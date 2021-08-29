Bu hafta burçları neler bekliyor? (30 Ağustos - 5 Eylül 2021)

Aşk, kariyer, sağlık... 30 Ağustos - 5 Eylül 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz...



30 AĞUSTOS - 5 EYLÜL 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Haftaya başlarken eğitim, iletişim konularına odaklanabilirsiniz. İş ve yaşam dengesini yeniden kurmaya ihtiyacınız var. İlerleyen günlerde ailevi konularla ilgilenebilirsiniz. Perşembe günü yöneticiniz Mars ile Neptün arasında olumsuz etkileşim var. Kafa karışıklığı ve belirsizlikler nedeniyle harekete geçemeyebilirsiniz. Enerjiniz bloke olmuş gibi hissetmeniz nedeniyle gerginlik yaşamanız mümkün. Hafta sonu ise ilişkiler açısından güzel enerjiler var.

Haftanın ilk günlerinde parasal konular gündeminize geliyor. Gelir gider dengenizi sağlama yönünde yeni kararlar alabilirsiniz. Yöneticiniz Venüs’ün desteği altındasınız. Bu dönemdeki harcama kararlarınız güzellik, estetik konularına yoğunlaşabilir; dış görünümünüzde değişiklik yapabilirsiniz. Hafta sonu aile içinde gerçekleşecek konuşmalarla sorunlar çözülebilir, aradaki bağlar güçlenebilir. İkili ve sosyal ilişkiler açısından özellikle Pazar günü güzel enerjiler var.

Haftanın ilk günü Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor, yöneticiniz Merkür ise Terazi burcuna geçiyor. Önümüzdeki günlerde ilişkilere yoğunlaşabilir, hatta yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Hafta ortalarında parasal konular gündeminize geliyor. Herhangi bir karar alıp harekete geçmek konusunda biraz daha bekleyin. Pazar günü ise Merkür’ün Satürn’le olumlu açısı arkadaşlık ve aile ilişkilerinizi güçlendiriyor. Doğru iletişimle dargınlar barışabilir.

Haftaya kendinizi biraz içe dönük hissederek başlayabilirsiniz. Duygusal olarak boşlukta gibisiniz ancak bu geçici bir dönem. Önümüzdeki günler özellikle ilişkiler açısından güzel enerjiler taşıyor. Çarşamba günü Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Planlarınıza, gelecek hayallerinize ve hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Ancak şimdilik harekete geçmekte zorlanmanız mümkün. O nedenle bugünleri planlarınızı yazılı hale getirerek değerlendirin. İleride bunlara tekrar dönebilirsiniz.

Haftanın ilk günü akşam saatlerinde arkadaşlarınızla bir araya gelebilir ya da bir etkinliğe katılabilirsiniz. Burada kariyerinizle ilgili yeni bağlantılar kurabilirsiniz. İlerleyen günlerde borç-alacak, kredi, kredi kartı gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Yöneticiniz Güneş sizi destekliyor, her şey akışta yoluna girecek. Cuma akşamından itibaren Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Kendinizi daha motive hissedebilir, yeni projelere eğilebilirsiniz. Enerjiniz yükseliyor.

Kariyerinize odaklanarak haftaya başlıyorsunuz. Yöneticiniz Merkür ise Terazi burcuna geçiş yapıyor. İş ilişkilerinizde daha uzlaşmacı, dengeli tutumlar söz konusu olacak. Yeni iş birlikleri, ortaklıklar kurulabilir. Hafta ortası sosyalleşmek için ideal. Kadersel karşılaşmalar olabilir; hayatınızda önemli yeri olacak kişilerle tanışabilirsiniz. Haftanın son günü ise Merkür’ün Satürn’le olumlu etkileşimi var. Kredi ya da kredi kartı borçlarınız varsa yapılandırmak için bu enerjiyi kullanabilirsiniz.

Merkür hafta başında sizin burcunuza geçiş yapıyor. Önümüzdeki süreçte daha fazla ilişki odaklı düşünebilir, hatta yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Var olan ilişkinizde ise güzel bir iletişim sağlanabilir, romantizm artabilir. Hafta ortasında işinizle ilgili konularda harekete geçmekte zorlanabilirsiniz. Kafanızı karıştıran durumlar olabilir, kararsızlığınız had safhaya çıkınca kendinizi bloke olmuş hissetmeniz mümkün. Hafta sonu ise sosyal ortamlara girmek için güzel enerjiler var.

Hafta başında miras, vergi, sigorta ya da başkalarıyla ortak kaynaklarınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Anlaşmazlıklar varsa uzlaşma zemini ve uyum sağlanabilir. Rahat bir akış söz konusu. Bugünlerde bir seyahat planınız varsa iptal etmeniz gerekebilir. Cuma akşamından itibaren hafta sonu boyunca kariyerinizle ilgili düşünceler içine girebilir, yeni kararlar verebilirsiniz. Bu kararlar kariyerinizi sağlamlaştırmak adına çok önemli olabilir.

Haftanın ilk günlerinde evliliğiniz ya da ilişkinize odaklanıyorsunuz. İletişim problemleri çözülebilir, sevildiğinizi derinden hissedebilirsiniz. Yöneticiniz Jüpiter size adeta şans dağıtıyor. İlişkiniz yoksa yeni bir ilişkiye başlama olasılığınız yüksek, flört enerjiniz zirvede. Hafta sonu eğitim konuları gündeme gelebilir. Özellikle yüksek öğrenimle ilgili bir karar almanız söz konusu olabilir. Bu karar uzun vadede geleceğe dönük sağlam adımlar atmanıza destek olacak.

Haftaya birikmiş işlerinizle ilgili bir plan program yaparak başlayabilirsiniz. Rutin görev ve sorumluluklarınız odak noktanızda, ancak sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken günlerdesiniz. Özellikle boğaz hastalıklarına dikkat. İlerleyen günlerde ilişkinizde gerginlikler söz konusu olabilir. Yerinizde saydığınız durumlar ve belirsizlikler size hayal kırıklığı yaşatabilir. Siz net olduğunuz halde karşı taraftan aynısını göremeyebilirsiniz. Zorlamamaya ve biraz zaman tanımaya çalışın.

Haftanın ilk günlerinde gündeminize aşk geliyor; özellikle yalnız olan Kovaların hayatına yeni bir aşkın girme olasılığı yüksek. Flört ve romantizm dolu günler başlıyor. Problemli bir ilişkiniz varsa sorunları konuşarak çözebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken günler; özellikle kadın hastalıkları konusunda dikkatli olun ve vakti gelen kontrollerinizi yaptırın. Hafta sonu ise ilişkileri sağlamlaştırıcı enerjiler var. Ancak yakınlaşmaktan ve kalbinizi açmaktan korkmamalısınız.

Gündeminize aşk ve ilişkiler geliyor, ancak yöneticiniz Neptün’ün Mars’la olumsuz etkileşimi hayal kırıklıklarını da beraberinde getiriyor. İlişkinizde belirsizlikte kalan konular ya da adı konmamış bir ilişki kafanızı iyice bulandırıp canınızı sıkabilir. Ya da ilişki bir türlü ilerlemiyor gibi hissetmeniz mümkün. Böyle zamanlarda hep olduğu gibi kendinizi kapatmak isteyebilirsiniz. En iyisi fazla zorlamamaya ve biraz daha akışta kalmaya çalışın. Sizin olan size gelecektir.

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