, kahvaltıda yumurtaya ekleyebilirsiniz. Zerdeçalı zerdeçal çayı yaparak içmeniz de mümkün.



Zerdeçalın cilde faydaları

Zerdeçalın faydaları arasında cilt sağlığı da gelir. Zerdeçalda bulunan Curcumin adı verilen "kolajenaz, elastaz" antioksidan açısından zengin bir bitkidir. Cildi faydaları arasında;

• Cildin tonunu korumayı sağlar.

• Ciltte oluşan yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.

• Cilt tahrişlerine iyi gelir.

• Elastin, kollajen ve hiyalüronik asitin parçalanmasına karşı cildi korumaya yardımcı olur.

• Cildin parlamasına yardımcı olur.

• Yaşlanmayı önler ve kırışıklıkları azaltır.

• Cilt lekeleri ve sivilce izlerinin iyileşmesini sağlar.

• Yağlı ciltler için faydalı bir bitkidir.



Zerdeçal çayının faydaları

Hastalıkları tedavi amaçlı olarak sıkça kullanılmış olan zerdeçal bitkisi çayı yapılarak da tüketilir. İşte çayının faydaları;



• Kilo vermeye yardımcı olur

• Kanın pıhtılaşmasını önler

• Etkili bir antioksidandır

• Gastrit gibi mide ekşimesi ve mide sorunlarına iyi gelir

• Sinirleri ve kasları güçlendirir

• İyi bir antidepresandır

• Karaciğere iyi gelir



Zerdeçal zayıflatır mı?

Zerdeçal çayı kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Bir cezvenin içerisine bir çay kaşığı zerdeçal ve 4 su bardağı su katın. Yaklaşık 10-15 dakika kadar kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra 1 dakika demlenmesini bekleyin ve bal veya limon ile tatlandırın Günde 1 veya 2 bardaktan fazla tüketilmesinin önerilmediğini de ekleyelim.