2022 Ocak ayı burç yorumları: 2022 Ocak ayında burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 2022 Ocak ayında hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için Ocak ayı burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 2022 Ocak ayı burç yorumları...

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2022 OCAK AYI BURÇ YORUMLARI

KOÇ: Yeni yıla başlarken, 2 Ocak’ta gerçekleşecek olan Yeniay’da kariyerinizle ilgili yeni bir başlangıç kararı alabilirsiniz. 11 Ocak’ta yöneticiniz Mars’ın Neptün ile zorlayıcı bir etkileşimi olacak. Parasal konularda önemli bir adım atmamaya dikkat edin; yanılma, aldatılma ve kaybetme olasılığınız yüksek olabilir. Ayın ikinci haftasında ise bir gelir artışı yaşamanız mümkün görünüyor. Aşk hayatınız açısından da şanslı bir döneme giriyorsunuz. Ay ortasında başlayacak Merkür retrosu özellikle sosyal ilişkilerinize dikkat etmeniz gereken bir dönemi başlatıyor. Yerine getiremeyeceğiniz sözler vermeyin. Sosyal medya paylaşımlarınızda dikkatli olun, hesaplarınızın güvenlik ayarlarını iyi yapın. 18 Ocak’taki Dolunay’da ise evinizle, ailenizle ilgili konular gündeminize geliyor. Uzun süredir ihmal ettiğiniz aile bireylerinin talepleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ailenize daha fazla zaman ayırmanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Ay sonuna doğru Mars’ın Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte yoğun bir iş gündemine girebilir, daha fazla sorumluluk almaya hazır hissedebilirsiniz.

BOĞA: Ay boyunca yöneticiniz Venüs retro hareketine devam edecek. Hem retro boyunca, hem de 2 Ocak’ta gerçekleşecek olan Yeniay’da eğitim, seyahat veya yurt dışıyla ilgili konular gündeminizde olacak. Geleceğe dair planlar yapabilir, yurt dışı bağlantılı iş fikirleri geliştirebilirsiniz. Sağlam adımlar attığınız sürece bunların size parasal dönüşleri de olabilir. Ancak hayat sizden emin olmanızı, sorumluluk almanızı ve çok çalışmanızı istiyor. 5 Ocak’ta Venüs’ün Neptün’le olumlu etkileşimi ise aşk hayatınızda güzel gelişmeler getirebilir. Var olan ilişkiniz geleceğe taşınabilir, yalnızsanız hayatınıza biri girebilir. Ay’ın sizin burcunuzda olacağı 11 Ocak’ta plan ve projelerinizle ilgili risk almamanız önemli. Hem hayal kırıklıkları, hem de yanılgılar yaşayabilirsiniz. Üzerinde yeterince çalıştığınız ve emin olduğunuz konularda ise hayat sizi destekliyor. Ayın ikinci haftasında biraz kendinizle kalmak, kişisel gelişiminizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak size iyi gelebilir. Ay ortasında başlayacak olan Merkür retrosu sizi kariyerinizle ilgili alanlarda etkileyecek. Atacağınız imzalarda, iş anlaşmalarında, yeni bir iş kurmak ya da iş yeri açmak gibi konularda temkinli olun. 18 Ocak’taki Dolunay ise kardeşleriniz, akrabalarınız ya da yakın çevre ilişkilerinizle ilgili konuları gündeme getirebilir.

