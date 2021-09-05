Bu hafta burçları neler bekliyor? (6 Eylül - 12 Eylül 2021)

Aşk, kariyer, sağlık... 6 Eylül - 12 Eylül 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz...



6 EYLÜL - 12 EYLÜL 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Haftaya yoğun bir iş gündemiyle başlıyorsunuz. Kararlarınızla ilgili harekete geçmek üzere motivasyonunuz yüksek. İş yerinizde üstlendiğiniz görevler ya da sorumluluklarla ilgili değişimler olabilir. Yöneticiniz Mars’ın desteği altındasınız. İlerleyen günlerde ilişkiler ya da evlilik, partnerlik konuları gündeme geliyor. Sağlıklı bir iletişimle ilişkide dengeler yeniden kurulabilir. Hafta sonu bir seyahat gündeme gelebilir.

Yöneticiniz Venüs’ün açıları haftanın ilk gününe damgasını vuruyor. İkili ilişkilerde yapacağınız seçimler kritik önem taşıyor. Kriz yaratacak durumlarda fevri tavırlar ipleri koparabilir. Hafta ortalarında iş gündeminiz yoğunlaşacak. Uğraşmanız gereken çok fazla iş nedeniyle yorgun düşebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle boğaz bölgenizi koruyun. Cuma günü yöneticiniz Venüs Akrep burcuna geçiyor. İlişkilere tutku ve derinlik geliyor.

Haftaya ailevi meselelerle başlayabilirsiniz. Tartışmalar ve kriz yaratacak ortamlar oluşabilir ve bir konuda karar almanız gerekebilir. Geniş perspektiften olaylara bakmaya çalışın. İlerleyen günlerde yakın ilişkiler gündeme geliyor, romantizmin dozu artabilir. Hafta sonuna doğru iş gündeminiz biraz yoğunlaşacak. Bu süreçte sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor, çok fazla ayakta kalmamaya çalışın.

Hafta başında yakın arkadaşlarınız ya da akrabalarınızla tartışmalar, gerilim yaratacak durumlar söz konusu olabilir. Alıngan olmak yerine sakin ve akışta kalmaya, büyük resmi görmeye çalışın. İlerleyen günlerde ikili ilişkiler gündeme geliyor. Romantizm ve tutku artabilir. Hafta sonunu ev içerisinde düzenleme ve organizasyon işleriyle geçirebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor, özellikle jinekolojik problemlere karşı dikkatli olun.

Haftaya parasal konularla ilgili bir gündemle başlıyorsunuz. Alacağınız kararlar uzun vadede hayatınızda değişim yaratabilir. İlişkilerde ise fevri davranmamak önem taşıyor. Kıskançlık, şüphe, karşı tarafı yönetme isteği gibi duygulara kapılmadığınız sürece tutku ve derinlik artabilir. Hafta sonuna doğru ev emlak alım-satım konuları gündeme gelebilir. Taşınmayı düşünüyorsanız tam hayallerinizdeki evi bulabilirsiniz.

Haftanın ilk gününde Ay sizin burcunuzdaki seyahatine başlayacak. Geçen haftadaki karamsar ruh halinizden çıkıp hedeflerinize, plan ve projelerinize odaklanabilir, bunlarla ilgili adımlar atabilirsiniz. Hafta ortalarında parasal konular gündeminize geliyor. Yatırım planları yapıyorsanız Çarşamba gününü değerlendirebilirsiniz. Hafta sonuna doğru yakın çevrenizle bir araya gelmeye yönelik bir organizasyon yapabilirsiniz.

Haftaya başlarken ilişki konularında içsel dengeleriniz sarsılabilir. Yöneticiniz Venüs’ün açıları nedeniyle ilişkiler kritik ve kararsızlığınız diz boyu. Biraz kendinizle kalmanız iyi olabilir. Çarşamba günü Ay’ın sizin burcunuza geçmesiyle birlikte motivasyonunuz ve enerjiniz yükseliyor. Cuma günü ise Venüs Akrep burcuna geçiyor. İlişkilere tam aradığınız tutku ve derinlik geliyor. Para konularında da rahat bir akış başlayacak.

Hafta başında bulunduğunuz sosyal ortamlarda ya da arkadaşlık ilişkilerinizde tavırlarınız kritik önem taşıyor. İlişkiler sınavdan geçebilir, öfkeli ve fevri tutumlar ipleri gerebilir. Cuma günü Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Hedefleriniz, plan ve projeleriniz üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Venüs’ün de sizin burcunuza geçmesiyle birlikte ilişkilerinizde tutku ön plana çıkıyor. Ayrıca parasal konularda da güçlenebilirsiniz, geliriniz artabilir.

Hafta başında yöneticiniz Jüpiter’in de desteğiyle iş ilişkilerinizde veya ortaklıklarda rahat bir akışınız var. Kariyerinizle ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz, ummadığınız bir teklif ya da gelir artışı söz konusu olabilir. Pazar günü Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Cumartesi gününü kendinizle kalarak geçirebilir, içsel sorgulamalar içine girebilirsiniz. Haftanın son günü ise geleceğe dönük planlar yapma konusunda motivasyonunuz yükselmiş olacak.

Hafta başında hukuksal konular, eğitim ya da yurt dışı konuları gündeminize gelebilir. Bu konularda atacağınız adımlar hayatınızı değiştirebilir. İlişkilerle ilgili ise kritik bir süreç, olgun yaklaşımlar önem taşıyor. Hafta ortasında kariyerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilir, çabalarınızın sonuçlarını almaya başladığınızı görebilirsiniz. Hafta sonu ise biraz içedönük ve karamsar hissedebilirsiniz. Meditasyon, yoga gibi çalışmalar sizi rahatlatabilir.

Hafta başında hukuksal, finansal konular, miras konuları gündeme gelebilir. Krizleri yönetmek durumundasınız, doğru adımları atmanız önem taşıyor. İlişkiler konusunda da dikkatli olmalısınız. Hafta sonuna doğru kariyerinizle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak fırsatlara hemen evet demek yerine büyük resmi görmeye çalışın, analiz gücünüzü kullanın. Hafta sonunu sosyalleşmeye ayırabilirsiniz.

Hafta başında evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili atacağınız adımlar kritik önem taşıyor. Problemli ilişkilerde ipler kopabilir. Buna yönelik bir karar alacaksanız geçmiş defterleri kapattığınızdan emin olmanız gerekiyor, sonradan üzülebilirsiniz. Sakin kalarak büyük resmi görmeye gayret edin. Hafta sonunun bir kısmında çalışmak durumunda kalabilirsiniz. İş-yaşam dengesini kurmanızda fayda var. Yeri geldiğinde hayır demeyi bilin.

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