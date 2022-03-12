Haftalık burç yorumları (14 Mart - 20 Mart 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 7 Mart pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 14 Mart 2022 - 20 Mart 2022 haftası burçları neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



14 Mart 2022 - 20 Mart 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





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Haftanın ilk günlerinde aşk ve ilişkiler odak noktanızda olacak. Daha duygusal olabilirsiniz, ancak gökyüzünde sert enerjiler olacağı için partnerinizle çatışmalara müsait günlerdesiniz. Fevri olmaktan uzak durmalı, bazı şeyleri akışa bırakmalısınız. Hafta ortalarında işleriniz yoğunlaşabilir. Perşembe günü parlak fikirlerle günlük yaşamınızı kolaylaştırabilirsiniz. Sağlık kontrollerinizi yaptırmak için de uygun bir zamandasınız. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun, sindirim sistemi problemlerine karşı yiyip içtiklerinize dikkat edin. Cuma günü gerçekleşecek olan Dolunay da hayatınızın bu alanlarını etkileyecek. Hayatınızı derleyip toplamak için bu süreci değerlendirin, fazlalıklardan arının ve gereksiz yüklerinizden kurtulun. Daha sağlıklı bir beslenme sistemine geçin. Hafta sonu ise yine ilişkinize, partnerinize odaklanmaya geri dönebilirsiniz. Ancak gökyüzündeki zorlayıcı etki doğrudan ilişkileri etkileyeceğinden, sorunlu ilişkilerde ani bitişler söz konusu olabilir. Bu dönemde hızlı başlayan ilişkiler ise uzun vadeli olmayabilir.

Hafta genelinde odağınız aşk ve ilişki konuları olacak. Cuma günü gerçekleşecek olan Dolunay da aşk evinizi etkiyecek. Haftanın ilk iki gününde daha ziyade ailenize ve evinize yoğunlaşabilirsiniz. Aile içinde oluşabilecek gerginliklere, evinizle ilgili atacağınız adımlarda blokajlara hazırlıklı olun ve bazı konularda inat etmeyip biraz da akışa bırakmaya çalışın. Hafta ortalarında ve Dolunay sürecinde de takıntılı düşüncelerden uzak durmanız önem taşıyor. İlişkinizi fazla kontrol etmeye çalışıyorsanız zorlanabilirsiniz. Bu süreci daha ziyade artık size engel olanı, fazla tutunup acı çekme derecesine geldiğiniz konuları geride bırakmak için değerlendirebilirsiniz. Sizi mutlu eden, keyif aldığınız konulara, hobilerinize zaman ayırarak kendi merkezinize dönebilirsiniz. Hafta sonu biraz daha günlük rutinlerinize dönüş yapabilir, evinizle ve işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Ancak yöneticiniz Venüs Cumartesi günü Uranüs ile zorlayıcı etkileşimde olacak. Sağlık durumunuzla ilgili ani gelişen durumlar söz konusu olabilir. Özellikle boğaz ve üst solunum yolu hastalıklarına karşı bağışıklığınızı güçlü tutun.

Haftanın ilk günlerinde çevrenizle iletişiminiz, yapmanız gereken görüşmeler, toplantı ya da telefon trağiniz yoğun olabilir. İletişim kazalarına karşı dikkatli olup sözlerinizi biraz daha tartmanızda fayda var. Hafta ortalarında ve Cuma günü gerçekleşecek olan Dolunay sürecinde ev ve aile konuları odak noktanızda olacak. Evinizde genel bir temizleme, arınma, fazlalıklardan kurtulma için ideal günlerdesiniz. Özellikle çabuk dağılan zihninizi gereksiz yere karıştıran her şeyden kurtulmaya bakın, size çok iyi gelecek. Perşembe günü yöneticiniz Merkür, Uranüs ile olumlu etkileşimde olacak. Hızlı ve akışta kararlar alabilirsiniz. Ev alım-satım veya taşınma konuları gündeminizdeyse, beklenmedik gelişmelerle tam aradığınız koşullarla karşılaşmanız ve imza atmanız mümkün. Hafta sonu ise odak noktanız ilişkiniz, varsa çocuklarınız ya da hobileriniz olabilir. Keyfinizi kaçıran ani gelişmeler söz konusu olabileceğinden biraz daha makul olmaya çalışın. İçinde olduğumuz dönemde akışta kalmanın önemli olduğunu unutmayın. Özellikle ilişkinizi zorlayacak fevriliklerden uzak durun.