İKİZLER: Ocak genelinde gündeminizin büyük bir kısmını parasal konular oluşturacak. Bu aya yönetici gezegeniniz Merkür’ün retro hareketine başlaması damga vuruyor. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde, eğitim konularında ya da hukuki süreçlerinizde çeşitli aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Seyahat planı yapıyorsanız bilet ve belgelerinizi iyi kontrol edin. İmza atarken, sözleşme hazırlarken dikkatli olun. 2 Ocak’taki Yeniay parasal konuları gündeminize taşıyor. Borçlarınızı yeniden yapılandırmaya ya da kredi almaya yönelik bir karar verebilirsiniz. Ortak kazancınız olan kişilerle görüşmeler, anlaşmalar yapabilirsiniz. 18 Ocak’taki Dolunay’da da para gündeminiz devam ediyor olacak. Endişeli düşünceler, karamsar bir ruh hali bu sürece eşlik ediyor olabilir. İkili ilişkilerinizi de sorgulayabilirsiniz. Ancak takip eden günlerde Merkür’ün Güneş’le kavuşması modunuzu yükseltecek. Hayatınıza sürpriz bir aşk girebilir. İlişkiniz varsa geleceğe taşınabilir. Ay sonuna doğru borçlar, krediler, vergi, miras, başkalarıyla ortak kazançlar gibi konularda belirsizlikleriniz varsa bunlar netlik kazanabilir. Bir karar alabilir, bundan kazanç sağlayabilirsiniz.

YENGEÇ: 2 Ocak’ta gerçekleşecek olan Yeniay size evlilik ya da ilişki konularında yeni başlangıçlar getirebilir. İlişkinizi sağlamlaştırabilir, hatta geleceğe taşıyabilirsiniz. Ancak kendinizi güvende hissetmek sizin için ön planda olacak. İlişkinizde belirsizliklerin sona ermesini, partnerinizin daha fazla sorumluluk almasını isteyeceksiniz. Akışa bırakmakta zorlanabilirsiniz. Ayın ortasında başlayacak olan Merkür retrosu sizi parasal konularda etkiliyor olacak. İş ortaklıklarınızda, miras konularında, borç ya da kredi almak gibi konularda özellikle karar alırken ve imza atarken dikkatli olun. Beklemediğiniz aksaklıklar yaşayabilirsiniz, gecikmeler olabilir. Ay ortasında kendinize yeni hedefler belirlemek isteyebilir, plan ve projeler geliştirebilirsiniz. Yaşamınızı dönüştürecek adımlar atabilirsiniz. Ancak retroları da hesaba katarak temkinli hareket etmeyi, özellikle ekonomik koşullarınızı göz önünde bulundurmayı unutmayın. Belki bazı kararlarınızı hayata geçirmeyi ertelemenizde fayda olabilir. 18 Ocak’ta sizin burcunuzda Dolunay gerçekleşecek. Hayatınızı bütünüyle gözden geçireceğiniz, yeni yıla dair kararlar alacağınız bir süreç olabilir. Belki artık bazı şeyleri bırakma, bitirme cesaretini kendinizde bulacaksınız.

ASLAN: Yeni yıla başlarken ilk gündeminiz aşk ve ilişkiler olacak. Yöneticiniz Güneş Uranüs’le keyifli bir etkileşim içindeyken hayatın size beklenmedik sürprizleri olabilir, hiç ummadığınız anda hayatınıza biri girebilir. Ancak ay sonuna kadar ilişkilerde biraz sakin ilerlemeniz, çok hızlı başlangıçlar yapmamanız veya keskin kararlar almamanız önem taşıyor. Hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. 2 Ocak’ta gerçekleşecek olan Yeniay’da iş veya yaşam alanınızı organize etmek, düzenlemek, toparlamak için motive olabilirsiniz. Sağlık kontrollerinizi yaptırmanız, bir tedaviye başlamanız için de ideal bir dönem. 11 Ocak’ta Güneş ile Neptün arasında pozitif bir etkileşim olacak ve sizi kariyer alanınızda destekleyecek. İdeallerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Ay ortasında başlayacak olan Merkür retrosunun etkilerini ise evlilik ve ortaklık konularında alıyorsunuz. Bir ortaklığa başlamak, evlilik kararı almak ya da imza atmak için riskli bir süreç. Var olan ilişkilerinizde iletişim problemleri, yanlış anlaşılmalar, çeşitli tartışmalar yaşamanız da mümkün. 18 Ocak’taki Dolunay’da ise biraz sosyal yaşama ara verebilir, kendi içinize dönebilirsiniz. Çevrenizdeki bazı kişilerin gerçek yüzlerini fark edebilir, bu kişileri hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Ayın sonunda ise beklenmedik sağlık problemleri gündeminize gelebilir, dikkatli olun.

