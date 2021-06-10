Bahar detoksu: Zayıflamak için tarifler, 3 günlük örnek beslenme listesi

Bahar demek yenilenmek, tazelenmek demek. Yeniden çiçekler açması, güneşin güzel yüzünü göstermesi demek. Bahar heyecanı ile şimdiden içiniz kıpır kıpır oldu bile değil mi? Peki ya siz baharı karşılamaya hazır hissediyor musunuz? Bahar detoksu, örnek tarifler ve 3 günlük örnek beslenme listesi Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan...



Uzman Diyetisyen

Zehra Bora

@zehrabora

Bahar mevsiminde doğanın yeniden doğumu ile birlikte kim bahar detoksu yaparak yenilenmek, fazlalıklarından kurtulmak istemez ki? Şimdi size öncelikle bazı tavsiyelerde bulunacağım. Melatonin salınımı için erken yatıp erken kalkmanızı tavsiye ederim. Zira melatonin hormonu bağışıklık sistemini destekler. D vitamini alınması da mutluluk üzerinde önem taşır. Gün içerisinde kadınlar için 2 litre erkekler için 3 litre su tüketimi olmazsa olmaz. Hatta suyunuzun içerisine çubuk tarçın, nane koyarak suyunuzu aromalandırabilir, içimini daha keyifli hale getirebilirsiniz. Midenizde bir rahatsızlık yoksa güne birkaç damla taze limon veya 1 tatlı kaşığı sirke içeren oda sıcaklığında su ile de başlayabilirsiniz. Fazla çay, kahve, tuz ve şeker tüketimi vücutta su tutulumuna sebep olur, dayanabilirseniz 21 gün hepsini hayatınızdan çıkarın ya da tüketimini azaltın. Çay ve kahve yerine yeşil çay ve beyaz çay gibi ödem atmaya yardımcı bitki çaylarından faydalanabilirsiniz. Gün içerisinde yeterli doygunluğu sağlamak için makro ve mikro besin öğelerinden yeteri kadar almalısınız. Mevsiminde taze sebze ve meyve, yulaf gibi kompleks karbonhidrat kaynakları; yumurta ve balık planınızda mutlaka olmalı. Vakit buldukça gün aşırı 30 ila 45 dakika arası hareket etmenizi de tavsiye ederim. Böylece günün koşturmacası içinde kendinizi kaptırmışken egzersiz yaptığınız anda kendinizi daha enerjik, zinde ve mutlu hissedeceksiniz.



TARİFLER

ENGİNARLI TAVUK SOTE

MALZEMELER

1 enginar

1/2 havuç

1 soğan

90 gr tavuk

Maydanoz



HAZIRLANIŞI

HAZIRLANIŞI Tüm malzemeleri doğrayıp tavada soteleyin.

FISTIK EZMELİ SMOOTHIE

MALZEMELER

1 su bardağı light veya laktozsuz süt

1 tatlı kaşığı chia tohumu

7 çilek

1/4 avokado

1 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi



HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri blender’dan geçirin.

KIRMIZI SMOOTHIE

MALZEMELER

200 gr haşlanmış pancar

1 tatlı kaşığı limon suyu

7 çilek

125 gr light yoğurt

1 fındık büyüklüğünde taze zencefil



HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri blender’dan geçirin.

YOĞURTLU KEREVİZ SALATASI

MALZEMELER

125 gr yoğurt

1 orta boy kereviz

1 diş sarımsak

4 tam dövülmüş ceviz içi



HAZIRLANIŞI

Kerevizi ve sarımsağı rendeleyerek tüm malzemeleri karıştırın.

3 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE

1. GÜN

Uyanınca

Az taze limonlu veya 1 tatlı kaşığı elma sirkeli 1 büyük bardak oda sıcaklığında su



Sabah

3 yumurta beyazı haşlanmış

4 tam ceviz

1 dilim ananas

1 fincan bitki çayı



Öğle (13.00)

Fıstık ezmeli smoothie



Ara (15.30)

2 fincan bitki çayı



Akşam (18.00)

Enginarlı tavuk sote



Ara (21.30)

1 fincan bitki çayı

2. GÜN

Uyanınca

Az taze limonlu veya 1 tatlı kaşığı elma sirkeli 1 büyük bardak oda sıcaklığında su



Sabah

2 yemek kaşığı lor peyniri

5 siyah veya yeşil tuzsuz zeytin

2 tam ceviz

1/2 portakal

1 fincan bitki çayı



Öğle (13.00)

125 gr light yoğurt

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 yeşil elma

10 çiğ badem



Ara (15.30)

1 fincan bitki çayı

15 çiğ fındık



Akşam (18.00)

200 gr pişmiş mevsiminde balık veya 1 büyük kutu light ton balığı

1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/4 avokado, limon ve sirkeli yeşil salata (mısır, havuç, patates, bezelye, nar ekşisi ve domates koymayın.)



Ara (21.30)

1 fincan bitki çayı

3. GÜN

Uyanınca

Az taze limonlu veya 1 tatlı kaşığı elma sirkeli 1 büyük bardak oda sıcaklığında su



Sabah

Kırmızı smoothie



Öğle (13.00)

120 gr kırmızı et veya 4 ekmeksiz yoğrulmuş köfte

1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/4 avokado, limon ve sirkeli yeşil salata (mısır, havuç, patates, bezelye, nar ekşisi ve domates koymayın.)



Ara (15.30)

2 fincan bitki çayı



Akşam (18.00)

Yoğurtlu kereviz salatası

1 orta boy kereviz

125 gr yoğurt

1 diş sarımsak

4 tam dövülmüş ceviz içi



Ara (21.30)

1 fincan bitki çayı