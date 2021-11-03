4 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftanın dördünce gününde sizleri neler bekliyor? Perşembe günü burçlara neler getiriyor? 4 Kasım 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'den kaleminden. İşte tüm burçlar için 4 Kasım 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları..
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 4 Kasım 2021 perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 4 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 4 Kasım perşembe günlük burç yorumları...
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4 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 4 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son günlerde bazı krizler yaşadıysanız bugün etkin bir şekilde bunları yönetebilir ve sorunları çözebilirsiniz. Sezgilerinize güvenin ve kararlarınızdan şüpheye düşmeyin. Yöneticiniz Mars’ın desteğini alıyorsunuz.
BOĞA BURCU - 4 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evliliğiniz ya da ilişkinizde yaşanan sorunlar varsa bugün tatlıya bağlanabilir, yöneticiniz Venüs’ün desteğini alıyorsunuz. Daha tutkulu olabilir, duygularınızın derinliklerine inebilirsiniz.
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İKİZLER BURCU - 4 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük rutinlerinizle ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak, yarım kalan işlerinizi tamamlamak için ideal bir gün. Çalışma ortamınızı ya da evinizi derleyip toplayabilir, Yeniay öncesi derin temizlik yapabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU - 4 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizde son zamanlarda problemler yaşıyorsanız buna odaklı olabilirsiniz. Duygusal olabileceğiniz bir gün. Fazla takıntılı olmamaya, biraz akışına bırakmaya çalışın. Unutmayın, olması gerekenler olacaktır.
ASLAN BURCU - 4 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile içinde yaşanan bazı sıkıntılar varsa bunlara çok fazla takılmamaya, biraz zamana bırakmaya çalışın. Halledilmesi gereken ev içi işler varsa bunları tamamlamak için ideal bir gün.
BAŞAK BURCU - 4 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevre ilişkilerinizde gerginlikler yaşandıysa bunlara odaklanmış olabilirsiniz. Fazla takıntılı düşüncelere kapılmamaya, zamana bırakmaya çalışın. Her şey istediğiniz gibi olmayabilir ama sonunda olması gereken olacaktır.
TERAZİ BURCU - 4 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mali konularda yöneticiniz Venüs’ün desteğini alıyorsunuz. Bir alacağınızı tahsil edebilir, gelir artışı yaşayabilirsiniz. Ek kazanç fırsatları doğabilir. Sonlandırmanız gereken konular için günü değerlendirin.
AKREP BURCU - 4 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor. Geleceğe dönük kararlar almadan önce yarım kalan işlerinizi tamamladığınızdan emin olun. Yarınki Yeniay’ın ardından yeni başlangıçlar yapmanız daha uygun.
YAY BURCU - 4 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Farkındalıklarınız yükseliyor. Bir dönüşümün eşiğindesiniz. Yeniay öncesi biraz yalnız kalıp kendinizle ilgilenmek, yarım kalan işlerinizi tamamlamak, yaşam alanınızı derleyip toplamak yeni başlangıçlara hazır hissetmenizi sağlayabilir.
OĞLAK BURCU - 4 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevre ya da arkadaşlık ilişkileriniz gündeme gelebilir. Olabilecek en kötü senaryoyu düşünmek yerine bazı konuları zamana bırakmaya çalışın. Tamamlanması gereken işleriniz varsa onlara odaklanın.
KOVA BURCU - 4 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili bir anlaşma ya da sözleşmeye imza atmak üzereyseniz yarınki Yeniay’ı beklemeniz daha iyi olabilir. Bugün işinizle ilgili tamamlamanız gereken konulara odaklanmanızda yarar var.
BALIK BURCU - 4 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak isteyebilir, bazı konuları düşünmemek için kaçış eğiliminde olabilirsiniz. Duygu yoğunluğu yaşadığınız bugünlerde neyi sonlandırmanız gerekiyorsa o konuda cesaretinizi toplamanız gerekiyor.
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