BAŞAK: Bu aya yönetici gezegeniniz Merkür’ün retro hareketine başlaması damga vuruyor. Ayın ilk gündemi olarak 2 Ocak’ta aşk evinizde Yeniay gerçekleşiyor. Var olan ilişkiniz sağlamlaşabilir, ilişkinize daha fazla sorumluluk duygusuyla yaklaşabilirsiniz. Karşı taraftan da aynı şeyi bekleyeceksiniz. Yeni başlangıçlar konusunda ise temkinli olun. Çok hızlı başlangıçlar yapmayın veya keskin kararlar almayın. Merkür retrosunun etkilerini ise günlük yaşamınız, iş veya yaşam alanınız ve sağlığınızla ilgili konularda alacaksınız. Dolayısıyla ajandanızı planlarken, günlük programlarınızı yaparken, randevu verirken ve alırken her zamankinden dikkatli olun. Bazı aksaklıklar yaşanabileceğini göz önünde bulundurun. Ayrıca hastane ve tedavi süreçlerinizde de gecikmeler söz konusu olabilir. 18 Ocak’taki Dolunay sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızla ilgili konuları gündeme taşıyor. Duygularınızla hareket etme ihtimalinizin yüksek olduğu bu dönemde bazı tartışmalar, kırgınlıklar, hatta bitişler yaşanması mümkün. İlerleyen günlerde parasal konularda biraz rahatlayabilirsiniz. Bir satın alma ya da satış yapma planınız varsa 23 Ocak’ı değerlendirin.

TERAZİ: Ay boyunca yönetici gezegeniniz Venüs retro hareketine devam edecek. Hem ay boyunca hem de 2 Ocak’ta gerçekleşecek olan Yeniay’da aileniz ve evinizle ilgili konular gündeme geliyor. Ev satın alma, kiralama ya da taşınma gibi planlarınız varsa biraz ertelemenizde fayda olabilir. Güvenlik ihtiyacınız ön planda olacak. Belirsizliklerin olduğu bu süreçte karar vermekte her zamankinden fazla zorlanabilirsiniz. 5 Ocak’ta Venüs’ün Neptün’le olumlu etkileşimi ise aşk hayatınızda güzel gelişmeler getirebilir. Ancak Venüs retrosunu aklınızın bir köşesinde bulundurun ve hayallere hızlıca kapılmayın. Ayın ortasında başlayacak olan Merkür retrosu boyunca da ilişki konuları gündeminizde olacak. İletişim problemleri, yanlış anlaşılmalar, tartışmalar, eski meselelerin tekrar gündem haline getirilmesi gibi konular mümkün olabilir. Eski ilişkiler de tekrar karşınıza çıkabilir. Dengenizi bozabilecek tüm bu durumlardan uzak durmakta zorlanabilirsiniz, o yüzden bu süreci ne kadar sakin geçirirseniz o kadar iyi. 18 Ocak’taki Dolunay ise kariyerinizle ilgili konuları gündeme getiriyor. Bu alanda bitişler yaşanabileceği gibi hayal kırıklıklarınız da olabilir. Duygularınızla hareket etmeye yatkın olabileceğiniz bu günlerde yine makul olmaya çalışmanız önem taşıyor. Ay’ın sizin burcunuzda olacağı 23-24 Ocak’ta ise planlarınız ve projelerinizle ilgili olarak hayat sizi destekliyor.

