Haftalık burç yorumları (21 Şubat - 27 Şubat 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 21 Şubat pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 21 Şubat 2022 - 27 Şubat 2022 haftası burçları neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



21 Şubat 2022 - 27 Şubat 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Hafta ortalarına kadar ortak kazançlar, borç ve ödemeler, kredi veya yatırımlar gibi parasal konularla ilgilenebilirsiniz. Yöneticiniz Mars’ın Neptün’le olumlu etkileşimi, size yurt dışı bağlantılı işler, seyahatler ya da yüksek öğrenim konularında şanslı gelişmeler getirebilir, bazı konulardaki belirsizlikler ortadan kalkarak size harekete geçmeniz yönünde motivasyon verebilir. Ayrıca parasal açıdan da bereketli, bol kazançlı bir dönem başlayabilir. Sadece ani kararlar almamaya, adımlarınızı emin olduğunuz konularda atmaya dikkat edin. Hafta sonunda ise zihinsel olarak kariyerinizle ilgili konularla meşgul olacaksınız. İş değiştirmek, yeni kazanç olasılıkları, mesleki idealleriniz gibi birçok zihinsel odak noktanız olabilir.

Haftaya başlarken ilişkinize odaklısınız. Salı gününü keyifli geçirebilirsiniz, ancak ani tartışmalar çıkması da mümkün. Partnerinizle bazı konuları daha derinlemesine ele almak isteyeceksiniz ama bunun beraberinde duygusal açıdan zorlanmalar da gelebilir. Hafta ortalarından itibaren ortak kazançlar, borç ve ödemeler, yatırım veya kredi gibi parasal konularla ilgilenebilirsiniz. Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren tam istediğiniz koşullar oluşabilir ve bir adım atabilirsiniz. Perşembe günü de yöneticiniz Venüs ile Neptün arasında olumlu etkileşim olacak ve gökyüzü sizi aynı konularda desteklemeye devam edecek. Ancak Cuma gününden itibaren atacağınız imzalara, vereceğiniz sözlere dikkat etmeniz gerekiyor. İletişim problemleri, teknik arızalar gibi beklenmedik blokajların yaşanabileceği bir gün. Hafta sonu ise zihinsel olarak geleceğe dönük hedefleriniz ve hayallerinizle meşgul olabilirsiniz. Özellikle gelecekte kendinizi garantiye alma konusuna odaklanabilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde günlük ev ya da iş rutinleriniz, düzeniniz ve sorumluluklarınızla ilgilenirken bir taraftan da sağlığınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Salı günü bazı problemler yaşamanız mümkün. Bu hafta ilişkiler açısından ise şanslı olacaksınız. Özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri gökyüzü hem flört enerjisi taşıyor, hem de ilişkiniz varsa geleceğe taşıyacak bir adım atmanız yönünde sizi destekliyor. Hayallerinize çok yakınsınız. Yalnızsanız, hayatınızda kalıcı olacak bir ilişkiye adım atmanız ya da birisiyle tanışmanız mümkün. Ancak Cuma günü yöneticiniz Merkür, Uranüs ile negatif etkileşim yapacak. İletişim problemleri, internet ya da telefonla ilgili beklenmedik problemler çıkması ve bunun ilişkinize yansıması mümkün, sabırsız olmamaya çalışın ve sakinliğinizi koruyun. Hafta sonunda ise biraz daha maddi konulara odaklanıp, ortak kazançlar, krediler, borçlarınız veya ödemelerinizle ilgilenebilirsiniz.

Bu haftaya başlarken ve haftayı tamamlarken ilişkinize ya da evliliğinize odaklı olacaksınız. Duygularınız yoğun olabilir, özellikle Çarşamba ve Cumartesi günlerini oldukça keyifli geçirebilirsiniz. Gökyüzü sizi destekliyor. Hayatınızda kimse yoksa katıldığınız sosyal ortamlarda sürpriz bir şekilde birisiyle tanışabilirsiniz. Hafta ortalarında ise günlük ev ya da iş rutinleriniz ve sorumluluklarınız gündeminize oturuyor. Yeni bir düzen kurmak isteyebilir ve size iyi gelecek yeni alışkanlıkları hayatınıza dahil edebilirsiniz. Cuma günü sağlığınıza dikkat edin, ani sağlık problemleri yaşamanız mümkün. Ayrıca iletişimle, internetle, eviniz ya da iş yerinizdeki teknik donanımla ilgili sıkıntılar çıkabilir. Mümkün olduğunca sakinliğinizi korumanız gereken bir gün.

