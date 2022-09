10 Eylül Balık Dolunayı'nın burçlara etkisi ne olacak? Astrolog Dilara Yıldızhan, Dolunay'ın etkilerini yorumladı...

Dolunaylar hayatımıza etki eder hayatımızın akışını değiştirir bizleri dönüştürür. 10 Eylül'de gerçekleşecek olan dolunay ise beklenmedik sürprizleri beraberinde getiriyor. Peki 10 Eylül Balık Dolunayı hayatımıza nasıl etki edecek? Hangi burç hangi alanda etki alacak? Astrolog Dilara Yıldızhan, 10 Eylül Balık Dolunayını anlattı.

10 EYLÜL 2022 BALIK DOLUNAYI, BEKLENMEDİK SÜRPRİZLERE HAZIR OLUN!

10 Eylül tarihinde İstanbul saatiyle 12:58’de Balık burcunun 17 derecesinde Dolunay gerçekleşecek. Yükselen 1 derece yay olacak. Dolunay zamanları belirsizlikler belirli hale gelir, kafamızdaki sorular cevaplanır. Dolunaylar bir sürecin bitişini yaşatır. Belki yalnızlığınızı bitirir bir ilişki getirir, kötü giden bir ilişkiniz vardır dolunayda biter. Mesela bir iş anlaşmasını feshedersiniz. Ya da terfi beklersiniz dolunay zamanlarında bu durum netleşir gibi… Yani bir sürecin bitişidir.

Dolunay zamanlarında yeniye yer açılır. Dolunaydan en çok kadınlar etkilenir, daha duygusal, tepkisel olurlar. Ayrıca çevremizdeki kadınlarla ilgili de olaylar yaşarız. Bedende ödem çok olur, bundan dolayı yediklerinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

Balık burcunun 17 derecesin de Ankar Sabit yıldızı vardır. Türkiye yani biz, Pakistan ve İranla ilgili yeni gelişmeler gerçekleşecek.

DOLUNAYIN TÜRKİYE AÇISINDAN ETKİLERİ NELER OLACAK?

Ankar sabit yıldızı Türkiye’nin haritasında vardır ve bizi çok net etkiler. Ankar bizim kaderimizdir ve anlamı ise coğrafyamızdaki karmanızla alakalı gelişemeyen bir yönünüz olduğunu ve bunu krizler yaşayarak küllerinizden yeniden doğa doğa bizi arındırıp aydınlatıp çok iyi yelere getireceğini gösteren bir yıldızdır. Zaten bunu da deneyimliyoruz. Ama ankar aynı zamanda küllerimizden doğacağımızı gösterdiği için de bir taraftan korumadır. Yani Türkiye her zaman var olacaktır. Türkiye’yi nasıl etkileyecek dersek; toprak ve sınırlarımızla ilgili sorunlar gerçekleşebilir ama bunlar lafta kalacak. Korkutma amaçlı aslı astarı olmayan sınır ülkelerin davranışları olacak. Ayrıca Merkür S(durağan) olduğu için; her söylenene inanmamalıyız, hemen tepki verilmemeli ve araştırıp işin özünü anlamaya çalışmalıyız. Yoksa Merkür S ile başlayan her şey sanki sonsuza kadar devam eder ve çözülmez. Devlet yöneticileri, başkanlar, valilerle ilgili ani beklenmedik olaylar kendini gösterecek. Artık adaylar netleşecek. Ayrıca ülkemizdeki belirsizliklerin belirli hale gelmesi piyasaları az da olsa rahatlatacak ama iniş-çıkışlar kaçınılmaz olarak devam edecek. Kamu, sağlık, belediye ve devletin ikincil yöneticileriyle ilgili de değişimler her an olabilir. Eğitim ve tarımla ilgili olumlu değişimler gerçekleşebilir. Emlak piyasasıyla ilgili yeni kararlar da açıklanabilir. Türkiye’nin güney ay düğüm hattında bir dolunay olacağı için aslında olumlu olabilecek durumlar var ama yine de beklediğimizi, istediğimizi bize vermeyebilir. Artık ülkece balık yani hayaller dünyasından çıkmayı öğrenmeliyiz ve başağa gitmeliyiz yani çalışmalı, sorgulamalı, bilime-tarıma yönelmeliyiz. Neptünyen bir dolunay olduğu için; sis, hava durumunda ani değişiklikler, sel, yağışlar artabilir. Denizlerde sorunlar gerçekleşebilir.

Kolektif alandaki etkisi ise; aile, evlilikler, ev, gayrimenkul, emlak, inşaat konularıyla ilgili ani beklenmedik güzel etkilerle karşılaşabiliriz. Çok fazla söylenti çıkabilir buna ise dikkat etmeliyiz. Çünkü Merkür S (durağan) olacak. Her denizlene hemen inanmamalı, araştırmalı ve bir bilene sorarak ilerlemeliyiz. Ben asla hayatı durdurun , yerinizden kalkmayın deme çünkü hayat akıyor ama bu dönemdeki kararların sonrasında bize zorluk çıkarabileceğini de bilmelisiniz. İlişkilerde anlaşmazlıklar çok gerçekleşebilir, ani ve hızlıca karar vermeyin.