AKREP: Ocak ayının ilk astrolojik olayı olan Yeniay sizi kardeşleriniz, akrabalarınız ya da yakın çevrenizle ilişkileriniz alanında etkiliyor. Size ihtiyacı olan kişilere daha fazla sorumluluk duygusuyla yaklaşabilir, onlar için bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Almak istediğiniz bir eğitim varsa başlamak için uygun zaman olacak. 15 Ocak’ta başlayacak olan Merkür retrosu da aile ilişkilerinizi ve evinizle ilgili konuları gündeme getiriyor. Retro boyunca iletişim dilinize maksimum dikkat etmeniz önem taşıyor. Yanlış anlaşılmalar, gereksiz tartışmalar yaşanabilir. Aynı zamanda bu dönemde ev almak, kiralamak, taşınmak gibi konuları da ertelemenizde ya da çok temkinli olmanızda fayda var. Aksaklıklar yaşanabilir, özellikle imzalarda ve evrak işlerinde hatalar ortaya çıkabilir. 18 Ocak’taki Dolunay ise eğitim, seyahat veya yurt dışıyla ilgili konuları gündeminize taşıyor. Hedeflerinize ilerlemek için geride bırakmanız gereken şeylerle yüzleşebilirsiniz. Bu süreç sizi gerçek anlamda hayatınızı dönüştürecek yepyeni bir bakış açısına taşıyabilir. Bakış açınız değişince de hayatınız dönüşebilir. Parasal konularda ise ay sonunda biraz rahatlıyorsunuz. Bir satın alma ya da satış yapma planınız varsa ayın son günleri uygun olacak.

YAY: Yeni yıla başlarken Ay sizin burcunuzda seyahat ediyor olacak. Yıla yepyeni kararlar, planlar ve projelerle başlıyorsunuz. 2 Ocak’taki Yeniay para evinizde gerçekleşiyor. Maddi güvence önceliğiniz olacak. Yeni bir başlangıç yapmak isteyebilirsiniz; ancak ay boyunca riske girmemeye, öncelikli olarak elinizde mevcut olan kaynakları korumaya çalışın. 15 Ocak’ta başlayacak olan Merkür retrosu sizi kardeşleriniz, akrabalarınız ya da yakın çevrenizle ilişkileriniz alanında etkiliyor. İletişim problemleri, yanlış anlaşılmalar, tartışmalar, eski meselelerin tekrar gündem haline getirilmesi gibi konular mümkün görünüyor; bunlar da tadınızı kaçırabilir. Almak istediğiniz bir eğitim varsa başlamak için biraz beklemenizde, şimdilik sadece araştırmalarınızı yapmanızda fayda var. Bu alanda da yanılgılar, gecikmeler, aksaklıklar yaşayabilirsiniz. 18 Ocak’taki Dolunay ise borçlar, krediler, vergi, miras, başkalarıyla ortak kazançlar gibi konuları gündeminize getiriyor. Belirsizlikleriniz varsa bunlar netlik kazanabilir, bir karar alabilirsiniz. Ancak retro etkilerini de göz önünde bulundurarak aceleci olmayın.

OĞLAK: Ocak ayına başlarken öncelikle 2 Ocak’ta sizin burcunuzda Yeniay gerçekleşiyor. Hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilir, yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Ancak parayla bağlantılı konularda dikkatli olmalısınız. Çünkü 15 Ocak’ta Merkür retrosu başlıyor ve sizi para evinizden etkiliyor. Bu süreçte eskiye dönük ödemelerinizi alabilirsiniz ancak yeni iş yaptığınız konularda ödemelerin gecikmesi söz konusu olabilir. Bankalardaki işlerinizle ilgili aksaklıklar, kredi ya da kredi kartı gibi konularda çeşitli problemler yaşamanız söz konusu olabilir. Yatırımlarda da riske girmemeniz önem taşıyor. 18 Ocak’taki Dolunay ise evliliğiniz ya da ilişkinizi gündeme getirecek. Duygusal iniş-çıkışların yaşanabileceği bu süreçte ani tepkiler verebilir ya da karşı taraftan alabilirsiniz. Alınganlıklar, kırgınlıklar söz konusu olabilir. Venüs retrosuyla da birleşince bu süreçte tam anlamıyla ilişkiniz sağlamlık testinden geçebilir. Ocak biterken Merkür sizin burcunuza gerileyecek. Plan değişikliği yapmanız gereken durumlar ortaya çıkabilir. Projelerinizde gecikmeler, aksaklıklar yaşayabilir ve ilerlemekte zorlanabilirsiniz. Bu süreçte elinizde mevcut olan işlerinize, yarım kalanları tamamlamaya odaklanmanızda fayda var.

