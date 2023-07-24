23 Temmuz Aslan burcunda Venüs retrosu: Burçlara etkisi ne olacak? Astrolog Dilara Yıldızhan yorumladı...

Venüs Retrosu burçları nasıl etkileyecek? Dilara Yıldızhan, 23 Temmuz - 4 Eylül 2023 tarihleri arasında yaşanacak Venüs Retrosunun burçlara etkilerini yazdı...

VENÜS RETROSUNUN BURÇLARA ETKİSİ

Sevgili Koç, 23 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Venüs retrosunda aşk, çocuklar, borsa, hobi, sanat ve tatil konuları gündeminize gelebilir. Geçmişte başlayan ancak yarım kalan konuları tamamlayabilirsiniz. Ancak yeni başlangıçlar için uygun bir zaman dilimi olmayacak. Ayrıca eski aşklar ve flörtlerle karşılaşabilirsiniz.

Sevgili Boğa, 23 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Venüs retrosunda ev, aile, gayrimenkul ve taşınmazlarla ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Aile içinde bazı tartışmalar yaşanabilir. Geçmişte başlayan ancak yarım kalan işleri tamamlama şansı yakalayabilirsiniz. Ancak yepyeni bir ev veya arsa almak sonrasında bazı sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir.

Sevgili İkizler, 23 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Venüs retrosunda yakın çevre, yakın akraba, komşular ve kardeşlerinizle ilgili konular ön plana çıkabilir. Eğitim hayatınız hareketlenebilir ve seyahatleriniz artabilir. Geçmişte kalan ve görüşmediğiniz eski tanıdıklarınızla veya eski aşklarla karşılaşabilir veya onlarla iletişime geçebilirsiniz. Bu dönemde yepyeni bir eğitim veya ilişki kararı almak sonrasında sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Ayrıca yeni anlaşmalar ve imzalarda da sorunlar yaşanabilir.

Sevgili Yengeç, 23 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Venüs retrosunda para ve kazançlarınız ön plana çıkabilir. Gelirlerinizde şanslarınız artabilir, ancak geçmişte başladığınız işleri tamamlamak için bu süreci verimli kullanmanız önemli olacaktır. Yeni anlaşmalar yaparken sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca eski aşklarla karşılaşma ihtimali de bulunuyor.

Sevgili Aslan, 23 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Venüs retrosunda kendinizi şefkatli, merhametli ve sevecen hissedebilirsiniz. Güzellik, kişisel bakım ve kişisel gelişim konularına daha çok ilgi gösterebilirsiniz. Fiziksel değişimler yapma isteğiniz olabilir, ancak estetik operasyonlar veya imaj değişiklikleriyle ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde hayatınızın her alanından eski tanıdıklarla karşılaşabilir ve yarım kalan konuları tamamlayabilirsiniz.

Sevgili Başak, 23 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Venüs retrosunda sevginizi çevrenize yansıtmayı tercih etmeyebilirsiniz. Platonik aşklar gündeminize gelebilir ve gizli aşklar yaşayabilirsiniz. Geçmişte kalan, ancak görüşmediğiniz kişilerle tekrar karşılaşabilirsiniz. Bilinçaltınızda olan sevgiyle ilgili sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Şifa çalışmaları ve ruhsal çalışmalar ruhunuzu besleyebilir. Sanatla ve çocuklarla ilgilenmek, kendinizi keşfetmenizi sağlayabilir. Ancak dikkatli olmanız gereken bir konu, değerli eşyalarınızı kaybetme olasılığının artmasıdır.

Sevgili Terazi; 23 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Venüs retrosunda, sosyal çevre, topluluk, derneklerle ilgili konular gündeminize gelebilir. Eski arkadaşlarınızla ve sevgililerinizle bu dönemde karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilgili güzel gelişmeler sizinle olacak. Retro etkisinden dolayı, yepyeni ilişkiler için pek verimli bir dönemde olmayacaksınız.

Sevgili Akrep; 23 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Venüs retrosunda, kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. İş hayatınızda kadınlarla bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Yeni iş, terfi gibi konularda gecikmeler ve sorunlar yaşanabilir. Bu dönemi, geçmişte kalan ama yapmadığınız hedeflerinizi hayata geçirmek için kullanabilirsiniz.

Sevgili Yay; 23 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Venüs retrosunda, yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akraba konularıyla ilgilenebilirsiniz. Seyahatleriniz artabilir, ama aksilikler ve gecikmeler gerçekleşebilir. Seyahatte, eğitimde ve yurt dışı alanlarında eski aşklarla ve tanıdıklarla karşılaşabilirsiniz. Yeni bir plan yapmak yerine planladığınız ama yarım kalmış eğitim ve yurt dışı konularıyla ilgilenebilirsiniz.

Sevgili Oğlak; 23 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Venüs retrosunda, finans, vergi, ödemeler, ameliyat konuları gündeminize gelebilir. Retro sürecinde unuttuğunuz ödemeler, finansal konular ve borçlarla karşılaşabilirsiniz. Aniden harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yeni bir yatırım, finansal yapılanma veya estetik ameliyat konularını ertelemenizi tavsiye ediyorum. Sorunlar ve aksiliklerle karşılaşabilirsiniz, ancak daha önceden planladığınız işlerinizi bu süreçte tamamlayabilirsiniz.

Sevgili Kova; 23 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Venüs retrosunda, evlilik, ilişki, ortaklık veya mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Bahsettiğim konularda sorunlar gerçekleşebilir. Eski aşklarla veya yakın arkadaşlarınızla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu dönemde yepyeni bir ilişki kurmak yerine var olan ilişki veya ortaklığınızdaki pürüzleri şifalandırabilirsiniz.

Sevgili Balık; 23 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Venüs retrosunda, çalışma hayatınızla, yanınızda çalışanlarla veya gündelik rutinlerinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Bahsettiğim konularda aksilikler ve sorunlar yaşanabilir. Eski çalışma arkadaşlarınızla ve yardımcılarınızla karşılaşabilirsiniz. Görüşmediğiniz geçmişte kalmış aşklar gündeminize gelebilir. Ayrıca bu dönemde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Kalp, sırt veya kadınsal rahatsızlıklar nüksedebilir. Bu süreci yarım kalmış projelerinizi hayata geçirmek ve daha sağlıklı bir hayat için program oluşturmak için kullanabilirsiniz.