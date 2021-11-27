Haftalık burç yorumları (29 Kasım - 05 Aralık 2021): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 29 Kasım pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 29 Kasım - 05 Aralık 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım... (Kasım 2021 aylık burç yorumları yazımıza da bakabilirsiniz)



29 KASIM - 05 KASIM 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Haftaya ilişkinize odaklanarak başlıyorsunuz. Ortaklıklarınız varsa onlar da gündeme gelebilir. Hayalleriniz gerçek olabilir ama bunun için gerekli adımları cesaretle atmalısınız. Gökyüzü adeta dileklerinizi gerçekleştirmek için hazır, sadece isteyin ve çaba gösterin. Salı günü ilişkinizi ileriye taşıyabilecek ve güçlendirecek enerjiler altındasınız. Cumartesi gerçekleşecek Güneş tutulmasında ise yurt dışı bağlantılı işlerle, yüksek öğrenimle ilgili konular gündeme gelebilir. Gelecek planlarınızı odak noktanıza getirecek bu tutulma bazı kararlar vermenizi sağlayabilir.

Haftaya başlarken günlük iş yaşamınız ve sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili bazı kontrolleri yaptırmanız ve gerekli tedavilere başlamanız iyi olabilir. Hafta ortalarından itibaren ilişkinize odaklanabilirsiniz, ortaklıklarınız varsa onlarla ilgili konular da gündeme gelebilir. Herhangi bir iş anlaşması için Çarşamba günü ideal. Cumartesi gerçekleşecek Güneş tutulması ise biraz krizli bir süreci beraberinde getirebilir. Düşman ya da rakiplerinize karşı dikkatli olun. Aile mirasınız ya da ortak kaynaklarla ilgili konular gündeme gelebilir.

Haftaya ilişkinize odaklanarak başlıyorsunuz. Hafta başındaki olumlu gökyüzü enerjileri sayesinde, yeni başlayan bir ilişkiniz varsa güzel bir ilerleme kaydettiğinizi düşünebilirsiniz, adeta hayalleriniz gerçek oluyor gibi… Ancak kendinizi çok çabuk kaptırmayın, zira önünüzde zorlu bir Güneş tutulması var. Cumartesi gerçekleşecek olan tutulma evlilik evinizi etkiliyor. Uzun süreli ilişkilerde bitişler yaşanabilir ya da ilişkinin evliliğe taşınmasına dair umutlarınız sönebilir. Bununla ilgili yapabileceğiniz tek şey, kendi adınıza tüm çabayı göstermiş olduğunuzdan emin olmak…

Hafta başında ailevi konular gündeminizdeyken hafta ortalarında ilişkinize odaklanıyorsunuz. Flört aşamasında bir ilişkiniz varsa güzel gelişmeler olabilir ancak duygularınıza çok çabuk kapılmamaya dikkat edin. Cumartesi gerçekleşecek olan Güneş tutulması sağlık evinizi etkiliyor. Sağlığınızla ilgili ihmal ettiğiniz hiçbir konu olmadığından emin olun. Ayrıca günlük yaşamınızda köklü değişiklikler yapabilirsiniz. Size ağır gelen sorumlulukların bir kısmından kurtulun. Haftanın son gününde ise ilişkinize zaman ayırabilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Haftanın genel gündemi sizin için aşk ve ailevi konular olacak. Özellikle hafta ortalarında aile bireyleriyle ilgilenmeniz gerekebilir. Cumartesi gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının etkilerini aşk evinizden alıyorsunuz. İlerlemeyen ya da emin olmadığınız bir ilişkiniz varsa bitiş yaşanabilir. Bu sizi çok daha güçlü hissettirebilir, artık kendi yaşamınıza ve kendinizi geliştirmeye odaklanmanızın zamanı gelmiş olabilir. Haftanın son gününde ise tutulma sonrası biraz günlük hayatınızı derleyip toplamaya ihtiyacınız olacak. Stresli bir süreçten geçiyorsanız sağlığınıza dikkat edin.