Haftaya başlarken ve haftayı kapatırken parasal konular odağınızda olabilir. Gökyüzündeki sert enerjiler nedeniyle harcama kararlarınızda dikkatli olun, sonradan pişman olacağınız ve bütçenizi etkileyecek kararlar vermeyin. Cuma günü gerçekleşecek olan Dolunay’ın etkilerini iletişim alanından alacaksınız. Hafta ortalarından itibaren yakın çevrenizle iletişiminiz, diyaloglarınız önem taşıyor. Gereksiz alınganlıklar ve duygusal iniş çıkışlar yaşamanız mümkün. İlişkilerinizde fazla beklenti halinde olabilirsiniz. Gökyüzündeki su enerjisinden en çok etkilenen burçlardan birisiniz, o nedenle bu süreçte daima akışta kalmanın önemli olduğunu hatırlayın. Hafta sonunu evinize, ailenize ayırmak size iyi gelebilir. Sadece Cumartesi günü evinizle ilgili ani harcama kararlarına dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda ilişkiler için de zorlayıcı etkiler söz konusu. Pazar akşam saatlerinden itibaren de aşk ve ilişki konularına odaklanmaya başlayacaksınız.

Haftanın ilk iki gününde Ay sizin burcunuzda olacak. Kendi merkezinize dönerek, hedeflerinize ve planlarınıza odaklanabilirsiniz. Bu günler dış görünüm değişiklikleri yapmak için de uygun olacak; ancak bu değişimlerin önceden düşünülmüş olmasına dikkat edin, ani kararlar vermeyin. Cuma günü gerçekleşecek olan Dolunay’ın etkilerini para evinizden alacaksınız ve bu etkileri Çarşamba gününden itibaren hissetmeye başlayacaksınız. Perşembe günü alacağınız kararlar konusunda sezgilerinize güvenin. Bütçenizi yeniden gözden geçirmek, hatta yeni bir bütçe planı yapmak için uygun bir dönem olabilir. Cuma günü öğleden sonradan itibaren yakın çevrenizle iletişiminiz gündeme geliyor. Yöneticiniz Güneş’in Plüton’la olumlu etkileşimi bazı ilişkilerinizi tamir etmek için size fırsat verebilir. Aynı zamanda hayatınızı değiştirecek kararlar alabilirsiniz. Ancak bu kararları hızlı bir şekilde hayata geçirmemeniz, biraz demlenmeye bırakmanız önem taşıyor. Parasal alanda zorlanabilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde biraz içedönük olabilir, çevrenizdeki hengameden uzaklaşarak iç dünyanıza odaklanmak isteyebilirsiniz. Sizin burcunuzda gerçekleşecek olan Dolunay öncesi bu içe dönüş sizin için önem taşıyor. Kaçtığınız duygularla yüzleşme zamanınız gelmiş olabilir. Rüyalarınıza dikkat edin, iç sesinizi duymaya çalışın. Artık kontrol etmeye çalışmayı bırakmalı, hayatın akışına güvenmelisiniz. Bu sizi daha sağlıklı kararlar almaya yönlendirebilir, bırakmanız gerekeni bırakıp yolunuza devam edebilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Perşembe günü yöneticiniz Merkür’ün Uranüs’le olumlu etkileşimi sizi destekleyecek. Aniden aklınıza gelen parlak fikirleri hayata geçirmekten çekinmeyin. En azından bir yere not etmeyi unutmayın. Hafta sonu ise bütçenize odaklanabilirsiniz. Bazı parasal kayıplar söz konusu olabileceği için bu süreçte ani harcama kararları almayın. Özellikle hızlı yatırımlar yapmayın, makul olmaya özen gösterin.

