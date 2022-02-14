15 Şubat 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..
Haftanın ikinci günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Salı günü burçlara neler getiriyor? 15 Şubat 2022 günlük burç yorumları Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 15 Şubat 2022 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 15 Şubat 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 15 Şubat günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 15 Şubat Salı için günlük burç yorumları...
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15 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU- 15 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün partnerinizle aranızda ani gerginlikler olabileceği için dikkatli olun. “Ben” dilinden ve fevri olmaktan uzak durun, iyi düşünmeden ani bir karar almayın. Yalnızsanız yeni bir ilişkiye hızlıca giriş yapmak için de uygun bir gün değil.
BOĞA BURCU - 15 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile içi ani gerginliklerin ortaya çıkabileceği bir gün. Bazı konularda değişim zamanı gelmiş olabilir ancak henüz karar alıp harekete geçemeyebilirsiniz. Aile büyükleriyle de problemler yaşayabilirsiniz.
İKİZLER BURCU - 15 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki kişilerle ani gerginlikler yaşayabilirsiniz. İletişim dilinize dikkat edin. Yöneticiniz Merkür bugün Kova burcuna geçiyor. Önümüzdeki üç hafta boyunca daha özgür olmak ve hayatınızda değişim yaratmak isteyebilirsiniz.
YENGEÇ BURCU - 15 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konular gündeminizde. Beklenmedik gelişmeler sonucu geleceğe dönük yatırım gibi kararlarınızda değişiklikler olabilir. Bugün herhangi bir önemli karar almamanızda fayda var. Daha gerçekçi olun.
ASLAN BURCU - 15 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Hayatınızla ilgili kararlar almak isteyebilirsiniz ancak bugünün enerjileri değişim ya da özgürleşme getiren kararlar için uygun değil. Kararlarınızın sorumluluğunu taşıyamayabilirsiniz.
BAŞAK BURCU - 15 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün biraz kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Yoğun bir iş gündeminiz varsa odaklanma güçlüğü çekebilirsiniz. Yöneticiniz Merkür bugün Kova burcuna geçiyor. Önümüzdeki üç hafta boyunca değişim yaratma isteğiniz yoğun olacak.
TERAZİ BURCU - 15 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu çeşitli etkinliklere, toplantılara ya da sosyal ortamlara katılabilirsiniz. Dikkat çekebilir ve ilgi odağı olabilirsiniz. Kendinizi genel olarak iyi hissediyorsunuz ancak dengenizi bozabilecek beklenmedik sürprizlere de hazırlıklı olun.
AKREP BURCU - 15 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kariyerinizle ilgili konular gündeminizde. İşleriniz yoğun olabilir. Yaklaşan Dolunay da sizi bu alanda etkileyecek; özellikle bugün vereceğiniz kararlarla ilgili dikkatli olmanız, acele hareket etmemeniz önem taşıyor.
YAY BURCU - 15 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışı bağlantılı işler, yüksek öğrenim, ticaret ya da seyahat konularında gündemleriniz oluşabilir. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca da bu konular odak noktanız olacak. Hayatınızda bazı değişimlerin zamanı gelmiş olabilir.
OĞLAK BURCU - 15 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarıyla ortak kazançlar, miras, yatırım ya da borç ve ödeme konularında gündemleriniz oluşabilir. Beklenmedik tatsız sürprizlere açık bir gün. Ekstra sorumluluklar almanız ve bunların altında zorlanmanız mümkün.
KOVA BURCU - 15 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle aranızda ani gerginlikler olabilir, empati yapmaya çalışın. Yalnızsanız yeni bir ilişkiye giriş yapmak için uygun bir gün değil. Merkür bugün sizin burcunuza geçiyor. Önümüzdeki üç hafta boyunca hayatınızda değişim yaratma isteğiniz yoğun olacak.
BALIK BURCU - 15 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Artan sorumluluklarınızı taşıyamayabilirsiniz, bugün ekstra iş almamaya çalışın. Sırt ağrıları yaşayabilirsiniz. Sağlığınızı ihmal etmeyin, özellikle kalp ve tansiyon problemlerine karşı dikkatli olun.
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