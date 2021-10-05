Muzun faydaları nelerdir? Muz tüketmek için 15 iyi sebep

Sağlık sitesi Healthline'nın haberine göre, muz Güneydoğu Asya'ya özgü ve dünyanın daha sıcak bölgelerinde yetişen Musa adlı bir bitki ailesinden gelir. Her muz sadece yaklaşık 105 kaloriye sahiptir ve neredeyse tamamen su ve karbonhidrattan oluşur. Muz çok az protein içerir ve neredeyse hiç yağ içermez. Peki muzun faydaları nelerdir? Nelere iyi gelir? Günlük muz tüketimi nasıl olmalı? Tüm bu soruların yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

MUZ KALORİ VE BESİN DEĞERLERİ

1 orta boy muzun (100 gram) besin değerleri

Kalori: 89

Su: %75

Protein: 1.1 gram

Karbonhidrat: 22.8 gram

Şeker: 12.2 gram

Lif: 2.6 gram

Yağ: 0.3 gram

MUZUN FAYDALARI NELERDİR?

Healthline'a göre muzun faydaları şöyle:

1. Muz Kan Şekeri Düzeylerini Ortadan Kaldıran Besinler İçerir

Muz, ete süngerimsi yapısal formunu veren bir lif türü olan pektin açısından zengindir. Olgunlaşmamış muzlar, çözünür lif gibi davranan ve sindirimden kaçan dirençli nişasta içerir. Hem pektin hem de dirençli nişasta, yemeklerden sonra kan şekeri seviyelerini düzenleyebilir ve midenizin sindirimini yavaşlatarak iştahınızı azaltabilir.

2. Muz Sindirim Sağlığını İyileştirebilir

Diyet lifi, gelişmiş sindirim de dahil olmak üzere pek çok faydası vardır. Orta boy bir muz yaklaşık 3 gram lif içerir ve bu da muzları oldukça iyi bir lif kaynağı yapar. Muz, bağırsak bakterilerinizi besleyebilecek ve kolon kanserine karşı koruma sağlayabilecek lif ve dirençli nişasta bakımından oldukça zengindir.

3. Muz Kilo Kaybına Yardımcı Olabilir

Muz, kalorileri düşük, besin maddeleri ve lifleri yüksek olduğu için kilo vermeye yardımcı olabilir.

4. Muz Kalp Sağlığını Destekleyebilir

Muz, kalp sağlığı için gerekli olan iki besin olan potasyum ve magnezyum için iyi bir diyet kaynağıdır.

5. Muz Güçlü Antioksidanlar İçerir

Muz, serbest radikallerin verdiği zararı azaltmaya ve bazı hastalık riskinizi düşürmeye yardımcı olabilecek çeşitli antioksidanlarda yüksektir.

6. Muz Tok Tutar

Olgunluğuna bağlı olarak, muzlar yüksek miktarda dirençli nişasta veya pektin içerir. Her ikisi de iştahı azaltabilir ve sizi tok tutmanıza yardımcı olabilir.

7. Olgunlaşmamış Muz İnsülin Duyarlılığını Artırabilir

Olgunlaşmamış muzlar, insülin duyarlılığını artırabilen iyi bir dirençli nişasta kaynağıdır . Ancak, daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

8. Muz Böbrek Sağlığını İyileştirebilir

Haftada birkaç kez muz yemek, böbrek hastalığı riskinizi %50'ye kadar azaltabilir.

9. Muzların Spor yapanlar için Faydaları Olabilir

Muz, egzersizin neden olduğu kas kramplarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

10. Muzları Diyetinize Eklemek Kolaydır

Muz, mükemmel bir aperatif yiyecek, tatlı veya kahvaltı ihtiyacınızı her zaman giderebilir. Ayrıca diyet listenize de ekleyebilirsiniz.

MUZ HAKKINDA UZMAN GÖRÜŞÜ

Uzman Diyetisyen Zülal Yalçın muz hakkında sorulara yanıt yanıt verdi. Yalçın'ın muzun faydaları, günlük tüketimi ve olgunlaşmış-olgunlaşmamış muz hakkında paylaştığı bilgiler şöyle:

MUZ NELERE İYİ GELİR?

1. Muz, meyveler arasında en iyi B6 vitamini kaynağıdır.

Muzdaki B6 vitamini vücudunuz tarafından kolayca emilir ve orta boy bir muz günlük B6 vitamini ihtiyacınızın yaklaşık dörtte birini karşılayabilir. Peki B6 vitamini bize ne gibi faydalar sağlar?

Karbonhidratları ve yağları metabolize ederek enerjiye dönüştürür,

Amino asitleri metabolize eder,

İstenmeyen kimyasalları karaciğerinizden ve böbreklerinizden atmaya yardımcı olur.

Sinir sistemini korur.

Ayrıca B6 Vitamini, bebeklerinin gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olduğu için hamile kadınlar için de iyidir.



2.Muz içerdiği manganez miktarı ile cilt sağlığınıza iyi gelir.

Bir orta boy muz, günlük manganez ihtiyacınızın yaklaşık %13'ünü karşılar. Manganez vücudunuzun kolajen yapmasına yardımcı olur ve cildinizi ve diğer hücrelerinizi serbest radikal hasarına karşı korur.

3.İçerdiği potasyum sayesinde kalp sağlığını korur, kan basıncını düzenler.

Orta boy bir muz, günlük potasyum ihtiyacınızın yaklaşık %10'unu karşılayan yaklaşık 320-400 mg potasyum sağlayacaktır. Ek olarak, muzlar sodyumda düşüktür. Düşük sodyum ve yüksek potasyum kombinasyonu, yüksek tansiyonu kontrol etmeye yardımcı olur.

4.Muz yüksek lif oranıyla sindirime yardımcı olur ve gastrointestinal sorunları yenmeye yardımcı olur.

Orta boy bir muz günlük lif ihtiyacınızın yaklaşık %10-12'sini karşılayacaktır. Kadınlar için günlük 20 gr, erkekler için 26 gr diyet lifi alımı önerilmektedir.

5.Mükemmel bir enerji kaynağıdır. Yağ ve kolesterol içermez!

Muz üç doğal şeker içerir. Sakaroz, fruktoz ve glikoz. Size yağ ve kolesterol içermeyen bir enerji kaynağı verir.

OLGUNLAŞMIŞ MUZ OLGUNLAŞMAMIŞ MUZ ARASINDAKİ FARK?

Muzun karbonhidrat bileşimi olgunlaşma sırasında büyük ölçüde değişir. Olgunlaşmamış muzun ana bileşeni nişastadır. Yeşil muz kuru ağırlıkta ölçülen %80’e kadar nişasta içerir. Olgunlaşma sırasında nişasta şekere dönüştürülür ve muz tamamen olgunlaştığında nişasta değeri %1’den az olur. Bu sebeple şeker oranı az olduğu için olgunlaşmamış muz tüketmek sağlığımız için daha faydalı olacaktır. Ayrıca yeşil muzun prebiyotik etkisi bulunur yani bağırsaklardaki faydalı bakteriler için besin teşkil etmektedir.

GÜNLÜK MUZ TÜKETİMİ NASIL OLMALI?

Muz özellikle çocuklarda kahvaltıda ya da gün ortası müthiş bir ara öğün seçeneği olarak kullanılabilir. Yoğurt, tahıl ve smoothielere birlikte tüketilebilir. Sporcular için antrenman aralarında ya da antrenmandan önce enerji kaynağı olarak tüketilebilir.

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