Hafta başında parasal konulara odaklı olabilirsiniz. Herhangi bir karar almak ya da adım atmak için Salı ve Çarşamba günleri çok uygun. Cumartesi gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının etkilerini ise aile evinizden alıyorsunuz. Ailenizle birlikte köklü bir hayat değişimine dair kararlar alabilirsiniz. Taşınmak, ev almak ya da satmak gibi konuları konuşabilirsiniz. Ailevi bazı konuları da tekrar gündeme getirebilecek olan bu tutulmada, kendi payınıza düşen sorumlulukları üstlendiğinizden emin olun. Parasal konularda ise temkinli hareket edin.

Bu haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda seyahat ediyor olacak. Güneş tutulması öncesinde hayatınızı gözden geçirmek, bundan sonrasında nasıl ilerlemek istediğinize bakmak iyi olabilir. Hafta ortaları parasal konuları gündeme taşıyor. Ani hamleler yapmayıp temkinli hareket edin. Tutulmanın etkilerini ise yakın çevre ilişkilerinizde hissedebilirsiniz. Kardeşleriniz ya da akrabalarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Haksızlığa uğradığınızı ya da anlaşılmadığınızı düşünebilirsiniz. Fevri olmadan, konuşulması gereken konuları konuşmak iyi olabilir.

Haftanın ilk günlerinde biraz içedönük olabilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Güneş tutulması öncesinde iç dünyanızda sorgulamanız gereken birçok konu var, ancak kendinize karşı acımasız olmayın. Aynı şekilde diğer insanlara karşı da suçlayıcı bir tavır almayın. Çarşamba günü öğleden sonra Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor ve sizi yeni plan ve hedeflerinize odaklıyor. Cumartesi günü gerçekleşecek tutulma ise para evinizi etkiliyor. Yeni gelir kaynakları ve ekstra kazançlar elde edebilirsiniz ancak adımlarınızı temkinli atmanızda fayda var.

Haftanın ilk günlerinde arkadaşlarınızla ya da ait olduğunuz sosyal gruplarla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Cuma günü öğleden sonra Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor ve Cumartesi Güneş tutulması sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Kendi hayatınıza odaklanacak ve bundan sonra nasıl ilerlemek istediğinize bakacaksınız. Geçmişi geride bırakıp, hatalarınızdan ders almanız gereken bir süreçtesiniz. Hayatınızda köklü değişimler ve yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Bu enerjiden maksimum faydalanmaya çalışın.

Haftaya başlarken kariyerinize ve iş gündeminize odaklanabilirsiniz. Sizi hayallerinize taşıyacak gelişmeler olabilir, yeni iş anlaşmaları yapabilir ya da teklifler alabilirsiniz. Özellikle haftanın ilk gününü değerlendirin. Hafta ortalarında bazı sosyal ortamlara katılabilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Cumartesi günü gerçekleşecek olan Güneş tutulması size yeni farkındalık kapılarını açacak ve bilinçaltınızı şifalandıracak. Endişelerinizi, negatif düşüncelerinizi geride bırakırken bazı yeni kararlar alabilirsiniz. Hayata güvenmeyi öğreniyorsunuz.

Haftaya başlarken yurt dışı işlerle ilgili hayallerinize doğru bir adım atabilirsiniz. Beklemediğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir, sürpriz bir seyahat gündeme gelebilir. Enerjiniz yüksek. Cumartesi günü gerçekleşecek Güneş tutulması ise arkadaşlık evinize etki ediyor. Sosyal çevrenizde değişiklikler olabilir, bazı kişilerle yollarınız ayrılabilir. Sizin için kimlerin gerçek dost olduğunu anlayabilir, farkındalıklar kazanabilirsiniz. Hayatınıza yeni kişiler de girebilir, yeni dostlukların temeli atılabilir. Haftanın son gününde biraz kendinizle kalmak isteyebilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde miras, ortak gelir kaynakları gibi parasal konularda rahat bir akışınız olabilir. Bazı belirsizlikler sona eriyor ve artık ilerlemeye başlıyorsunuz. Anlaşmalar, sözleşmeler için Salı günü ideal. Cumartesi günü gerçekleşecek Güneş tutulması ise kariyer evinizi etkiliyor. Kariyerinizle ilgili olarak ipleri elinize alıyorsunuz. Yeni başlangıçlara hazırsınız, daha fazla geri planda kalmak istemeyeceksiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız yeni adımlar atabilirsiniz. Ancak karar alırken duygusal davranmayın, mantığınızı ve sezgilerinizi bir arada dinleyin.

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