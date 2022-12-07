8 Aralık İkizler Dolunayının burçlara etkisi ne olacak? Özellikle bu 4 burç için şans etkisi var!

Yılın son dolunayı 8 Aralıkta, İstanbul saatiyle 07:07’de gerçekleşecek. Dolunayda belirsizlikler belirli hale gelir ve bilinmezler görünür olur. Bundan dolayı sonuçlanmalar, sonlanmalar, bitişleri işaret eder. Dolunay yani ay dişil enerjiyi temsil ettiği için en çok kadınlar etkilenir. Dürtülerimiz daha öne çıkar. Duygusal tepkilerimiz artar. Özellikle kadınlarda ödem, şişkinlik, duygusallık artabilir.

Dolunay 16 derece ikizler burcunda, Retro mars ile tam kavuşumda gerçekleşecek. Ve Rigel sabit yıldızında gerçekleşecek. Bu da iletişim, ticaret, sosyal medya, ilişkiler, eğitim, seyahatlerde hem belirsizlikler belirli hale gelirken bir taraftan da iletişimde yanlış bilgi aktarımı, yanlış haberlerin hızlıca yayılması, trafik ve ulaşımda kazaların artmasını tetikleyebilir. Ticarette sorunlar ve anlaşmazlıkların artması sonucu yanlış kararlar alınabilir. Neptün’e kare açı alan dolunayda hayal kırıklıkları, kandırılma, aldatılma, dolandırılma, zehirlenmeler, bulaşıcı hastalıkların artması gerçekleşebilir. Bu dönemde ameliyat gibi durumda anestezi altında sorunlara işaret ediyor bundan dolayı dikkatli olunması gerekiyor. Dolunayın yönetici gezegeni Merkür ise 1 derece oğlak burcunda; Neptün’e yine kare açısından dolayı gerçekçi yaklaşımlara rağmen yine de yanılma payımız yüksek. Kararlarınızı alırken çok dikkatli olmalısınız. Ayrıca Avukatlar, siyasi parti liderleriyle ilgili haberler çok fazla olacaktır. Orion takım yıldızının ilk büyük yıldızıdır. Rigel olarak da temsil edilir. Göğüs kemiği sorunları yaratabilir.

Kolektif olarak; ilişkiler, ben-sen dengesinde sorunlar, aldanma ve aldatılmaların gün yüzüne çıkması ve hayal kırıklıklarına işaret ediyor. Ama yine de belirsizliklerin çok olacağı bu dönemde hızlı kararlar almanızı önermiyorum. Aslında iyi ilişkilerde bile sorunları gün yüzüne çıkaracaktır. Ortaklıklarda sorunlardan dolayı hayal kırıklıkları gerçekleşebilir.

TÜRKİYE AÇISINDAN ETKİSİ

Türkiye için; hastaneler, cezaevleri, basın-yayın organlarında spekülasyonlar, yanlış bilgi aktarımları ve kararlarda tutarsızlıklar söz konusu olabilir. Yurt dışı konularında yanlış haberler aktarılabilir. Ev, gayrimenkul, topraklarımızla ilgili ise güzel haberler alabiliriz.

DOLUNAYIN BURÇLARA GENEL ETKİLERİ, GEZEGENLERİ VE YÜKSELENİ 11-21 DERECE OLANLAR NET ETKİ ALACAKLAR.

Aslan, Koç, Terazi, Kova şanslı olanlar ve hayatlarındaki bazı sorunları düzeltme şansları olacak.

şanslı olanlar ve hayatlarındaki bazı sorunları düzeltme şansları olacak. İkizler, Balık, Başak, Yay sorunlarla, kandırılma, aldatılmalara dikkat etmeliler.

Oğlak, Akrep ani sorunlar içinde kalabilirler.

Yengeç ve Boğayı ise sakin bir süreç bekliyor.

