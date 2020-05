Pek çoğumuzun yabancı olduğu maydanoza benzeyen kişniş, yemeklere kattığı lezzetin yanı sıra şifa deposu olduğu için keşfedilmesi gereken bir ot.

Kişniş ve Kişniş Tohumunun Faydaları

Kişnişin Yan Etkileri

Kişniş Nasıl Kullanılmalı?

Kişniş için önyargılı olanlardansanız çok şey kaybediyorsunuz. Özellikle egzama, kuruluk, kaşıntı gibi cilt rahatsızlıklarına ve saç dökülmelerine iyi gelen kişniş, içeriğindeki linoleik asit kötü kolesterol ile mücadele büyük rol oynarken kan şekerini düzenlemeye de yardımcı olur. Kalp ve damar sağlığını korumasının yanında yüksek tansiyona da iyi geldiği bilinir. Tabii doktorunuzun önerdiği ilaçlara ek olarak kullanmanız koşuluyla. Kişniş içerdiği A,B,C, folik asit, beta-karoten sayesinde bağışıklığı güçlendirir ve griple savaşırken destekleyici olur. Sindirimi düzenleyip hazımsızlığı giderdiğini de belirtelim. Ayrıca kadınların adet düzensizlikleri için birebir olmasının yanında cinsel isteği arttırdığı da biliniyor. İçerisinde potasyum, çinko, magnezyum, kalsiyum, demir ve bakır barındırması sebebiyle de tam bir mineral kaynağı olan kişnişin faydaları saymakla bitmez. Tabi bu kadar faydalı olmasına rağmen kimileri için yan etkileri de olabilir diye uyarımızı da yapalım.Kişnişin yan etkileri gözünü korkutmasın. Bu yan etkiler daha çok aşırı tüketim sonucu gelişiyor. İshale ve bazı cilt sorunlarına neden olduğu görülmüştür. Aynı şekilde mide asidi problemi olanlar için de aşırı tüketilmesi sakıncalı olabilir. Sık ve uzun süreli kullanımlarda karaciğeri yorabilir. Kişniş tohumu, içeriğindeki bileşenler alerjiye neden olabilir. Emziren annelerin de kişniş kullanırken dikkatli olması gerekir. Sütün kesilmesine neden olabileceğinden doktor tavsiyesi almadan kullanmaları tavsiye edilmez. Aşırı tüketilmesi boğaz kuruluğuna da neden olabilir. Sindirimi düzene sokması nedeniyle iştahsızlığa çare olması ise kimine lütuf kimine ceza olabilir. Siz en iyisi ölçülü kullanmaya özen gösterin ve ciddi bir rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışmadan kullanmayın.Kişniş özellikle et yemeklerine farklı bir lezzet katmak için kullanılsa da her tür güveç yemeğine ekleyebilirsiniz. Makarna ve salata soslarında da denemenizi tavsiye ederiz. Kişnişin gövdesi fasulye yemeğini tatlandırmak için kullanılmakta. Pek çok kadın hamur işlerinde, turşularda, patates yemeklerinde gizli lezzet formülü olarak kişnişten yararlanıyor. Bal ile karıştırarak kahvaltılarda bile bu besleyici ot ile güne şifalanarak başlamayı deneyin. Taze kişniş de ezilerek baharat halini alan kişniş tohumu da faydalı bir baharat olarak mutfağınıza bir an önce girmeli. Nerden buluruz diye sorarsanız; tazesi için semt pazarları, kişniş tohumu içinse aktarlar doğru adres olur. Farklı cinsleri aklınızı karıştırmasın. Akdeniz bölgesinde yuvarlak olan kişniş Hindistan bölgesinde daha büyük ve oval oluyor. İkisinin de içeriği aynı olduğundan size sadece birini seçmek kalıyor.



