Bu hafta burçları neler bekliyor? (16 - 22 Ağustos 2021)

Aşk, kariyer, sağlık... 16 - 22 Ağustos 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz...



16 - 22 AĞUSTOS 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Haftaya pozitif başlıyor, işlerinize odaklanıyorsunuz. Geleceğe dair planlar yapabilirsiniz. Ancak bazı adımlar atmak için henüz vakit gelmemiş olabilir. Düşünmeden imza atmamaya, önemli bir karar almamaya dikkat edin. Aşkta ise her şey güzel gidiyor. Pazar günü gerçekleşecek olan Dolunay arkadaşlıklarınızı sorgulamanıza ve bazı kişilerle ilişkinizi bitirmenize neden olabilir. Sadece bu kararın en iyisi olduğundan emin olun, çözülebilecek olan problemler yüzünden gemileri yakmayın.

Yöneticiniz Venüs’ün Terazi’ye geçmesiyle birlikte gündemde aşk var. İlişkinizi gelecek planlarınıza dahil edebilir, hatta birlikte yeni bir hayat kurmayı düşünebilirsiniz. Sorunlu ilişkileri de şifalandırabilecek güzel bir enerji bu, yararlanın. Haftanın son gününde kariyer evinizde Dolunay gerçekleşecek ve size sorusu şu: İşinizde yerinizde saymanıza neden olan, artık size bir şey katmayan neleri bırakabilirsiniz? Hayatın yeni sürprizler getirebilmesi için konfor alanınızdan çıkmanız gerekiyor.

Haftaya başlarken gökyüzünde evliliğinizi ya da ilişkinizi şifalandırabilecek enerjiler var. Kalbinizle zihniniz arasında gidip geliyor olabilirsiniz, ancak akışa bırakırsanız aşk kendi yolunu bulacak. Perşembe günü yöneticiniz Merkür ile Mars kavuşuyor. Herhangi bir anlaşmaya, sözleşmeye imza atmayın. Özellikle miras, sigorta, vergi gibi konularda dikkatli olun. Pazar günü gerçekleşecek Dolunay ile birlikte yaşadığınız yeri değiştirmeye dair düşünceler içine girebilirsiniz.

Haftaya işlerinize odaklanarak başlıyorsunuz. Stres kaynaklı sindirim problemleriniz olabilir. İlerleyen günlerde ilişkiler gündeme geliyor. Gökyüzünde şifa enerjisi var, birçok sorun kendiliğinden çözülebilir. Pazar günü gerçekleşecek olan Dolunay’da yoğun etki altındasınız. İç dünyanızda krizler yaşayabilirsiniz. Sizi dönüşüme zorlayan bu krizlerin derinlerine bakmanız, kendinizle yüzleşmeniz gerekiyor. Neleri geleceğe taşıyabilirsiniz, neleri bırakmalısınız? Bu ayrımı yapmanız gerekecek.

Hafta genelinde gündeminizde ilişkiler var. Bir yandan da iş ve sorumluluklarınızın yükünü hissediyorsunuz. Cuma günü yöneticiniz Güneş’le Jüpiter arasında olumsuz etkileşim olacak. Hedeflerinizle ilgili olarak fazla risk almamaya, egonuza yenilmemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Harcamalarınızı da abartmamalısınız. Pazar günü evlilik evinizde Dolunay gerçekleşiyor. Evlilik, ilişki ya da ortaklık konularını etkileyebilir ve bazı bitişler ya da krizlerle dönüşüm söz konusu olabilir.

Perşembe günü yöneticiniz Merkür ile Mars arasında olumsuz etkileşim var. Önemli bir karar almamanız, herhangi bir belgeyi imzalarken dikkatli olmanız iyi olur. Seyahat planlarınız varsa bunları da ertelemenizde fayda var. Haftanın son günü gerçekleşecek olan Dolunay’ın sizden istediği ise iş ve özel hayat dengesi kurmayı artık öğrenmeniz olacak. Fazla çalışmayı ilişkilerden ve duygulardan kaçış için kullanıyor olabilir misiniz? Peki, bu durum sağlığınıza da zarar veriyor mu? Neleri bırakabilirsiniz?

