Ahududu ve yabanmersinli detoks içeceği tarifi

Malzemeler:

• 1 su bardağı dondurulmuş ahududu veya yaban mersini

• 1 adet limonun suyu

• 1/2 çay kaşığı yer zerdeçal

• 1/4 çay kaşığı kuru acı biber

• 1/2 fincan taze sıkılmış portakal suyu

• 2 çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil

• 1 küçük doğranmış çiğ kırmızı pancar

• 1 adet soyulmuş ve parçalanmış greyfurt

• 1/2 su bardağı nar suyu

• Tatlandırmak için bir çay kaşığı bal (isteğe göre)



Hazırlanışı:

Hepsini blender’dan geçirip, bardakta servis edin. Kahvaltıdan 45 dakika önce veya kahvaltıdan 1,5 saat sonra ara öğün olarak tüketin.