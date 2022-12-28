29 Aralık Oğlak burcunda Merkür retrosu: Burçlara etkisi ne olacak? Astrolog Dilara Yıldızhan, yorumladı...

Astrolog Dilara Yıldızhan'ın yorumları şöyle: Merkür bizim iletişim, seyahat eğitim ve algımızı yönetir. Mitolojide ise Hermes olarak adlandırılmıştır ve Tanrıların habercisi denir. Haber getirendir. Bundan dolayı da Merkür Retro zamanlarında geçmişte iletişim kurduğumuz kişilerden haber almaya başlarız. Aklımızda olmayan kişiler ki bu kişiler; arkadaş, eski sevgili, eskide kalmış bir dostta olabilir. Bu dönemde aslında geçmişte yapılan iletişim hatalarını gidermek düzeltmek, algımızı toparlamak ve değiştirmek, yeniden yapılandırmak için kullanılabilir. Genelde Merkür Retrodan dolayı endişelerimiz artabilir ama aslında geçmişte hata yaptığımız, tamamlamadığımız, zihnimizde düşündüğümüz ama başlamadığımız, yapmaktan vazgeçtiğimiz konularla ilgili yeniden düzenleme yapmak için bir fırsattır. Çünkü zaman aslında geriye doğru akar.

Bu dönemde ağzımızdan çıkanları 2 kere düşünmek öyle konuşmak gerekir. Yarım bıraktığımız işleri ise tamamlamak için bir fırsattır. Eğer bir sözleşme imzalamak zorunda kalınırsa çok düşünmek ve tekrar tekrar konuyu analiz etmek gerekir. Zorunda kalmadıkça da bu dönemde yeni bir imza atılmaz.

Yeni bir eve taşınmak, yeni bir işe başlamak, evlenmek, nişanlanmak, yeni bir ilişkiye başlamak, elektronik alet almak için için pek uygun bir zaman dilimi değildir çünkü kişiler arasında iletişim sorunları yaşanır. Kendi doğum haritasında Merkür Retrolar için daha rahat bir zaman dilimi de olsa yine de Merkür Retro zamanlarını tercih etmemelerini tavsiye ederim.

Hiç ummadığınız aklınızdan geçen kişilerle karşılaşmalar çok gerçekleşir. Bu dönemde eski sevgililerle aslında iletişim ve anlayışınızı düzeltmeniz gerekir ama yeni ilişkiye başlamanızı tavsiye etmem. Bunun yerine ölçüp tartmak ve onarmak için kullanılabilir ve tekrar ilişkiye başlayacaksınız 19 Ocak sonrasına bırakmanızı tavsiye ediyorum.

Ayrıca bu tarihlerde seyahat, eğitim konusunda da sorunlar gerçekleşir. Seyahatlerde sorunlar, aksamalar gerçekleşebilir. Eşyalarınız kaybolabilir. İş hayatınızda maillerde, yazışmalarda sorunlar ve yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir.

MERKÜR RETROSUNUN BURÇLARA ETKİSİ

Sevgili Koç; iş hayatınız ve kariyerinizle ilgili eskiden planladığınız ama yapmadığınız konuları tekrar düzenleyebilir ve hayata geçirebilirsiniz. Yeni bir işe başlamak, yeni bir kariyer planı yapmak için uygun bir dönem değildir. İş hayatınızdan olan eski sevgililer geri dönebilir.

Sevgili Boğa; seyahat, yurt dışı, yabancılarla iletişim, eğitim ve hukuk konularında sorunlar, iletişimde anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Yurt dışı bağlantılı konularda dikkatli olmalısınız ve seyahatlerde aksamalar yaşayabileceğinizi unutmamalısınız. Yabancı ya da eğitim, hukukçu eski partnerler geri dönebilir.

