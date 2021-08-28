Koç burcu nasıldır: Koç Burcunun olumlu ve olumsuz genel özellikleri

Koç Burcu Zodyak'ın ilk burcudur. Rengi kırmızıdır. Koç burcu hangi ay? dediğinizi duyar gibiyiz... Koç Burcu olanlar 21 Mart- 20 Nisan tarihleri arasında doğmuştur. Peki, Koç burcunun elementi nedir? Koç burcunun favori rengi, şanslı günü nedir? Koç burcunun güçlü yönleri ve zayıf yönleriyle ele aldığımız yazımızda koç burçlarını olumlu ve olumsuz özelliklerini sıraladık. Gelin ayrıntılı bir şekilde koç burcunun iyi ve kötü özelliklerini inceleyelim. (Koç Burcunun özellikleri, günlük ve haftalık yorumları için de ilgili sayfamıza bakabilirsiniz: Koç burcu)

Element: Ateş

Niteliği: Öncü

Rengi: Kırmızı

Şanslı günü: Salı

Yönetici gezegeni: Mars

Güçlü yönleri: Dürüst, cesur, özgüvenli, tutkulu, kararlı, lider, hevesli

Zayıf yönleri: Agresif, sabırsız, huysuz, dengesiz, inatçıdır, kararsız

Kararlıdır: Bir koç burcu kafasına koyduğu şeyin sonuna kadar gitmek ister. O işi başarana kadar yapar. Girdiği yoldan veya karar verdiği düşünceden kolay kolay vazgeçmez. İnatçıdır. Kararlarının sonuna kadar arkasında duran koç burcu inatçılığı ile bilinir fakat bu özelliklerini olumlu yönden de kullanabilirler. Eğer istedikleri bir şey varsa onu elde edene kadar çabalarlar.

Güler yüzlüdürler: Bir koç burcunun enerjisi kolay kolay tükenmez. Girdikleri her ortamda güler yüzlü olmalarıyla bilinirler. Koç burcu girdiği ortamında enerjisini değiştirir ve o enerjiyi yükseltir.

Dürüsttür: Bir koç burcu dürüstlüğe çok önem verir. Yalandan nefret eden koç burcu yalan söylemeyi de asla beceremez. Eğer koç burcuysanız bu özelliğiniz bazı durumlarda sizi zorlayabilir çünkü yalan söylemeye çalıştıkça kendinizi daha çok ele verirsiniz. Etrafınızdaki insanlarda bu özelliğinizi çok iyi bilir.

Kin Tutmaz: Bir koç burcu asla kin tutamaz. Sinirleri her zaman gelip geçicidir. Koç burcu aniden sinirlenir fakat aynı anda da o siniri biter. Eğer bir koç burcuna yanlış bir şey yaptıysanız ondan içtenlikle özür dilemeniz yeterli olacaktır çünkü o zaten çoktan yaptığınız yanlışı unutmuştur.

Vicdanlıdır: Koç burcu vicdanıyla bilinir. Yardımsever olan koç burcu her zaman yardım etmeye hazırdır. Eğer yardım edebilecek durumdaysa elinden gelen fazlasını yapan koç burcu yardım edemeyeceği durumlarda da hemen yardım edebileceği ortamı yaratır. Eğer başınız sıkıştıysa hemen bir koç burcu tanıdığınıza söyleyin o sizin için her şeyi yapacaktır.

Cesurdur : Koç burcu her zaman cesaretiyle bilinir. Hiçbir şeyden kolay kolay korkmaz. Eğer onlara yapamazsın dediğiniz bir şey varsa bunu tekrar düşünün çünkü koç burcunun yapamayacağı bir şey yoktur. Koç burcu kolay kolay hiçbir şeyden korkmaz. Cesareti sayesinde atılgan olan koç burcu her zaman ön planda olmayı sever.

Liderdir: Bir koç burcu lider özelliğiyle bilinir. Zodyak'ın ilk burcu olan koç burcu liderlik yapılarıyla ön plandadır. Genelde kimsenin düşünmediği açıdan bakan koç burçları liderliklerini bu alanda da kullanabilirler. Eğer bir organizasyon varsa bunu emin olun koç burcu olan biri yapacaktır.

Hırslıdır: Bir koç burcu tutkulu ve hırslı bir burçtur. Örneğin, eğer koç burcu bir çocuğunuz varsa ve bir sınavda düşük bir not aldıysa bunu hırs haline getirecek ve diğer sınavda en yüksek notu almak için elinden geleni yapacaktır. Her zaman en iyisi olmasını ister. O yüzden bir koç burcuna asla yapamazsınız demeyin o bunu kesinlikle hırs yapacak ve onu en iyi şekilde yapacaktır.