8 ARALIK DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİSİ



Sevgili Koç; yakın çevre, kardeşler, yakın akraba-kuzenlerle ilgili belirsizlikler belirli hale gelebilir. Yazılı ya da sözlü iletişim ağlarında yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir bundan dolayı dikkat etmelisiniz. Ama her şeye rağmen sizin için güzel gelişmeler gerçekleşecektir. Bol bol seyahat edebilir, yeni bir anlaşma yapabilirsiniz. Ticari konularda güzel gelişmeler gerçekleşebilir sadece hayalleriniz çok yüksekte olabilir bu da hayal kırıklığına sebep olabilir.

Sevgili Boğa; maddi kaynaklar, para, harcamalar bu dönemde artabilir. Maddi açıdan kontrol dışı harcamalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle de bağlı olduğunuz dernek, topluluklardan dolayı para kayıpları gerçekleşebilir.

Sevgili İkizler; dolunay etkisiyle kendinizle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Yeni kararlar alarak hayatınıza yön verebilirsiniz. Kariyer ve iş hayatınızda ise bazı sorunlar, hayal kırıkları gerçekleşebilir, beklediğiniz gerçekleşemeyebilir. Sağlığınıza bu dönemde dikkat etmelisiniz, bulaşıcı hastalıklara açıksınız.

Sevgili Yengeç; psikolojiniz, sağlığınız, hastaneler bu dönemde hayatınızda gündeminize gelebilir. İçe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Yurt dışı, seyahat, eğitim, hukuk konularında hayal kırıkları gerçekleşebilir.

Sevgili Aslan; sosyal çevre, arkadaşlarınız, dernek ya da topluluklarda önceden yapmak istediğiniz ama neticelenmemiş konularda kararlar alabilirsiniz. Güzel gelişmeler sizinle olacak. Yalnızca arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Dolandırılmalara dikkat etmelisiniz.

Sevgili Başak; kariyer ve iş hayatınızda bazı sorunlar, anlaşmazlıklar ve söylentiler içinde kalabilirsiniz. Bundan dolayı tartışma ve anlaşmazlıklar artabilir. Aldanma, kandırılma gibi durumlar gerçekleşebilir.

Sevgili Terazi; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalar, ikinci evlilik konularında belirsizlikler belirli hale geliyor. Siz bu süreçte olumlu kararlar alabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Güzel gelişmeler sizinle olacak.

Sevgili Akrep; finans, ameliyat, sağlık, okültizm konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ani kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi konularında hayal kırıkları gerçekleşebilir. Borsa da para kaybı yaşanabilir. Harcamalarınıza, ödemelerinize, vergi ve borçlara dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz.

Sevgili Yay; partner, ortaklık, evlilik konularında belirsizlikler belirli hale geliyor. Bu dönemde aile içi ve evinizle ilgili konularda hayal kırıklıkları gerçekleşebilir. Kararlarınızla ilgili olumlu ya da olumsuz fark etmeksizin kalıcı ve uzun vadeli olacaktır.

Sevgili Oğlak; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, iş hayatınız, sağlık ya da evcil hayvanınızla ilgili bir süreç içinde olabilirsiniz. Ani değişimler gerçekleşebilir. Yakın çevrenizin söylediklerine dikkat etmelisiniz çünkü yanlış haberler aktarılabilir ve yanılabilirsiniz. Kandırılmalara açıksınız. Maddi açıdan ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir, şanslarınızı kaçırmayın.

Sevgili Kova; aşk, hobi, çocuk, borsa, eğlence, tatil konularında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bu dönemde çok para harcaya bilirsiniz. Bundan dolayı dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum, dolandırılma yaşayabilirsiniz. Ama bir taraftan da kalıcı uzun vadeli güzel gelişmelere adım atabilirsiniz.

Sevgili Balık; ev ve ailenizle ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Ev değişikliği, aile içinde tartışma ve anlaşmazlıklarla ilgili bir sürece girebilirsiniz. Bu dönemde ev değişikliği kararı almanızı önermiyorum çünkü sorunlar içinde kalabilirsiniz. Hayal kırıklıklarına dikkat etmelisiniz.

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