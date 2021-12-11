Haftalık burç yorumları (13 Aralık - 19 Aralık 2021): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 13 Aralık pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 13 Aralık - 19 Aralık 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım... (Aralık 2021 aylık burç yorumları yazımıza da bakabilirsiniz)



13 KASIM - 19 ARALIK 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda seyahat ediyor. Yöneticiniz Mars ise Yay burcuna geçiş yapıyor. Enerjiniz yükselebilir, daha kolay risk alabilirsiniz ve inandıklarınızın peşinden gidebilirsiniz. Ancak fevri, aceleci ve dürtüsel davranmamaya da çok dikkat etmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. Hafta genelinde parasal konular, aile ilişkileri ve eğitim konuları ön plana çıkacak. Haftanın son gününde gerçekleşecek olan Dolunay, eğitim ve iletişim süreçlerini gündeme getiriyor. İlgili konularda netleşebilir ve ilerleyebilirsiniz.

Hafta başında biraz kendinizle kalmak isteyebilir, gündemden uzaklaşma ihtiyacı duyabilirsiniz. Salı günü Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Geleceğe dönük hayallerinizi ve hedeflerinizi tekrar ele alabilir, bunlar üzerinde düşünüp detaylı plan program yapmaya başlayabilirsiniz. Harekete geçme konusunda da istekli olacaksınız. İlerleyen günlerde parasal konulara odaklanabilirsiniz. Haftanın son günündeki Dolunay da para evinizde gerçekleşiyor. Kendinizi güvenceye alma ihtiyacınız yoğun olacak. Koşulları değerlendirerek yeni bir bütçe planı yapabilir, bazı kısıtlamalara gidebilirsiniz.

Haftanın ilk gününde bir etkinliğe ya da davete katılabilir, iş çevrenizdeki insanlarla bir araya gelebilir ve yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Yöneticiniz Merkür Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Görev ve sorumluluklarınıza daha fazla odaklanabileceğiniz bu süreci verimli projeler üretmek ve organizasyonlar yapmak için değerlendirebilirsiniz. Cuma günü Ay sizin burcunuza geçiyor ve Pazar günü yine sizin burcunuzda Dolunay gerçekleşiyor. Hayatınızda şu anda bulunduğunuz yeri, sahip olduklarınızı ve bundan sonra neler istediğinizi düşünebilir, bazı kararlar verebilirsiniz.

Hafta başında kariyerinizle ilgili konular gündeminizde olacak. İşinizi güçlendirecek cesur adımlar atabilir, kendinize daha fazla güvenebilirsiniz. İlerleyen günlerde bir etkinliğe ya da davete katılabilir, iş çevrenizdeki insanlarla bir araya gelebilir ve yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Hafta sonuna doğru ise biraz kendinizle kalma ihtiyacı duyacaksınız. Pazar günü gerçekleşecek olan Dolunay’dan yoğun etkiler alabilir, içsel sorgulamalar içerisine girebilirsiniz. Hemen sonrasında Ay sizin burcunuza geçiş yapacak ve kararlarınızı netleştirebileceksiniz.

Haftaya başlarken yurt dışı bağlantılı işler, hukuksal süreçler veya seyahatle ilgili bir gündeminiz olabilir. Kariyerinizle ilgili cesur adımlar atabilirsiniz. Görev ve sorumluluklarınıza daha gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşabilir ve daha fazla çalışmaya istekli olabilirsiniz. Pazar günü gerçekleşecek olan Dolunay arkadaşlık ilişkilerinizi ve sosyal çevrenizdeki konumunuzu etkiliyor. Bazı kişiler yaşamınızdan çıkabilir ya da siz onlardan uzaklaşabilirsiniz. Hafta biterken biraz yalnız kalmaya ve yeni farkındalıklarınızı sindirmeye ihtiyaç duyacaksınız.

Bu haftanın genelinde maddi kaynaklar, borçlar, yurt dışı bağlantılı işler ve kariyer konularına odaklı bir gündeminiz var. Yöneticiniz Merkür Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Görev ve sorumluluklarınıza daha fazla odaklanabileceğiniz bu süreci verimli projeler üretmek veya işinizi büyütmek için değerlendirebilirsiniz. Bir yandan çok çalışırken, bir yandan hedeflerinize yönelik harekete geçme konusunda motivasyonunuz yüksek olacak. Pazar günkü Dolunay da kariyer evinizde gerçekleşiyor. İş yaşamınızda sonlanmalar ve yeni başlangıçlar söz konusu olabilir.

