Fırında sütlaç tarifi

Malzemeler:

1 kahve fincanı pirinç

1 litre süt

1 su bardağı su

3 yemek kaşığı pirinç unu

1 su bardağı toz şeker



Hazırlanışı:

Pirinçleri bol suyla yıkayıp suyunu süzün. Tencereye alıp üzerine suyu ekleyin. Pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Pirinç ununu bir miktar sütle ezip kalan süte ekleyin. Karışımı tencereye azar azar ilave edip karıştırın. Şekeri ekleyin. Karışımı toprak kaselere paylaştırın. Kaseleri de içinde su bulunan bir fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında sütlaçların üzeri kızarana kadar pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



