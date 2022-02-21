22 Şubat 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 22 Şubat 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 22 Şubat günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 22 Şubat Salı için günlük burç yorumları...



22 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 22 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak kazançlar, borç ve ödemeler, krediler gibi parasal konularda durum değişiklikleri söz konusu olabilir. Bazı mecburi plan değişikliklerine gidebilirsiniz, ancak genel olarak rahat bir akıştasınız.

BOĞA BURCU - 22 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Venüs’ten aldığınız destekle, ilişki alanında kendinizi iyi ve rahat hissediyorsunuz. Ancak gökyüzü ilişkinizde partnerinizle eşit olarak sorumluluk almanız gerektiğini size hatırlatıyor.

İKİZLER BURCU - 22 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yoğun bir iş gündeminiz var, gün biraz koşuşturmalı geçebilir. Günlük programınızda beklemediğiniz değişiklikler olabilir, bazı aksaklıklardan dolayı gerilebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin.

YENGEÇ BURCU - 22 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle birlikte keyifli bir gün geçirebilirsiniz. İlişkiniz yoksa sizi şaşırtacak gelişmeler olabilir. Sezgilerinizin güçlü olduğu günlerdesiniz, akışta kalarak hayatın getireceklerine kucak açın.

ASLAN BURCU - 22 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle ve evinizle ilgilenebilir, onların ihtiyaçlarını karşılamaya odaklı olabilirsiniz. Ev-emlak alım satım ya da kiralama gibi gündemleriniz varsa parasal açıdan rahat bir akış söz konusu. Sezgilerinizi de dinleyin.

BAŞAK BURCU - 22 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne sürpriz bir kısa seyahat gündemiyle başlayabilirsiniz. Bir eğitim, seminer ya da toplantıya katılmanız söz konusu olabilir. Hayatınıza bir yenilik getirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 22 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konulara odaklı bir gündeminiz var. Günün erken saatlerinde şaşırtıcı gelişmeler olabilir. Yöneticiniz Venüs’ün desteğiyle sürpriz bir gelir elde edebilir ya da yeni kazanç fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz.

AKREP BURCU - 22 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki geçişine devam ediyor. Özellikle erken saatlerde enerjiniz yüksek, hayatınızda bir yenilik yapmak isteyebilirsiniz. Rüyalarınızdan aldığınız mesajlara kulak verin, sezgileriniz güçlü.

YAY BURCU - 22 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Biraz kendinizle kalmak, kalabalıklardan uzak olmak istediğiniz günlerdesiniz. Nedensiz bir iç sıkıntısı duyuyor olabilirsiniz. Ancak yöneticiniz Jüpiter sizi destekliyor, yeni farkındalıklar yaşıyorsunuz. İç sesinize güvenin.

OĞLAK BURCU - 22 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Katılmanız gereken davetler ya da arkadaşlarınızla bir araya geleceğiniz etkinlikler söz konusu olabilir. Ancak sorumluluklarınız da ağır basacağından sosyal hayatla işiniz arasında denge kurmanız gerekebilir.

KOVA BURCU - 22 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili bir gündeminiz olabilir. Kariyer değişikliği yapmak ya da işinizi değiştirmek gibi düşüncelere kapılmış olabilirsiniz. Her şeyi enine boyuna düşünüp analiz etmenizde fayda var.

BALIK BURCU - 22 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecekle ilgili yoğun düşünceler içindesiniz. Yaşamınızı bir anda değiştirecek bir adım atmak gibi fikirler kafanızda dolanıyor olabilir, ancak sorumluluk almanız gerekecek. Sezgileriniz çok güçlü, rüyalarınızın da rehberliğine güvenin.

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