Miyopun iyileşmesine yardımcı olacak 4 ipucu

Miyop genellikle göz küresinin çok uzun olmasından veya korneanın çok kavisli olmasından kaynaklanır. Elektronik cihazların uzun süre kullanılması, açık havada aktivite yapılmaması ve aşırı çalışma gibi genetik ve çevresel faktörler de buna neden olabilir.

Neyse ki gözlerinizi korumanın ve miyopluğu iyileştirmenin elektronik cihazlara ara vermek, doğru yiyecekleri yemek ve doğal bitkisel ilaçlar kullanmak gibi yolları var. Bu yazımızda 1 dakikada gözlerinize nasıl bakım yapacağınızı ve miyopluğu nasıl iyileştireceğinizi tartışacağız.

STRESLE İLİŞKİLİ BU BELİRTİLERE DİKKAT EDİN

Gözleriniz ruhunuzun penceresidir ve onlara iyi bakmanız çok önemlidir. Gözlerinizin sağlığı yalnızca genetiğinizle değil aynı zamanda göz alışkanlıklarınızla da belirlenir.

Modern insanlar her gün çok fazla görsel ve işitsel uyaranla karşılaşıyor ve bu çeşitli şeyleri gözden kaçırmak ruhunuzun sızmasına neden olacak, aynı zamanda böbreklerin özünü de tüketecek! Gözlerinizde yanma hissi, kaşınma, kızarıklık, fotofobi veya geçici bulanık görme oluştuğunda, bu muhtemelen göz kuruluğunun veya konjonktivitin işareti olacaktır.

Şu anda gözlerinizin beslenmeye ve ayarlanmaya ihtiyacı var ve bu işaretler göz ardı edilmemelidir. Ayrıca ara sıra bulanık görme, göz önünde siyah noktalar veya dalgalı çizgiler, göz kırptığınızda şimşek benzeri ışıkların yanıp söndüğünü görmek de muhtemelen retina dekolmanının erken bir belirtisi olabilir.

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN 4 İPUCU

Göz sağlığını korumak ve ciddi görme kaybını önlemek, gözlerinizi günlük olarak kullanırken dikkatli bir şekilde bakım yapmanızı gerektirir.

1. Bir dakika boyunca gözlerinizi kapatın

İnternette gezinmek, oyun oynamak ve diğer faaliyetlere sık sık düşkünlük, görme kaybına ve göz kuruluğuna yol açar ve sırt ağrısına ve servikal omurga rahatsızlığına neden olabilir. Gözlerinizi korumanın en basit ama en etkili yollarından biri, elektronik ürünleri kullanırken gözlerinizi rahatlatmaktır. Gözlerinizi yavaşça kapatın, tüm vücudunuzu gevşetin, hiçbir şey düşünmeyin ve gözlerinizi yaklaşık bir dakika kapalı tutun; gözlerinizi iyice dinlendirebilirsiniz.

2. Karaciğer ve böbreklere iyi gelen besinler

Karaciğer ve böbreklerdeki gaz yeterli olduğunda gözlerin çok parlak olduğu belirtilmektedir. Aksi takdirde baygınlık ve baş dönmesi hissedeceksiniz. Bu nedenle karaciğeri ve böbrekleri besleyebilecek gıdaların daha fazla tüketilmesi göz sağlığını korur. Goji meyveleri, balkabağı, dut, susam, kaju fıstığı ve siyah fasulye harika seçeneklerdir.

Goji meyveleri, retina üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğu gösterilen yüksek düzeyde zeaksantin de dahil olmak üzere karotenoidler açısından zengindir. Balkabağı selenyum, beta-karoten ve diğer besinler açısından zengindir.

Dut demir ve C vitamini açısından zengindir ve kanı yenilemek için en iyi besindir. Susam kaliteli lipitler, protein, diyet lifi, B ve E vitaminleri, potasyum, magnezyum, çinko, demir ve diğer eser mineraller açısından yüksektir.

Kaju fıstığı bakır, magnezyum ve demir açısından zengindir ve yüksek miktarda A, B1, B2 ve B6 vitaminleri içerir. Siyah fasulye yüksek kaliteli protein, A vitamini, B kompleksi, beta-karoten, antosiyaninler ve diğer besin maddelerini içerir.

3. Göz noktalarına basmak

Diyet ve dinlenmenin yanı sıra, gözlerin hemen üzerinde dört yönde bulunan Balık Bel noktası, Cheng Siu noktası, Gözbebeği gözü ve Göz Ming noktası dahil olmak üzere gözler üzerindeki beş akupunktur noktasına da masaj yapabilirsiniz. Kaşın üzerinde bulunan Zanzhu noktası.

Gözlerinizi korumaya yardımcı olan ve görme bozukluğunu tersine çevirmede çok yardımcı olan bu 5 noktaya basmak ve uyarmak için parmaklarınızın eklemlerini kullanabilirsiniz. Ek olarak, kulak memesinin ortasındaki göz noktasına yaklaşık 3 ila 5 dakika süreyle düzenli olarak baskı yapmak, görüşün artmasına yardımcı olur ve miyopinin iyileşmesine önemli ölçüde yardımcı olabilir.

4. Güneş gözlüğü takın

Gözlerinizi korumak için güneş gözlüğü takın. Diyet, dinlenme ve masajın yanı sıra güneş gözlüğü takmak da göz bakımı açısından önemlidir. Güneş gözlükleri gözlerinizi güneşin ultraviyole ışınlarından koruyabilir, bu da göz hasarına ve görme kaybına neden olabilir.

Güneş gözlüğü takmak ayrıca göz yorgunluğunu ve yorgunluğunu azaltabilir ve katarakt ve diğer göz hastalıklarına yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Güneş gözlüğü seçerken UVA ve UVB ışınlarının neredeyse tamamını engelleyenleri tercih edin.

Gözler ruhun penceresidir

Gözleriniz ruhunuzun pencereleridir ve onlara iyi bakmanız çok önemlidir. Gözlerinize bakım yapmak yalnızca fiziksel sağlığınız için değil aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığınız için de çok önemlidir. Gözlerinizi dinlendirmek için zaman ayırmak, doğru yiyecekleri yemek ve doğal bitkisel ilaçlar kullanmak, gözlerinizi korumanıza ve miyop dahil görüşünüzü iyileştirmenize yardımcı olabilir.