1200 Kalorili 7 günlük kilo verdiren diyet programı

7 günde hızla kilo vermek ve vücudunuzu forma sokmak için ne yapmalıyım diyorsanız bu diyet programı tam size göre. Peki, 7 günde kilo nasıl verilir? Neler yemeliyiz? İşte bir haftalık örnek menü...

Kilo vermek söz konusu olduğunda, etkili, kalıcı bir değişiklik yapmanın en basit ve en hızlı yolu, gerçekten ömür boyu uygulayabileceğiniz veya uygulaması kolay olan alışkanlıklar edinmektir. Bu yüzden bu plan, takip etmesi kolay bir yemek planlama rehberi içerir. Sağlıklı ve lezzetli yiyeceklerle dolu bu hafta boyunca, beslenme uzmanları tarafından onaylanmış kahvaltı, öğle ve akşam yemeği fikirleriyle market alışverişi ve hazırlık yapma konusunda tahmin yürütmeyi ortadan kaldıracaksınız. Daha yüksek bir aktivite seviyeniz varsa, 1.300-, 1.400-, 1.500- ve 1.800 kalorili yeme programlarına da göz atın.

Birçok uzman, uzun süreli kilo vermenin ancak düzenli olarak sağlıklı gıda seçimleri yaparsanız mümkün olduğu konusunda hemfikirdir. Bazı menü fikirlerine ihtiyacınız varsa, 7 gün boyunca 1200 kalorilik bu basit yemek planı tam size göre.

Ayrıca kilo verme, sağlık ve vücut imajının karmaşık konular olduğunu da belirtmek isteriz bu diyete devam etmeye karar vermeden önce, sizi yeme alışkanlıklarının tehlikelerine dair araştırmamızı okuyarak daha geniş bir bakış açısı kazanmaya davet ediyoruz.

BU DİYET PLANI HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Başlangıç olarak belirtmeliyiz ki Diyetisyen Stefani Sassos, “Bazı insanlar için 1.200 kalori doğru miktar olsa da diğerleri için çok kısıtlayıcı olabilir” diyor. Bu nedenle, temel olarak 1.200'ü kullanıyoruz ve her fırsatta sebzeleri ikiye katlayarak (veya üçe katlayarak, dörde katlayarak kendinize göre değerlendirebilirsiniz) ve atıştırma saatinde daha fazla meyve ekleyerek bu yemek ve atıştırma fikirlerini geliştirmeye teşvik ediyoruz. Ayrıca, herhangi bir noktada sizi tatmin etmek için yeterli yiyecek olmadığını düşünüyorsanız, tüm öğünlere 1-5 ons protein ekleyebilirsiniz. Ve bu planı günlük bir multi vitamin ile tamamlamayı da düşünebilirsiniz.

1. Gün: Kahvaltı

3/4 su bardağı kepek gevreği, 1 muz ve 1 su bardağı yağsız sütü bir kapta karıştırıp tüketin.

1. Gün: Öğle Yemeği

1 mini dilim kepekli ekmek, 90 gram hindi göğsü, 1/2 közlenmiş biber, 1 çay kaşığı mayonez, hardal ve marul ile bir sandviç yapın. 1 çubuk kısmen yağsız mozzarella peyniri ve 2 kivi ile servis yapın.

1. Gün: Akşam Yemeği

2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri serpilmiş 2 dilimlenmiş erik domates ile 120 gram ızgara balık servis yapın. 1 su bardağı pişmiş kuskus ve 1 su bardağı buharda haşlanmış brokoli ile yiyin. Tatlı olarak tek servislik dondurmayla tadını çıkarın.

2. Gün: Kahvaltı

1 su bardağı donmuş çilek, 1/2 muz ve 250 ml az yağlı veya yağsız sütü bir smoothie haline getirin. Evden çıkarken yanınıza ara öğün için 1 veya 2 haşlanmış yumurta alın.

2. Gün: Öğle Yemeği

1 fincan vejetaryen sebze çorbası ve %100 tam tahıllı tost veya 1 fincan üzüm ve 1 vejetaryen burger tüketin.

2. Gün: Akşam Yemeği

120 gram ızgara derisiz tavuk göğsü. 2 tepeleme su bardağı sotelenmiş ıspanağı sarımsak, zeytinyağı ve domatesle karıştırıp 1/2 sade fırınlanmış veya isteğe göre tatlı patates ile servis yapın.

3. Gün: Kahvaltı

Mikrodalgada, az yağlı veya şekersiz soya sütü ile 1/2 fincan yulaf pişirin. İçine 1/2 elma (dilimlenmiş veya doğranmış), 1 çay kaşığı bal ve bir tutam tarçın ekleyin ve afiyet olsun.

3. Gün: Öğle Yemeği

Bir tavuk salatası yapmak için, 1/4 fincan kıyılmış kırmızı üzüm, 1 yemek kaşığı şerit badem, 1 yemek kaşığı mayonez ve 1 yemek kaşığı sade, şekersiz yoğurt ile 120 gram didilmiş derisiz ızgara tavuk göğsünü karıştırın. Marulun üzerinde servis yapın. Yanında 1 muz tüketebilirsiniz.

