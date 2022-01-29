Nohut ezmesi nasıl yapılır? Nohut ezmesi tarifi, malzemeleri ve yapılışı

Nohut, binlerce yıldır özellikle Ortadoğu'da sevilerek tüketilen bir lezzet. Zengin bir vitamin, mineral ve lif kaynağı olarak nohut, kilo yönetimine yardımcı olmak, sindirimi iyileştirmek ve hastalık riskinizi azaltmak gibi çeşitli sağlık yararları sunabilir. Ek olarak, bu baklagil protein açısından yüksektir ve birçok vejetaryen ve vegan yemeklerinde etin yerini mükemmel bir şekilde alır. Bu hafta sonu için nohutlu bir tarifle karşınızdayız... Lezzet Dergisi editörü Başak Öngel nohut ezmesi tarifi yapıyor... İşte nohut ezmesinin yapılış aşamaları...

• 200 gr haşlanmış nohut • 1 demet maydanoz • 1 limonun suyu • Yarım çay bardağı zeytinyağı • 1 tatlı kaşığı tuz • 1 tatlı kaşığı kara biber

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