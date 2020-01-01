Fizik terapi eğitmeni 43 yaşındaki Belinda Norton, nasıl yarı yaşında göründüğüne ilişkin 8 sırrını paylaştı.

Norton, kendisini 20'li yaşlarda olduğundan daha fit hissettiğini söyledi. Hayatınızda yapacağınız 8 değişiklik ile çok genç görünmenin mümkün olduğunu söyleyen eğitmen, yediğiniz şeylerin yapılan egzersizlerden daha önem taşıdığının altını çizdi.



Vücudunu her günü değişik hareketlerle esnettiğini ve ağırlıkla çalıştığını söyleyen Fizik terapi eğitmeni 20'li yaşlarda atlet olduğunu belirtti. Hayatınızda yapabileceğiniz 8 önemli değişiklikle çok daha fit ve zinde görünebilirsiniz.

2 çocuk annesi Norton, doğumlardan sonra aldığı 20 kiloyu yaptığı diyetler ve egzersizlerle verdiğini söyledi.





İŞTE BELİNDA NORTON'DAN 8 HAYAT DERSİ

1. Hayat gerçekten kısa. En az 80 yaşına kadar yaşayacağım ve hayatımın yarısından fazlasını da yaşadım. Sıfır pişmanlığım var. Keşkelerim yok çünkü sağlığıma dikkat ettim.



2. Sağlık satın alınamaz ve onun için çaba harcamak zorundayım. Bunu benim adıma kimse yapamaz. Bu yüzden çiğnediğim ve yuttuğum şeyleri kendim seçiyorum. Hayatımda sağlıksız besinlere, atıştırmalara yer yok. Sağlığıma ancak kendim dikkat edebilirim.

3. Yemek egzersizden çok daha önemlidir. Özellikle de su, cilt ve vücut fonksiyonları için daha da önemlidir.

4. Stresli olmak hayatımızdan sadece güzel anlar alır, zamanımızı çalar ve vücutta hastalığa neden olur.

5. Vücudunuzu her gün hareket ettirin, düzenli olarak ağırlık kaldırın ve vücudunuzu her gün esnetin.

6. Başınızı yastığa koyduğunuzda iki güzel anınızı hatırlayıp, gülümseyerek uyuyun.

7. Güneş size enerji verecektir. Gün doğumunu izlemek en sert kalp kırıklarında bile pozitiflik sağlayacaktır.

8. Kendinize karşı saygılı ve dürüst olun. Asla yeteneklerinizden şüphe duymayın. Her şeyi başarabileceğinizi unutmayın.

Bunların dışında eğer yaşınız 40'ı geçtiyse, yeşil yapraklı sebzelere menünüzde ağırlık verin. Yağlı gıdalara ve karbonhidratları azaltın.





Belinda Norton'un uyguladığı detoks ve tabağındaki gıdalar:

* SABAH ÇAYI: Çilek, böğürtlen ve bir bardak badem sütü.

* ANA ÖĞÜN: Mikrodalgada iki dakika pişirilmiş, çiğ brokoli ve karnabahar ile barbekü tavuk ya da tofu.

* ÖĞLEDEN SONRA ÇAYI: Çiğ kavrulmuş badem, minik salatalık ve küçük bir havuç.

* ARA İÇECEK: Su veya hindistan cevizi suyu.

İngiliz fizik terapi uzmanı her sabah kalp sağlığı için kahvaltıdan 30 dakika önce yürüyüş, koşu, ip atlama ya da bisiklet sürme önerisinde bulunuyor. Böylece hem kalp sağlığınızı korurken, hem de fit bir görünüme kavuşabilirsiniz. Bu aynı zamanda uzmana göre, ruh sağlığına da iyi geliyor.

İŞTE BELİNDA NORTO'NUN KİLERİNİZDE MUTLAKA BULUNDURMANIZ GEREKEN GIDA ÖNERİLERİ:

* Hazır yulaf

* Kenevir tohumları (Salataya katmak için)

* Ay çekirdeği

* Kabak çekirdeği

* LSA (keten tohumu, soya ve badem küspesi karışımı)

* Pirinç kepeği şurubu

* Badem

* Fıstık ezmesi

* Kakao tozu

* Hindistan cevizi yağı

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