Haftanın ilk günlerinde sosyal hayatta aktif olabilir, davetlere ya da etkinliklere katılabilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Ancak gökyüzündeki enerjiler biraz ilişkilerinize dikkat etmeniz gerektiği yönünde sizi uyarıyor. Size iyi gelmeyen insanlara ve ortamlara sınır koyun, içsel dengenizi koruyun. Cuma günü gerçekleşecek olan Dolunay sizin için biraz zorlayıcı etkiler taşıyor. Bu süreçte bilinçaltınızı yoğun olarak hissedebilir, ilginç rüyalar görebilirsiniz. Size ne mesaj vermek istediklerine bakın. Spiritüel çalışmalar için çok uygun bir dönem. Bırakmanız gerekenleri bırakın. Bu süreci arınmak, sadeleşmek ve yeniden başlamak için kullanın. Hemen sonrasında Ay sizin burcunuza geçiş yapacak ve yöneticiniz Venüs, Uranüs ile sert etkileşimde olacak. Bu dönemde hayatınızla ilgili ani kararlar almamanızda, biraz daha akışta ilerlemenizde fayda var. Plan program yapın, ama uygulamak için bir süre demlendirin. Yeni bir ilişkiye başlamak için uygun dönem olmayabilir. Dış görünüm değişiklikleri için de biraz beklemenizde fayda var. Özellikle yeni aklınıza gelen bir değişimi yapmak konusunda aceleci olmayın.

Haftaya başlarken işleriniz yoğun olabilir, biraz gergin hissedebilirsiniz. Gökyüzündeki yoğun su enerjisinden dolayı bir su burcu olarak odaklanmakta zorluk çekebilirsiniz. Hafta ortalarında arkadaşlarınıza ve sosyal hayatınıza daha yoğun vakit ayırabilirsiniz. Özellikle Perşembe günü yeni kişilerle tanışmanız mümkün. Ancak Cuma günü bu alanda Dolunay sizi etkileyecek. Bu süreçte bazı kişilerle de yollarınızı ayırabilirsiniz. Bu Dolunay daha ziyade arınma enerjisi taşıdığından, size iyi gelmeyen insanları hayatınızdan çıkarmanız duygusal olarak da rahatlamanızı sağlayabilir. Çok fazla tutunduğunuz her konuyu akışa bırakmak size iyi gelecek. Hafta sonunda biraz duygusal olabilir, yalnız kalmak ve çevrenizdeki herkesten uzak olmak isteyebilirsiniz. Bu süreçte bilinçaltınız ve sezgileriniz aktif olacak. Rüyalarınıza dikkat edin, iç sesinizi dinleyin. Karar almak yerine, bu süreci duygularınızla yüzleşmek, spiritüel çalışmalar yapmak üzere kullanın. Pazar akşamından itibaren daha iyi hissetmeye başlayacaksınız, Ay sizin burcunuza geçiş yapacak.

Haftaya başlarken gelecek planlarınıza, hayallerinize odaklı olabilirsiniz. Ancak içten içe bir huzursuzluk duymanız mümkün. Gökyüzü önemli kararlar almamanız gerektiğini hatırlatıyor. Bu dönem daha akışta kalın. Doğru bildiğiniz ve inandığınız konularda yanılabilirsiniz. Cuma günü kariyer evinizde Dolunay gerçekleşecek. Hafta ortalarından itibaren bu alanınız aktif olacak. Kariyerinizde bitişler, sonlanmalar, iş değişikliği gibi konular söz konusu olabilir. Bu esnada alacağınız kararlar, atacağınız imzalar size şans da getirebilir; sadece temkinli olun ve iç sesinizi de dinleyin. Kariyerinizle ilgili ne istediğinize yeniden bakın. Hafta sonu sosyal hayatta aktif olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, etkinlik ya da davetlere katılabilirsiniz. Cumartesi yeni insanlarla tanışmanız mümkün, ancak hızlı bir flörte girmeniz durumunda başlayacak ilişki daha sonra ilerlemeyebilir. Aynı şekilde hızlıca başlayan bir arkadaşlık daha sonra hayatınızı karıştırabilir, dikkatli olun.

