Daha fazla bezelye tüketmek İçin 5 sağlıklı neden

Bahçe bezelyesi olarak da bilinen yeşil bezelye, fasulye ve mercimek gibi diğer bitkileri de içeren baklagil ailesinin taze, küresel üyeleridir. Bezelye çorbası gibi tariflerde taze yeşil bezelye ile raflardaki kurutulmuş çeşitler arasındaki farkın ne olduğunu merak edebilirsiniz. Yeşil bezelye, sarı bezelye aynı bitkinin çeşitleridir.

Taze Bezelye Sizin İçin Süper Faydalıdır

Konu beslenmeye gelince, bu küçük yeşil yumrular küçük ambalajlarında çok şey barındırıyor. Real Nutrition'ın kurucusu Amy Shapiro'ya göre , her yarım bardak porsiyon (veya 170 gram) yeşil bezelye 62 kalori içerir, bunun %70'i karbonhidratlardan gelir ve bir dizi vitamin, mineral içerir. Yani evet, yeşil bezelye sizin için çok iyi. Taze yeşil bezelyenin sağlığınıza nasıl fayda sağlayabileceğini ve bu lezzetli baklagillerden daha fazlasını diyetinize nasıl dahil etmeye başlayabileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Bezelyenin Sağlığa Faydaları

1. Lif Dolu

Yeşil bezelyenin üçte ikilik bir porsiyonu 3 gram lif sağlar, bu da kadınlar için önerilen günde 21 ila 26 gram lif miktarına ulaşmanıza yardımcı olur .Shapiro'ya göre bezelyedeki çoğunlukla çözünmeyen lif, tokluğa, iştahın düzenlenmesine ve sindirimin iyileştirilmesine yardımcı olacaktır.

Lif aynı zamanda dışkıyı toplamaya da yardımcı olabilir (yani bağırsak hareketlerinizi normalleştirerek dışkılamayı kolaylaştırabilir), Shapiro bazı insanlar için bunun tam tersi bir etkiye sahip olabileceğini belirtiyor. Shapiro, "Çok lifli yiyecekler yerken kabızlığı önlemek için su alımınızı artırdığınızdan emin olun" diye ekliyor.

2. Kalbe Yardımcı Olur

Lif açısından zengin bir diyet yemenin kalp hastalığına yakalanma riskinizi azaltabileceği kanıtlanmıştır ve belirtildiği gibi bezelye, diyetinizdeki lif miktarını artırmanın harika bir yoludur. Ancak onlara kardiyovasküler faydalar sağlayan yalnızca lif içeriği değildir. Shapiro, "Bezelye, magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi iyi miktarda kalp-sağlıklı mineraller içeriyor" diyor.

Potasyumun kan basıncını düşürmek için önemli olduğu ve besin kaynaklarından (bezelye gibi) gelen kalsiyumun kalp hastalığına yakalanma olasılığını azalttığı gösterilmiştir. Magnezyum, kalsiyum ve potasyumun kalbe taşınmasından sorumludur; bu nedenle bezelyenin üçüne de sahip olması, onları doğanın kalp atışınızı desteklemek için mükemmel bir şekilde tasarlanmış gıdası haline getirir.

3. Bağışıklık Sistemini Destekler

Bağışıklık sistemini güçlendirmek , özellikle soğuk algınlığı, grip ve diğer virüslerin artış gösterdiği kış aylarında birçokları için bir önceliktir. İyi haber şu ki, vitamin ve minerallerle dolu, besin açısından yoğun bir diyetle yıl boyunca bağışıklığınızı güçlendirmeniz kolaydır. Bezelye, önerilen günlük C vitamini miktarının %13'ünün yanı sıra vücudunuzun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olacak sağlıklı dozda E vitamini, çinko ve antioksidanlar da dahil olmak üzere bağışıklık sisteminizi desteklemek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir .

4. Gözleri Korur

Havuçlar genellikle görme artırıcı övgüyü alır, ancak bezelye de göz sağlığınız için çok şey yapabilir. Shapiro'ya göre, yarım bardak yeşil bezelye, önerilen günlük A vitamini miktarının %47'sini içeriyor; bu, görmeyi korumak ve makula dejenerasyonunu önlemek için en iyi bilinen vitamindir.

5. Kan Şekerini Düzenler

Shapiro, "Bezelye, kan şekeri yönetimine yardımcı olabilecek şekilde nispeten düşük bir glisemik indekse (GI) sahiptir" diye açıklıyor. GI indeksi, belirli yiyecekleri yedikten sonra kan şekerinizin ne kadar hızlı ve yüksek yükseldiğini ölçer. Bezelyedeki lif ve protein ayrıca öğünler arasında daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir; bu da daha az atıştırma anlamına gelir ve böylece kendinizi halsiz ve karamsar hissetmenize neden olabilecek kan şekeri iniş çıkışlarını daha da önler.

Bezelyenin bir miktar protein içermesine ve tokluğa yardımcı olmasına rağmen tek başına tam bir protein kaynağı olmadığını unutmamak önemlidir. Shapiro, "Diyetinizde gerekli esansiyel amino asitleri elde etmek için yeşil bezelyeyi başka bir protein kaynağıyla eşleştirin" diyor.