KOVA: Bu aya Merkür’ün sizin burcunuzda retro hareketine başlaması damga vuruyor. Öncelikle 2 Ocak’ta gerçekleşecek olan Yeniay sürecinde kendi içinize dönebilirsiniz. Çevrenizdeki bazı kişilerle ilişkilerinizi sorgulayabilir, yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Ay’ın sizin burcunuzda olacağı 5 Ocak’ta gökyüzünde keyifli enerjiler var. Hayallerinize, ideallerinize odaklanabilir, kendinizi bunlarla ilgili olarak motive edebilirsiniz. Tam da yeni yıl başlamışken bir motivasyon panosu yapmayı deneyin. Merkür retrosuna gelince; geçmişte yarım bıraktığınız projeler tekrar gündeminize gelebilir ve bu kez tamamlama şansınız olabilir. Yeni başladığınız işlerle ilgili olarak ise gecikme ve aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Hatta hedefleriniz ve amaçlarınızla ilgili kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Dış görünümünüzü değiştirmekle ilgili de önemli bir karar almamanızda fayda var. 18 Ocak’taki Dolunay sizi günlük yaşamınız, iş veya yaşam alanınızla ilgili konularda etkiliyor olacak. Bazı işlerin size yük olduğunu, bazı sorumlulukların fazla geldiğini fark edebilirsiniz. Bunlardan bir kısmını bırakmak sizi rahatlatabilir.

BALIK: 2 Ocak’taki Yeniay, sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizi gündeme taşıyor. Yeni insanlarla tanışabileceğiniz bir süreçtesiniz, ancak ilişkilere daha gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşıyorsunuz. Var olan dostluklarınıza daha sıkı sarılabilirsiniz. 5 Ocak’ta Yöneticiniz Neptün ile Venüs arasında keyifli bir etkileşim olacak. İlişkilerinizle ilgili yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Biraz duygusal, ara ara depresif hissedebileceğiniz bu süreçte bilinçaltınızı şifalandıracak spiritüel çalışmalar yapmak size iyi gelebilir. 11 Ocak’ta ise Neptün ile Mars arasında negatif bir etkileşim var. Dikkatsizlikler, ilaç ya da alkol kullanımı nedeniyle yaşanabilecek problemlerle ilgili temkinli olmanızda fayda var. Merkür retrosunun etkilerini ise daha bilinçaltı düzeyde hissedebilirsiniz. Rüyalarınızın semboller içerebileceği, adeta bilinçaltınızın sizinle konuşacağı bir süreçtesiniz. Eski anılarınız yüzeye çıkabilir, eski ilişkileriniz gündeme gelebilir. Geçmişte size zararı dokunmuş insanların tekrar çevrenizde olduğunu fark edebilirsiniz. Yalnız kaldığınız zamanlarda kendinizi devamlı geçmişi düşünürken bulabilirsiniz. Meditasyon gibi çalışmalar sizi rahatlatabilir. 18 Ocak’taki Dolunay’ın etkilerini ise aşk ve ilişkiler alanında alıyorsunuz. İlişkiniz sağlamlık testinden geçebilir. Yine duygusal hissedebileceğiniz bu süreçte sonradan pişman olabileceğiniz kararlar almamaya çalışın.

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