Ahududu ve yabanmersinli detoks içeceği tarifi
Malzemeler:
• 1 su bardağı dondurulmuş ahududu veya yaban mersini
• 1 adet limonun suyu
• 1/2 çay kaşığı yer zerdeçal
• 1/4 çay kaşığı kuru acı biber
• 1/2 fincan taze sıkılmış portakal suyu
• 2 çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil
• 1 küçük doğranmış çiğ kırmızı pancar
• 1 adet soyulmuş ve parçalanmış greyfurt
• 1/2 su bardağı nar suyu
• Tatlandırmak için bir çay kaşığı bal (isteğe göre)
Hazırlanışı:
Hepsini blender’dan geçirip, bardakta servis edin. Kahvaltıdan 45 dakika önce veya kahvaltıdan 1,5 saat sonra ara öğün olarak tüketin.