3. Gün: Akşam Yemeği

120 gram buğulanmış karides, üzerine 1 yemek kaşığı şekersiz yoğurt ve ayrıca 3 su bardağı ıspanak, buğulanmış 1 fırında patates ile servis yapın. Yemek sonrasında 30 gram çikolata veya 100 ila 150 kalorili bir dondurma tüketebilirsiniz.

4. Gün: Kahvaltı

1/2 küçük elma, dilimlenmiş ve 30 gram rendelenmiş az yağlı peynir ile yarım simit. 1 yemek kaşığı kıyılmış badem serpilmiş 2/3 fincan sade, şekersiz yoğurt ile servis yapın.

4. Gün: Öğle Yemeği

1 su bardağı domates çorbası. 1 mini kepekli ekmek. 90 gram ince dilimlenmiş biftek, yarım salatalık, hardal, domates dilimleri ve marul ile yapılmış bir sandviçle servis yapın. Yanında 2 su bardağı çiğ sebze ve 1/4 su bardağı humus ile tüketebilirsiniz.

4. Gün: Akşam Yemeği

1-1/4 bardak kıyılmış beyaz lahana, 1 çorba kaşığı sirke ve 1-1/2 çay kaşığı zeytinyağı ile 2 dilimlenmiş yeşil soğan atılarak yapılan bir lahana salatası ile 120 gram buharda haşlanmış somon servis yapın. Baharatları, otları istediğiniz gibi ekleyin. 3/4 fincan %100 tam tahıl (kinoa gibi) ve yanında bir elma ile eşleştirin.

5. Gün: Kahvaltı

1/2 su bardağı çilek, 1 yemek kaşığı file badem ve 180 gram sade, şekersiz yoğurdu bir kapta birleştirin.

5. Gün: Öğle Yemeği

1/4 su bardağı yağsız kızartılmış fasulyeyi %100 taş öğütülmüş mısır tortilla ekmeğinin üzerine yayarak bir quesadilla yapın. 30 gram rendelenmiş az yağlı peynir kullanın. Şerit şerit kesilmiş salatalık ve 1/2 su bardağı süzme peynir veya yoğurt ile servis yapın.

5. Gün: Akşam Yemeği

1 bardak haşlanmış ve ezilmiş bal kabağı ile 120 gram kavrulmuş dana eti, bir tutam tarçın ile karıştırın. Bir tutam zeytinyağı ve arzu ettiğiniz kadar sirke ile 2 ila 3 su bardağı yeşil salata; ve tatlı için çikolata veya bir dondurma (100 ila 150 kalori) ile öğünü bitirin.

6. Gün: Kahvaltı

1 adet kepekli un ile hazırlanmış pankek, üzerine 2 yemek kaşığı fındık yağı sürülür ve üstüne küçük 1 dilimlenmiş muz ve tarçın ile hindistan cevizi eklenir. 250 ml yağsız süt ile tüketin.

6. Gün: Öğle Yemeği

2 dilim kepekli ekmek, 60 gram light ton balığı, 1 yemek kaşığı mayonez, hardal, salatalık ve soğan dilimleri ile ton balıklı sandviç yapın. 10 bebek havuç ve 2/3 fincan sade, şekersiz yoğurt ve küçük bir armut ile servis yapın.

6. Gün: Akşam Yemeği

3/4 su bardağı pişmiş esmer pirinci karıştırarak yemek yapın; 1/2 su bardağı mısır; 2 ons pişmiş hindi sosisi, dilimlenmiş; 1/3 su bardağı salsa; ve 1/4 su bardağı tuz eklenmemiş siyah veya lacivert fasulye. Isıtın. 1 yemek kaşığı zeytinyağında sarımsakla sotelenmiş 3 su bardağı ıspanakla birlikte yiyin.

7. Gün: Kahvaltı

30 gram az yağlı peynir, 2 dilim kızarmış ekmek, 1 dilim domates, 1 su bardağı buharda haşlanmış ıspanak, 1 haşlanmış yumurta ile sandviç yapın, 1 greyfurt ile servis yapın.

7. Gün: Öğle Yemeği

1/2 su bardağı konserve siyah fasulye ya da maş fasulyesi, 1/2 su bardağı portakal dilimleri, doğranmış kırmızı biber, kırmızı soğan, yeşil soğan ve 1 çay kaşığı sirke ile istediğiniz diğer sebzeleri atarak fasulye salatası yapın. Yeşillikleri de ekleyin. Bir bazlamanın dörtte biri ve bir parça meyve ile servis yapın.

7. Gün: Akşam Yemeği

1 tatlı patatesi dilimlere bölün, 1 tatlı kaşığı oda sıcaklığındaki tereyağı ile harmanlayın, fırında pişirin. 90 gram ızgara biftek servis yapın; 1 su bardağı haşlanmış kabak ve 1- 1/2 su bardağı çilek ile öğünü sonlandırın.

İLGİLİ İÇERİKLER