Haftanın ilk günlerinde evinizle ilgilenebilir, ailevi konularla uğraşabilirsiniz. Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren destekleyici enerjiler var. Ev-emlak alım satım ya da kiralama gibi gündemleriniz varsa Çarşamba günü adım atmak ya da imza süreçleri için uygun olacak. Hafta ortalarında ise aşk ve ilişki konularına odaklanıyorsunuz. Çarşamba ve Perşembe günleri bu alanda güzel gelişmeler olabilir. Ancak Cuma günü partnerinizle aranızda iletişim problemleri, yanlış anlamalar olabileceği için fevri olmamanız önem taşıyor. İletişim dilinize dikkat edin. Hafta sonu ise evinizi derleyip toplama, elinizde yarım kalan işleri tamamlama gibi işlerle uğraşabilirsiniz. Yeni bir düzen kurmak istiyorsanız plan program yapmak için oldukça uygun bir zaman.

Haftanın ortalarına kadar kısa seyahatler, eğitim ya da iletişim konuları gündeminizde olabilir. Özellikle Çarşamba gününü değerlendirin. İlerleyen günlerde evinizle ilgilenebilir, ailevi konularla uğraşabilirsiniz. Çarşamba akşamından itibaren destekleyici enerjiler var. Ev-emlak alım satım ya da kiralama gibi gündemleriniz varsa adım atmak ya da imza süreçleri için uygun bir zaman. Maddi avantajlar da elde edebilirsiniz. Cuma günü yöneticiniz Merkür’ün Uranüs’le olumsuz etkileşimi olacak. Ev içinde çıkabilecek teknolojik problemler, internet ya da elektrikle ilgili sorunlara karşı dikkatli olun. Ev aletlerinde de ani arızalar çıkabilir. Hafta sonunu partnerinizle keyifli zaman geçirmek için değerlendirebilirsiniz. Özellikle Cumartesi günü gökyüzünde güzel enerjiler var. İlişkiniz varsa geleceğe taşınabilir, yoksa hayatınızda kalıcı olabilecek yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde parasal konulara odaklanabilirsiniz. Özellikle Çarşamba günü erken saatlerde olumlu gelişmeler olabilir. Maddi kazanç getirecek bir girişimde bulunmak, sizi parasal anlamda güçlendirecek bir adım atmak için uygun bir süreç. Hafta ortalarında ise kısa seyahatler, eğitim ya da iletişim konuları gündeminize gelebilir. Perşembe günü yöneticiniz Venüs’ün Neptün’le olumlu etkileşimi sizi bu alanlarda destekliyor. Ancak Cuma günü iletişim problemleri, teknik aksaklıklardan kaynaklı sıkıntılar yaşamanız mümkün. Telefon görüşmeleri ve internetle ilgili dikkatli olun. Hafta sonunu ise evinizle ilgilenerek değerlendirebilirsiniz. Ailenizle bir araya gelebilir, özellikle Cumartesi günü birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Pazartesi günü öğle saatlerinde Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Kendinizi daha cesur ve enerjik hissedebilir, gelecek planlarınıza ve projelerinize odaklanabilirsiniz. Çarşamba günü erken saatler bir kararınızı uygulamaya koymak için çok uygun. Yöneticiniz Plüton da sizi destekliyor olacak. Ayrıca dış görünüm değişiklikleri yapmak istiyorsanız uygun zaman. İlerleyen günlerde ise parasal konulara odaklanıyorsunuz. Özellikle Perşembe günü güzel kazanç fırsatları elde edebilirsiniz. Cuma günü imza süreçlerinde, iletişimde, karar almanızı gerektiren durumlarda beklenmedik blokajlar yaşamanız mümkün; ani kararlar almayın. Hafta sonu ise yakınlarınızla bir araya gelebilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Haftaya başlarken ilk günlerde biraz içedönük olabilir, işlerinize odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Evden çalışmayı veya önemli işlerinizi bu günlere koymamayı tercih edebilirsiniz. Duygusal krizler yaşayabilirsiniz ancak duygularınıza yakından bakarsanız yeni farkındalıklar yaşamanız da mümkün. Çarşamba günü öğleden sonra Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor ve seyahati Cuma akşamına dek sürüyor. Bu süreçte kendinizi daha motive ve enerjik hissedebilir, gelecek planlarınıza, projelerinize odaklanabilirsiniz. Dış görünüm değişiklikleri yapmak ya da kişisel bakımla ilgilenmek için de çok uygun bir zaman. Hafta sonunda ise daha ziyade parasal durumunuza odaklanıyorsunuz. Ekstra gelir elde edebileceğiniz sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Özellikle Cumartesi günü gökyüzü sizi destekliyor olacak.

