Cümlenin sonu bizden, başı misafirimizden. ‘20 Soruda’ bölümümüzün bu ayki konuğu duyduğumuza memnun olduğumuz Dilhan Şeşen!

Onunla gerçeklerden ve kendinden kaçışını anlattığı, içinde umudu da barındırmayı ihmal etmediği yeni şarkısı ‘kaçtım’ ile buluşuyoruz. Kendine has yorumuyla alternatif müzikte fark yaratan Dilhan’ı dinlemekten kendimizi alamıyoruz. Onu daha yakından tanımak için kırmızı çizgilerine, ruh haline ve hayallerine odaklanıyoruz. Tanışma vakti çoktan geldi…



1- Kendi alanımı oluşturmayı ve onu korumayı başardım!



2- Şu zamana kadar matematiği pek beceremedim!



3- Olduğu gibi hissediyorum.



4- Birkaç günlüğüne kedilerimden birinin yerine geçmek isterdim.



5- Diş hekimlerinden çok korkarım.



6- Pişmanlık duyacağım bir şeyi aramaya kafa yorduğum için pişmanım.



7- 1950 yılında yaşamak isterdim, çünkü zarafetten hoşlanıyorum; ayrıca bir dokuz yıl sabredip babamın bebekliğini de görmek hiç fena bir fikir değil.



8- Kısmen Syd Barrett gibi biri olmak isterdim.



9- Bahçeyi temizlemek beni çok mutlu eder.



10- Bahçeyi tam temizleyememek beni çok üzer.



11- Kedi kumu temizlemekten nefret ederim.



12- Dönüşüme yol açacak kadar ölmek isterdim.



13- Dışarısı çok abartılıyor.



14- Doğanın kıymetini bilmiyoruz.



15- Kendimi oyun hamuru gibi genişletmek, dönüştürmek ve değiştirmek isterim.



16- ‘Boşluğu anladığımız zaman dolacağız’ felsefesini benimserim.



17- Avrupa’da bir tiyatro sahnesinde konser verdiğimi hayal ediyorum.



18- Bazen kendime yorgun olduğuma dair yalan söylerim.



19- Bir daha asla kaşık kaşık fıstık ezmesi yemem.



20- Var, yok ve lila kelimeleriyle kendimi tanımlarım.