Haftanın ilk günlerinde ortak parasal kaynaklar, miras, borçlar ya da ödemeler gibi konularda gündemleriniz olabilir. Sizi huzursuz edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz, ancak gökyüzü her şeyi kontrol edemeyeceğinizi size hatırlatıyor. Hayatınızdaki krizleri yönetebilmenin bir yolu da akışa bırakmak olabilir, bunu göz ardı etmeyin. Cuma günü gerçekleşecek Dolunay enerjisiyle bu hafta ağırlıklı olarak gelecekle ilgili düşüncelere odaklanacaksınız. Yeni hedeflerinize doğru yol alırken eskiyi bırakmanız gerekeceğini hatırlayın. Çok fazla geçmişe tutunuyor olabilirsiniz. Elinizdeki mevcut olanları devamlı olarak korumaya çalışırken, neleri ayıklamanın aslında sizi rahatlatabileceğine bir bakın. Hafta sonu kariyerinizi ilgilendiren konular aniden gündeme gelebilir. Gelir kaynaklarınızla ilgili bir sıkışıklık hissedebilirsiniz. Beklenmedik kayıplar söz konusu olabilir, o nedenle özellikle hızlı yatırımlara yönelmemeye dikkat edin.

Haftanın ilk iki gününde evlilik ya da ilişki konularına odaklanacaksınız. Gökyüzü gerilimlere ya da tatsız durumlara işaret ediyor. Özellikle bu dönemde ilişkileri zorlamamak, bazı konuları akışa bırakmak gerektiğini unutmayın. Hafta ortalarında ortak parasal kaynaklar, miras, borçlar ya da ödemeler gibi konularda gündemleriniz olabilir. Perşembe günü yöneticiniz Uranüs Merkür ile olumlu etkileşimde olacak. İmza atmak, karar almak ya da önemli görüşmeler yapmak için bu günü değerlendirebilirsiniz; ancak Cuma günü gerçekleşecek olan Dolunay da bu alanları etkileyeceğinden temkinli olmalısınız. Ani kararlar almak yerine, önceden düşünüp emin olduğunuz konularda ilerleyin. Dolunay sürecinde içsel huzursuzluklar, hatta krizler yaşayabilirsiniz; gökyüzü her şeyi kontrol edemeyeceğinizi size hatırlatıyor. Hayatınızdaki krizleri yönetebilmenin bir yolu da akışa bırakmak olabilir, bunu göz ardı etmeyin.

Haftanın ilk iki günü rutin görevleriniz ve yapmanız gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Fazlaca iş yükünüz olabilir, yorgun düşebilirsiniz ve içsel huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Stres yönetimine dikkat edin, bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. Hayatınızı derleyip toplamak için uygun bir zamandasınız; fazlalıklardan arının, yapmıyorsanız spora başlayın ve daha sağlıklı bir beslenme sistemine geçin. Cuma günkü Dolunay evlilik ve ilişki evinizde gerçekleşecek. İlerlemeyen bir ilişkiniz varsa bitişler söz konusu olabilir. Ancak gerçekçi olmanızda, hızlıca duygusal kararlar almamanızda da fayda var. Sezgilerinizin güçlü olduğu bu dönemde, gökyüzünün desteğiyle şifalanıyorsunuz. Duygularınız yoğun ve kafanız karışık olsa da iç sesiniz sizin için doğru olanı söyleyecek, onu dinleyin. Hafta sonu ortak parasal kaynaklar, miras, borçlar ya da ödemeler gibi konularda gündemleriniz olabilir. Ani çıkabilecek bir krizi yönetmeniz gerekebilir. İlişkinizle ilgili de hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnızsanız yeni bir ilişkiye başlamak için uygun bir dönem değil; kendi yaşamınıza odaklanmanızda fayda var.

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