GENEL BURÇ ETKİLERİ

Yengeç, Balık, Akrep, Oğlak ve Boğalar şanslı.

İkizler, Başak, Yay dikkatli olmalısınız.

Kova ve Koç bu süreci sakin atlatacaklar.

Aslan ve Terazi ani beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirler.

10 EYLÜL DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİSİ

10 Eylül Dolunayı ile; sağlık ve psikolojiniz ön plana çıkabilir. Zehirlenmelere karşı açık olabilirsiniz, ayrıca bulaşıcı hastalıklardan dolayı rahatsızlanabilirsiniz. Ama bu dönemde beklenmedik fırsatlarla maddi kazançlarınız artabilir. Ayrıca ilişki ya da ortaklığınızla ilgili karar alabilirsiniz. Eski konular gündeminize gelebilir ve anlaşma sağlayabilirsiniz.

10 Eylül Dolunayı ile; sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla ilgili sonlanmalar yaşanabilir ve hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz ama bir taraftan da farkındalığınızı arttıracak olaylar içinde kalarak yeniye yer açabilirsiniz. Ayrıca aşk, çocuk konularında geçmişte kalan durumlar yeniden gündeminizi meşgul edebilir, eski aşklar tekrar karşınıza çıkabilir.

10 Eylül Dolunayı ile; kariyer ve iş hayatınızla ilgili karar almak zorunda kalabilirsiniz ayrıca hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Anlaşmazlıklar ve sonlanmalar yaşanabilir. İşinizle ilgili problemler yaşansa da bir taraftan beklenmedik fırsatlar da sizi bulabilir. Aşk konusu da gündeminize gelebilir.

10 Eylül Dolunayı ile; yurt dışı, eğitim, uzak akrabalar, seyahat, hukuk konularıyla ilgili beklenmedik güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğer belirsiz konular var ise, bu konular belirli hale gelecektir. Ayrıca sosyal çevrenizden de beklenmedik destekler alabilirsiniz. Sosyal çevrenizi değiştirebilir, yeni insanları hayatınıza dahil edebilirsiniz.

10 Eylül Dolunayı ile; para, borç, ödeme, vergi, nafaka, tazminat ya da kredi konularında ani beklenmedik kararlar alabilirsiniz. Ani para girişleri gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızla ilgili beklenmedik başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Yani terfi ya da yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Perde arkasında Merkür Retro olduğu için dikkatli olun ama fırsatlarınızı da kaçırmayın derim.

10 Eylül Dolunayı ile; partner, aşk, ilişki ya da ortaklıkla ilgili ani sürprizler gerçekleşebilir. Partner ya da ortakla yurt dışı planı, eğitim kararı, seyahat kararı alabilirsiniz. Ama bu dönemde sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer bekarsanız evlilik kararı alabilirsiniz.

10 Eylül Dolunayı ile; çalışma ve iş hayatınızla ilgili belirsizlikler belirli hale gelecek. Daha önceden planladığınız işle ilgili durumlar sonuçlanabilir. Ayrıca maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyecek gelişmeler de gerçekleşebilir.

10 Eylül Dolunayı ile; aşk, çocuk, hobi ve evlilikle ilgili belirsiz olan konular belirli hale gelecektir. Eğer bekarsanız evlilik kararı alabilirsiniz. Sosyal çevre ve ailenizle ilgili ise ufak tefek sorunlar gerçekleşebilir.

10 Eylül Dolunayı ile; aile ve ev konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale gelebilir. Ani ev değişikliği ya da ev alım-satımı gerçekleşebilir. Merkür Retro olduğu için ev değişikliği sürecinde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Kariyer hayatınızla da ilgili belirsizlikler belirli hale gelecektir. Ama bu dönemde iletişime dikkat etmelisiniz.

10 Eylül Dolunayı ile; eğitim, kardeşler, yakın çevre, sosyal medya, seyahatlerle ilgili belirsiz konular belirli hale gelebilir. Hobi, aşk, çocuk ya da tatille ilgili ani beklenmedik güzel kararlar alabilirsiniz.

10 Eylül Dolunayı ile; maddi kaynaklarınız, borç-kazançlarla ilgili kararlar alabilirsiniz. Yeni bir ev ya da taşınmaz alabilirsiniz. Borç, ödemelerle ilgili aksilikler gerçekleşebilir. Ayrıca sağlığınıza ve diz, eklem, kemik, diş problemlerine dikkat etmelisiniz.

10 Eylül Dolunayı ile; ilişkiniz, ortaklığınız ve kendi hayatınızla ilgili belirsizlikler belirli hale gelecektir. Ayrıca fiziksel değişim yapabilirsiniz. İmajınızı değiştirebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Ben-sen dengesini kurarsanız beklenmedik güzel kararlar alabilirsiniz.