Her kadının ömrünü uzatmak için ihtiyaç duyduğu 9 besin

Kadınlar yaşlandıkça birçok sağlık sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Adet dönemi ve hamilelikten emzirme ve menopoza kadar vücutlarının yaşadığı pek çok şey vardır. Üstelik bu kalıcı zorluklar nedeniyle birçok kadın kişisel ve profesyonel yaşamlarını dengelemekte bile zorlanıyor ve bu da strese yol açıyor. Kadınların bu yolda daha rahat ilerlemesine yardımcı olabilecek şeylerden biri de dengeli beslenmedir. Kadınlar için gerekli tüm besinlerin tüketilmesi, uzun ömürlülüğün ve daha yüksek yaşam kalitesinin desteklenmesine yardımcı olabilir.

KADINLARIN DAHA UZUN YAŞAMASI VE FORMDA KALMASI İÇİN 9 TEMEL BESİN

1. Folat



Folat, her kadının günlük beslenmesine dahil etmesi gereken hayati bir besindir. Bu besin, kalp sağlığını, sinir fonksiyonlarını, cilt ve göz problemlerini, sindirimi, kan dolaşımını ve enerji üretimini iyileştirmeye yardımcı olur. Hamilelik sırasında, tıbbi uzmanlar, kadınlara folat tüketmelerini tavsiye ediyor çünkü folat, bebeklerde doğum kusurları olasılığını azaltıyor. Folat, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, zenginleştirilmiş tahıllar ve turunçgiller şeklinde tüketilebilir. Ayrıca diyetinize folat takviyeleri de ekleyebilirsiniz, ancak bunu yalnızca bir uzmana danıştıktan sonra yapabilirsiniz.

2. Kalsiyum

Kalsiyum sağlam kemiklerin ve dişlerin korunması için önemlidir. Kadınlar, özellikle yaşlandıkça, kırılgan ve zayıf kemiklerle karakterize bir durum olan osteoporoz açısından yüksek risk altındadır. Bu nedenle, bir kadının yaşamı boyunca yeterli kalsiyum alımı zorunludur. Kalsiyum süt, yoğurt, peynir vb. kaynaklar açısından zengindir; ancak vegansanız bitki bazlı süt, lahana ve ıspanak gibi yapraklı yeşillikleri almayı tercih edebilirsiniz.

3. D Vitamini

D vitamini, kalsiyum emilimi, bağışıklık fonksiyonu ve genel sağlık için gereklidir ve kadın vücudunda bir hormon görevi görür. Biraz D vitamini almak için sabah veya öğleden sonraları güneş altında biraz zaman geçirebilir, D vitaminini Bbeslenmenize dahil etmek için süt ürünleri ve yağlı balık tüketebilirsiniz.

4. Demir

Demir, kan sağlığını korumak için gerekli olan diğer bir temel besindir ve anemiyi önlemeye yardımcı olur. Demir doğru şekilde tüketilmezse yorgunluk ve aşırı halsizlik yaşanabilir. Uzmanlar, daha hızlı emilim ve daha iyi sindirim için demirin C vitamini açısından zengin gıdalarla birlikte alınmasını öneriyor. Demir açısından zengin gıdalar arasında yağsız kırmızı et, kümes hayvanları, balık ve fasulye bulunur.

5. Omega 3 yağ asidi

Omega-3 yağ asitleri, iyi kalp sağlığını sürdürmek ve kadınlar arasında önde gelen ölüm nedeni olan kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak için çok önemlidir. Omega-3 yağ asitlerini sade yağ, avokado, ceviz, chia tohumu ve zeytinyağı gibi kaynaklardan elde edebilirsiniz. Bu gıda maddelerini beslenmemize dahil etmek kalp sağlığımız üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

6.Protein

Protein yaşamın temel yapı bileşenidir ve kas kütlesi, immünolojik fonksiyon ve doku onarımı için gereklidir. Her yaştan kadının genel sağlığını korumak için yeterli protein tüketimine ihtiyacı vardır. Protein açısından zengin gıdalar arasında yağsız et, kümes hayvanları, balık, yumurta, süt ürünleri, mercimek ve tofu bulunur. Çeşitli protein açısından zengin gıdalar, temel amino asitlerin dengeli bir şekilde alınmasını sağlar.

7. C vitamini

Yaygın olarak askorbik asit olarak bilinen C vitamini, kadın sağlığında birçok önemli rol oynayan güçlü bir antioksidandır. Cilt sağlığına ve yara iyileşmesine fayda sağlayan kolajen sentezini destekler. Ayrıca, C vitamini demir emilimini artırır, bu da onu özellikle demir eksikliği anemisinden muzdarip kadınlar için faydalı kılar. C vitamini turunçgiller, çilekler, dolmalık biberler ve brokolide bol miktarda bulunur.

8. Lif

Lif, her yaştan kadın için faydalı olan bir beslenme gücüdür. Sağlıklı vücut ağırlığını destekler, sindirime yardımcı olur ve kalp hastalığı ve tip 2 diyabet gibi kronik hastalık riskini azaltır. Tam tahıllar, meyveler, sebzeler, baklagiller ve kuruyemişlerin hepsi lif bakımından zengindir. Bu lif bakımından zengin yiyecekleri diyetinize ekleyebilirsiniz.

9. Potasyum

Potasyum, kan basıncının düzenlenmesinin yanı sıra sağlıklı kas ve sinir fonksiyonu için de gerekli olan bir elektrolittir. Yeterli potasyum tüketimi hipertansiyon ve felç riskini azaltmaya yardımcı olur. Potasyum muz, portakal, patates, ıspanak ve fasulyede bol miktarda bulunur. Optimum kan basıncı kontrolü için potasyum alımını sodyum alımıyla dengelemek önemlidir.