Yöneticiniz Venüs sizin burcunuza, yani yönettiği burca geçiş yapıyor. Özellikle haftanın ilk günlerinde aşk ayaklarınızı yerden kesebilir. Her türlü yakın ilişki için gökyüzü sizi destekliyor, bu güzel enerjiden yararlanın. Pazar günkü Dolunay da aşk evinizde gerçekleşiyor. Her şey yolundaysa kendinizi harika hissedebilirsiniz. Libidonuz da yükselebilir. Ancak ilişkinizle ilgili soru işaretleriniz varsa bu sorulardan artık daha fazla kaçışınız yok. Zorlamamanız ve bazı kararlar almanız gerekebilir.

Haftaya başlarken mali konular gündeminize gelebilir. Özellikle ilerleyen günlerde herhangi bir sözleşme ya da kontrata imza atmamanızda fayda var. Kararlarınızı iyi düşünerek alın. Dolunay haftanın son gününde aile içi ilişkilerinizi gündeme taşıyor. Bazı krizler, tutunduğunuz şeyleri sorgulamanıza yol açabilir. Dolunay bıraktırma enerjisi taşır, tam da ihtiyacınız olan bu enerji sizin dönüşümünüz için bir fırsattır. Belki göbek bağınızı kesme vaktiniz gelmiştir.

Haftaya başlarken Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Haftanın ilk iki günü, kişisel plan ve projelerinize, gelecek planlarınıza odaklanmanız için en uygun zaman. Perşembe günü mali konularda bir sözleşme ya da kontrata imza atmamanız için gökyüzü sizi uyarıyor. Bu dönemde alacağınız iyi düşünülmemiş bir karar maddi kayıplara yol açabilir. Pazar günü ise Dolunay gerçekleşiyor ve yakın arkadaşlıklarınızı, kardeşlik ilişkilerinizi etkileyen durumlara yoğunlaşmanıza neden oluyor.

Haftanın ilk günlerinde modunuz biraz düşük olabilir. Gökyüzündeki iyi enerjilere kalbinizi açın, her şeyin iyi olacağına inanın. Özellikle ilişkileri destekleyen enerjiler var. Eskiyi geride bırakıp, yeni farkındalıklarınızla önünüze bakabilirsiniz. Çarşamba günü Ay da sizin burcunuza geçiş yaparak enerjinizi yükseltecek. Kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz. Pazar günkü Dolunay ise para evinizde gerçekleşiyor. Sizi mali konularda özgürleştirecek kararlar alabilir, bazı şeylerden vazgeçebilirsiniz.

Cuma günü yöneticiniz Uranüs retro hareketine başlıyor. Değişime niyet ettiğiniz, özgürleşmek istediğiniz konulara tekrar dönüp bakma ve ne kadar yol aldığınızı görme fırsatınız var. Aynı gün Merkür’le Uranüs arasındaki olumlu etkileşim de sizi yeni kararlarınız doğrultusunda destekliyor. Haftanın son günü ise sizin burcunuzda Dolunay gerçekleşecek. Hayat sizi dönüşümünüz için adeta arkanızdan itiyor. Ancak bu sürecin sancılı olmaması için esnek olup akışa güvenebilmeniz gerekiyor.

Haftanın ilk günlerinde kariyerinizle ilgili güzel gelişmeler olabilir. Sosyal ilişkiler ve aşk açısından da her şey yolunda, duygusal yaralarınız yavaş yavaş sarılıyor. Pazar günkü Dolunay ise bilinçaltı evinizde gerçekleşiyor ama endişe etmeyin, size tam bir şifa enerjisi veriyor. Bu hafta boyunca rüyalarınıza dikkat edin, haberci rüyalar görebilirsiniz. Dönüşüme direnmemeyi öğrendiyseniz Dolunay size çok iyi gelecek. Arka arkaya yeni farkındalıklar, idrakler yaşayabilirsiniz.

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