20 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 20 Mart 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 20 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 20 Mart Pazar için günlük burç yorumları...



20 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 20 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güneş bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor. Doğum gününüz yaklaşırken önümüzdeki birkaç hafta boyunca kendinize odaklanacaksınız. Hayatınızı gözden geçirebilir, kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 20 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutinleriniz ve görevlerinizle ilgileneceğiniz yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Evinizde yapmanız gereken düzenlemeler olabilir. Yaşam alanınızı toparlamak, organize etmek için ideal bir gün.

İKİZLER BURCU - 20 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününü partnerinizle geçirebilir, keyif aldığınız hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Enerjiniz genel olarak yükseliyor. İlişkiniz yoksa yeni bir flörte başlayabilirsiniz. Sosyal yaşamınız hareketleniyor.

YENGEÇ BURCU - 20 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününü ailenizle birlikte geçirebilir, evinizle ilgilenebilirsiniz. Genel olarak enerjiniz yükseliyor. Harekete geçme gücünüz artıyor. Kariyerinizle ilgili yeni girişimler için de önümüzdeki birkaç hafta ideal olacak.

ASLAN BURCU - 20 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sürpriz bir kısa seyahat olasılığı doğabilir, haftayı keyifli şekilde tamamlayabilirsiniz. Yöneticiniz Güneş Koç burcuna geçiyor. Önümüzdeki haftalarda gelecekle ilgili hedeflerinize cesurca ilerleyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU -20 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular gündeminizde. Bazı sıkıntılı durumlar çözülebilir ve rahatlayabilirsiniz. Enerjiniz genel olarak yükseliyor. Parasal alanda hızlı gelişmeler yaşayabilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 20 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki hareketine devam ediyor. Hayatınızla ilgili yeni kararlar almak isteyebilir, kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca ise gündeminiz ilişkiler olacak.

AKREP BURCU - 20 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bilinçaltınıza ittiğiniz bazı konuların yüzeye çıkabileceği bugünlerde sıra dışı rüyalar görebilirsiniz, sezgileriniz güçlü. Haftanın son gününü kalabalıklardan uzakta, kendinizle kalarak geçirmek isteyebilirsiniz.

YAY BURCU - 20 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününü arkadaşlarınızla geçirmek, sosyal ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Enerjiniz genel olarak yükseliyor. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca gündeminiz aşk ve ilişkiler olacak.

OĞLAK BURCU - 20 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yöneticiniz Satürn sizi destekliyor. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca ise eviniz ve ailenizle ilgili konular odak noktanızda olacak.

KOVA BURCU - 20 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününde gelecekle ilgili planlar yapabilir, hayaller kurabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa bazı yeni kararlar alabilirsiniz. Bir yurt dışı seyahati gündeminize gelebilir.

BALIK BURCU -20 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızda önemli değişimler yaşadığınız bir dönemdesiniz. Özellikle parasal alanınız bundan etkileniyor olabilir. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca da bu konular gündeminizde olacak. Daha cesur kararlar alabilir, girişimlerde bulunabilirsiniz.

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