Haftaya başlarken ilişkinizle ilgili gelecek planları yapıyor olabilirsiniz. Bu konu bir müddet gündeminizde olacak; ayakları yere daha sağlam basan ve güven vadeden bir ilişkiye ihtiyaç duymaya başlayabilirsiniz. Yalnızsanız, size bu güveni veren kişilere çekim duyabilirsiniz. Haftanın ilerleyen günlerinde maddi kaynaklar, borçlar, yurt dışı bağlantılı işler ve kariyer konularına odaklı bir gündeminiz olacak. Pazar günü gerçekleşecek olan Dolunay’da bu konularla bağlantılı bir karar vermeniz gerekebilir. Bazı işler sonlanırken yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

Haftaya başlarken yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Plan ve programlar, organizasyon ve düzenleme işleriyle ilgilenebilirsiniz. Stres kaynaklı baş ağrılarına dikkat edin. İlerleyen günlerde ilişki konularına odaklanabilir, geleceğe dönük düşüncelere yoğunlaşabilirsiniz. Ayakları yere basan ve güven vadeden bir ilişkiye ihtiyaç duymaya başlıyorsunuz. Pazar günü gerçekleşecek olan Dolunay mali krizleri beraberinde getirebilir. Para kaybı, borçlar, iş partnerleriyle sürtüşmeler ve kopuşlar söz konusu olabilir. Gökyüzü bu krizden çıkabilmek için kendi kaynaklarınıza odaklanmanızı hatırlatıyor.

Haftanın ilk gününde Mars sizin burcunuza geçiş yapıyor. Enerjiniz yükselebilir, daha kolay risk alabilirsiniz ve inandıklarınızın peşinden cesaretle gidebilirsiniz. Ancak fevri, aceleci ve dürtüsel davranmamaya da dikkat etmeniz gereken bir dönem. İlerleyen günlerde sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Kendinizle ilgilenin, vakti gelen kontrollerinizi ihmal etmeyin. Pazar günü Dolunay evlilik evinizde gerçekleşecek. Evliliğiniz ya da uzun süreli ilişkinizde bazı konuları masaya yatırma vaktiniz gelmiş olabilir. Doğru bir iletişimle sorunlar çözülebilir ya da ilişki sınavdan geçebilir.

Haftaya başlarken Merkür sizin burcunuza geçiş yapıyor. Görev ve sorumluluklarınıza her zamankinden fazla odaklanabileceğiniz bu süreci verimli projeler üretmek ve işinizi büyütmek için değerlendirebilirsiniz. Bir yandan çok çalışırken, bir yandan harekete geçme konusunda motivasyonunuz yüksek olacak. İlerleyen günlerde ilişki konuları gündeminize geliyor. Gökyüzündeki olumlu enerjilerle keyifli günler geçirebilirsiniz. Pazar günkü Dolunay ise sağlık evinizde gerçekleşiyor. Hem kendinizle ilgilenme hem de günlük yaşamınızı derleyip toparlama zamanı…

Haftaya başlarken aileniz, kardeşleriniz ve aile büyüklerinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Onları da düşünerek bazı kararlar alabilirsiniz. İlerleyen günlerde ise ilişkinizle ilgili konular gündeminize geliyor. Pazar günkü Dolunay da aşk evinizde gerçekleşecek. İlişkinizde bazı konuları masaya yatırma vaktiniz gelmiş olabilir. Doğru bir iletişimle sorunlar çözülebilir ya da ilişkiniz sınavdan geçebilir. Kendi doğrularınızda ısrarcı olmamaya, empati yapmaya çalışmanız önem taşıyor. Hafta biterken günlük yaşamınızı, evinizi veya çalışma ortamınızı derleyip toplamak, kafanızı da toplamanızı sağlayacak.

Haftaya başlarken parasal konulara odaklı bir gündeminiz var. Kendinizi güvenceye alma ihtiyacınız yoğun olacak. Koşulları değerlendirerek yeni bir bütçe planı yapabilir, bazı kısıtlamalara gidebilirsiniz. İlerleyen günlerde aileniz, kardeşleriniz ve aile büyüklerinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Haftanın son günündeki Dolunay da aile evinizde gerçekleşiyor. Yıl biterken yaşadığınız yer, eviniz, ailenizle ilgili süreçlerde artık bir karar verme zamanınız gelmiş olabilir. Bazı sonlanmalarla beraber hayat yeni başlangıçları da getirebilir.

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