Sevgili İkizler; maddi kaynaklar, harcama ve sağlıkla ilgili durumlar meydana gelebilir. Bu dönemde eklem, diz, diş, deri rahatsızlıklarınız nüksedebilir. Okült konularla ilgilenebilirsiniz ama bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ticaretle ilgileniyorsanız yeni bir başlangıç için uygun değildir. Yatırım ve ödemelerinizi düzenlenmek için bu dönemi kullanabilirsiniz.

Sevgili Yengeç; evlilik, partner ya da ortakla iletişim sorunları yaşanabilir. Geçmişten gelen sevgililer olabilir ve sizinle yeniden ilişki yaşamak isteyebilirler. Mahkeme ile ilgili süreçte aksilikler gerçekleşebilir.

Sevgili Aslan; gündelik hayatta problemler, iletişim sorunları yaşanabilir. Çalışma hayatında sorunlar yaşanabilir. Yanlış anlaşılmalar artabilir. Ayrıca yanınızda çalışanlara da dikkat etmelisiniz. Yeni bir projeye başlamak için uygun bir dönem değildir. Bunun yerine planladığınız ve yapmanız konulara yönelebilirsiniz. Sağlık olarak; eklem, diz, diş, deri rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz.

Sevgili Başak; aşk, flört, çocuk ya da hobinizle ilgili iletişim sorunları yaşanabilir ve yanlış anlaşılmalar artabilir. Eski aşk ve flörtlerden haber alabilirsiniz, somutlukta karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Ayrıca eski sevgililer geri dönebilir ya da siz onlarla iletişim kurmak isteyebilirsiniz. Bu dönemden korkmayın ve nerde iletişim ve algı konusunda hatalar yapıldığını anlayıp düzeltmek için krizi fırsata dönüştürebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili bazı sorunlara ise dikkat etmelisiniz.

Sevgili Terazi; ; aile ve ev hayatınızla ilgili iletişim sorunları yaşanabilir. Yeni bir eve geçip, sözleşme imzalayacaksınız bu tarihi 19 Ocak ve sonrasına bırakmanızı tavsiye ediyorum yoksa sorunlar çok olabilir.Aile içi iletişimde problemler artabilir.

Sevgili Akrep; ; yakın çevreyle iletişim, kardeşlerle iletişim, eğitim, kısa seyahatlerde sorunlar ve anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Yeni bir sözleşme imzalamak için üstünde çok düşünüp öyle karar vermelisiniz. Yeni bir eğitim, yeni bir sözleşme, yazışma, kitap yazma gibi planlarınız varsa 19 Ocak ve sonrasına bırakmanızı tavsiye ediyorum.

Sevgili Yay; para, aşk konularında yarım kalmış durumları düzeltme fırsatı karşınıza çıkabilir. Ama bu dönemde aşk ve para konusunda yeni bir sözleşme imzalamak, yeni bir başlangıç yapmak için uygun değildir. Bu dönemde yatırımlarınıza dikkat etmeli, maddi kaynaklarınızı doğru kullanmaya özen göstermelisiniz.

Sevgili Oğlak; kendinizi anlatırken zorlanabilirsiniz ve insanlar sizi yanlış anlayabilir. Geçmişten pek çok kişiyle karşılaşabilirsiniz ve sizi düşünen insanlar sizinle iletişim kurmak isteyebilir. Siz de geçmişte kalan kişileri arayabilirsiniz. Yeni bir başlangıç yapmak için bir dönem değildir.

Sevgili Kova; bu dönemde gizli düşmanlarınızın sizinle ilgili söylediklerine şahit olabilirsiniz. Bu durumları toparlayabilirsiniz. Ayrıca bilinçaltınız hiç susmaz, geçmişi sürekli analiz eder bundan dolayı rüyalarınız karışabilir ve içsel konuşmalarınız artabilir. Bu dönemde yazmak size iyi gelecektir.

Sevgili Balık; sosyal çevre ve arkadaşlarınızla iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Görüşmediğiniz arkadaşlarınızla karşılaşabilirsiniz. Sosyal çevrenizden olan eski partnerle karşılaşma ve onlarla ilgili haberler alabilirsiniz.