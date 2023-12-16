Şişkinlik için 7 baharat: Sindirim sorununuzu ortadan kaldırın

Yemek yedikten sonra karında dolgunluk, gerginlik veya şişlik hissi şişkinlik olarak bilinir. Sık görülen sindirim sorunları, şişkinlik günlük yaşamı bozar ve birçok rahatsızlığa neden olur. Genellikle aşırı gaz üretiminin, aşırı yemenin veya altta yatan sindirim sorunlarının bir sonucudur. Geçici bir durum olmasına rağmen ağrı veya rahatsızlık hissine katlanmak kolay değildir. Şişkinliği yenmek için neler yapabileceğinizi merak mı ediyorsunuz? Cevap mutfağınızda yatıyor; baharatlar. Antiinflamatuar ve antibakteriyel özelliklerle dolu olan baharatlar, şişkinlikle mücadele etme ve sindirim sisteminizin işleyişini destekleme potansiyeline sahiptir.

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Deepti Lokeshappa'ya göre, bazı şifalı bitkiler ve baharatlar bağırsakların onarılmasına ve sıkışan gazın serbest bırakılmasına yardımcı olabilir. Baharatlar iltihabı azaltmaya ve sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı olarak rahatsızlığın giderilmesini sağlar. Ek olarak, sindirim enzimlerini uyararak gıdanın daha düzgün parçalanmasını kolaylaştırırlar.

ŞİŞKİNLİK İÇİN 7 BAHARAT

Aşağıdaki 7 baharat şişkinliğe karşı doğal tedavi görevi görür ve sağlıklı sindirimi destekler:

1. Zencefil

Zencefil, antiinflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip, daha iyi sindirime ve şişkinliğin azaltılmasına yardımcı olabilecek biyoaktif bir bileşik olan gingerol içerir. Ek olarak mide bulantısını hafifletmeye ve genel sindirim rahatlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Zencefil toz halinde, taze olarak ve çay da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde yenebilir.

2. Nane

Nane, rahatlatıcı özellikleriyle bilinir. Nanedeki mentol, mide-bağırsak kanalının kasları üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahiptir ve bu da şişkinlik semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Nane çayı tüketmek veya yemeklerinize taze nane yaprakları eklemek, onu tüketmenin harika bir yolu olabilir.

3. Rezene tohumları

Geleneksel olarak rezene tohumları şişkinlik gibi sindirim problemlerini tedavi etmek için kullanılmıştır. Rezene tohumları, sindirim sistemi kaslarını gevşetebilen ve iltihabı azaltabilen anetol gibi bileşikler içerir. Rezene tohumlarını çiğnemek veya öğünlerinize rezene eklemek, daha mutlu ve daha az şişkin bir mideye katkıda bulunabilir.

4. Kimyon

Kimyon sadece lezzetli bir baharat değildir, aynı zamanda sindirime faydalar da sağlar. Sindirim enzimlerinin üretimini uyaran, yiyeceklerin parçalanmasına yardımcı olan ve sindirim sisteminde gaz birikmesini önleyen bileşikler içerir. Yemeklerinize kimyonun dahil edilmesi, yemeklerinizin lezzetini artırabilir, daha iyi sindirimi teşvik edebilir ve şişkinliği azaltabilir.

5. Zerdeçal

Zerdeçal, aktif bileşiği kurkumin ile güçlü antiinflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Sindirim sistemindeki iltihaplanma şişkinliğe katkıda bulunabilir ve zerdeçal bu sorunun çözümüne yardımcı olabilir. Diyetinize zerdeçal eklemek sadece sıcak, dünyevi bir tat vermekle kalmaz, aynı zamanda şişkinliği ve rahatsızlığı da azaltır.

6. Kişniş

Kişnişin hem tohumları hem de taze yaprakları sindirime fayda sağlar. Kişniş tohumları şişkinlik de dahil olmak üzere sindirim rahatsızlığını hafifletebilecek bileşikler içerir. Öte yandan yapraklar, sindirim sürecini hızlandırmaya ve şişkinlikten kurtulmaya yardımcı olan lif açısından zengin olduklarından geleneksel olarak sindirimi iyileştirmek için kullanılmıştır.

7. Tarçın

Tarçının da sindirime faydası vardır. Sindirim sisteminde gaz oluşumunu azaltarak şişkinliği hafifletmeye yardımcı olabilecek antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Sabah yulaf ezmesine tarçın serpin, smoothie'lere ekleyin veya yemeklerin içine ekleyin.

Bu baharatlar şişkinliği azaltmaya yardımcı olsa da şişkinliğiniz şiddetli veya kronikse doğru tedavi için bir doktora görünmeniz gerektiğini bilmeniz hayati önem taşır.