Haftaya başlarken sosyal yaşamınız oldukça yoğun. Hafta ortalarına dek gündeminizde toplantılar, davetler ya da arkadaşlarınızla bir araya geleceğiniz etkinlikler olabilir. İlerleyen günlerde ise biraz daha içinize dönebilirsiniz. Evden çalışmayı veya önemli işlerinizi bu günlere koymamayı tercih edebilirsiniz. İşiniz yoksa dinlenmek ya da kişisel gelişim çalışmalarıyla ilgilenmek için ideal bir zaman. Ayrıca rüyalarınıza da dikkat edin. Cuma gündüz saatlerinde kafanız karışık, zihniniz bulanık olabilir. Ani kararlar almayın. Çevrenizle iletişim kurmakta da zorlanabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Kendinizi biraz daha iyi hissedebilirsiniz. Dış görünüm değişiklikleri ya da kişisel bakım yapmak istiyorsanız Cumartesi gününü değerlendirin.

Haftanın ilk günlerinde daha ziyade işlerinize odaklı olacaksınız. Yoğun bir iş gündeminiz olabilir ancak planlarınızda ani değişimler olabileceği için esnek olmanızda fayda var. Hafta ortaları sosyal yaşamınız oldukça yoğun ve koşuşturmalı olabilir. Toplantılara ya da davetlere katılabilir veya arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Özellikle Perşembe günü keyifli. Bulunduğunuz ortamlarda yeni insanlarla da tanışabilirsiniz. Ancak Cuma günü yöneticiniz Uranüs Merkür’le negatif etkileşimde olacak. İletişim problemleri, yanlış anlaşılmalar, gerilimli durumlar söz konusu olabileceği için dikkatli olun, iletişim dilinize özen gösterin. Hafta sonunda ise biraz içinize dönüp yalnız kalmak istemeniz mümkün. Evde vakit geçirmeyi ve dinlenmeyi tercih edebilirsiniz. Karamsar ya da kaygılı olabilirsiniz, size iyi gelecek şeylere vakit ayırmanızda fayda var.

Haftanın ilk günlerinde yurt dışı bağlantılı işler, seyahat ya da eğitim konularına odaklanabilirsiniz. Hafta ortalarında ise gökyüzü size destek yağdırıyor: Yöneticiniz Neptün Çarşamba günü akşam saatlerinde Mars’la, Perşembe günü Venüs’le olumlu etkileşimde olacak. Bu etkileşimler size mesleki ideallerinize, hayallerinize doğru bir adım atmanız ya da yeni hayaller kurmanız yönünde cesaret verecek. Bunlarla birlikte maddi avantajlar da elde edebilir, yeni kazanç fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Cuma günü yaşanabilecek iletişim problemlerine, karar alma, imza atma gibi süreçlerde çıkabilecek sıkıntılara karşı temkinli olun. Beklenmedik aksilikler karşısında akışta kalmaya gayret edin. Hafta sonunda ise arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz. Özellikle Cumartesi günü katıldığınız sosyal ortamlarda sürpriz tanışmalar yaşamanız mümkün.

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