Tok tutan içecek nasıl hazırlanır? İşte yüksek proteinli ve tok tutan içecek tarifi

Yüksek protein içeren ve tok tutan içecek hazırlarken tek ihtiyacınız; blender, yulaf, ve sevdiğiniz meyveler... Şimdi tarifimizin detaylarına geçelim. Yüksek protein içeren ve tok tutan içecek hazırlarken malzemelerimiz ne olmalı? İşte Umay Gür'ün tarifi...

TOK TUTAN İÇECEK TARİFİ NASIL HAZIRLANIR?

Yulaflı protein kaynağı içecek ile sağlıklı bir öğün yapmaya ne dersiniz? Yulaf hem lif kaynağı hem de protein içeren bir besin. Uzun süre tok tutma özelliğine sahip yulaf ile sağlıklı beslenirken kilonuzu korumayı da başarabilirsiniz. Yüksek protein içeren sağlıklı diyet kahvaltı tabağı arıyorsanız Yulaflı Protein içeren ve Tok tutan içecek tarifi tam size göre. Tarifin içeriğinde yer alan kefir de tok tutucu özelliği ile oldukça besleyici. Kefirin faydaları saymakla bitmez, bunlardan biri de kefirin protein içermesi. Ayrıca bir bardak kefir ortalama 100 kalori ve bu açıdan da dengeli beslenmeyi destekliyor.

Tarifte bulunan bezelye proteini tozu size ihtiyacınız olan protein desteğini sağlayacak. Bezelye proteini tozu yerine muz tozu tercih ederseniz, tarifteki muz meyvesi yerine başka bir meyve tercih edin. İçine sevdiğiniz meyveleri katarak tatlandırabileceğiniz bu tarif, hem bir içecek hem de dolu dolu besleyici bir öğün. Üstelik yapılışı da çok basit. Yulafı, meyveyi ve kefini kullanarak hazırlayabileceğiniz bu sıvı öğün sizi hem yok tutacak hem de ihtiyacınız olan enerjiyi verecek.

YÜKSEK PROTEİN İÇEREN & TOK TUTAN İÇECEK TARİFİ

Malzemeler:

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 adet orta boy muz

250 ml kefir

1 tatlı kaşığı kakao tozu

1 çay kaşığı tarçın

1 ölçek kakaolu protein tozu

Hazırlama:

Gerekli tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edene kadar blenderdan geçirin.

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