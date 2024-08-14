Burcunuz aşk hayatınız hakkında ne söylüyor?

Romantizm söz konusu olduğunda, birçok kişi rehberlik için yıldızlara yönelebilir. Burcunuzu tanımak, ilişkiler söz konusu olduğunda uyumluluk konusunda benzersiz bir bakış açısı sunabilir. Farklı burçları keşfetmek, bir kişinin kişilik özellikleri, bireylerin temel doğası ve insanların başkalarıyla nasıl etkileşime girdiği ve bağ kurduğu konusunda daha net ve derin bir anlayış sağlamaya yardımcı olabilir. Bazı insanlar için, astrolojiye ve burçlara yoğun bir şekilde güvenmek ilişkilerde yol almanın tek yoludur. Profesyonel astrolog Gaye Nelson, her burcun aşk hakkında ne söylediğine dair kendi görüşlerini sunuyor.

Nelson'a göre, ilişkiler açısından Koçlar "girişimci insanlar" ve "çekici, tutkulu ve atletik"tir. İlk buluşma genelin aksine yürüyüş veya koşu gibi aktif bir şekilde olabilir.

"Koç burcu cesaretin burcudur ve bu yüzden genellikle ilk adımı atan kişi onlar olur. Bir Koç burcunun ilgisini canlı tutmak için gerçekten tetikte olmalısınız. Çünkü bence birçok astrolog aşkta ve savaşta her şey mübahtır ifadesinin en çok Koç burcuna uygulandığını söyler. Koç burcunda savaşta olmak istemezsiniz ama eğer birinin etrafında olma şansınız varsa sizi asla sıkmazlar."

''Sizi her zaman tetikte tutacaklardır. Bu yüzden bir Koç burcunun ilgisini canlı tutmak için elbette her zaman taze ve yeni bir şeyler yapmalı ve onları biraz merakta bırakmalısınız."

Boğa, bir ateş burcu olan Koç'tan tamamen farklı bir toprak burcudur. Nelson'a göre, bir Boğa ile ilişki içindeyseniz, sizin güvenilir olduğunuzu hissetmeli ve verdiğiniz güvenin rahatlığından beslenmeleri gerekir.

Nelson, "Boğa, şehveti ve istikrarı sever. Onlar iyi hissettiren, güzel tadı olan, güzel kokan şeylerle ilgilenirler," diyor. "Bu yüzden, sarılma, kucaklaşma, masaj, hatta el ele tutuşma gibi düşündüğümüz her şeyin, sadece Boğa'nın güzel bir gün batımının ve güzel bir yemeğin tadını çıkarmak istediğini düşünüyorum."

Astrolojide İkizler üçüncü burçtur ve entelektüel olarak meraklı ve oyuncu olduğu bilinir.

Nelson, "Elbette, İkizler'in bir ruh eşinde aradığı şey, sonsuz derecede büyüleyici şekilde sohbet edebileceği biridir," diyor. " İkizler en nüktedan burçlardan biridir, genellikle hevesli okuyuculardır. Bu yüzden bir İkizler'i randevu için bir kütüphaneye veya çok fazla sohbetin olabileceği herhangi bir yere götürebilirsiniz."

İkizler hakkında dikkat edilmesi gereken diğer ilginç şeyler, kahveyi, anlamlı sohbetleri ve çok fazla iletişimi sevmeleridir. Nelson'a göre ilginç bir ilk randevu planı yaparak onları kalabalık alanlara veya lokallere götürebilirsiniz diyor.

Yengeç bir su burcudur. Genellikle aile, ev hayatı, bakım ve yemek pişirme ile ilişkilendirilir. Çok aile odaklıdırlar ve ebeveynlerinizle ilişkinizin nasıl olduğunu bilmek isterler.

Nelson, "İster erkek ister kadın olun, bu kelime tam anlamıyla anneliğin işaretidir," diye açıklıyor.

Yengeçler doğal olarak insanlara karşı naziktir ve onları güvende hissettirir. Harika bir ilk buluşma için, evde pişirilmiş bir yemek ve harika bir fikir olabilir. Nelson, "Bir yengeç, duygularınızı paylaşmaya istekli olmadığınız sürece sizinle ilgilenmeyecektir," diyor.

Nelson ayrıca, "İkizler ne düşündüğünüzü önemser, ancak yengeç nasıl hissettiğinizi önemser" diye ekliyor.

Aslan burcu beşinci burçtur ve ateşe geri dönüş burcudur. Güneş tarafından yönetilir ve doğası gereği utangaç olabilen Yengeç burcunun tam tersidir. Aslanlar sert, cesur ve ilgi odağı olmayı severler.

Nelson, "Aşkı bulmak için olumlu durumlarda olmaları gerekir; görünür olmaları gerekir," diyor. "Utangaç bir Aslan bulmak nadirdir. Bulabilirsiniz, ama pek değil. Ve tabii ki Aslan burcu şov dünyasının bir işaretidir," diye belirtiyor.

Ayrıca Aslanlar çok romantik, şakacıdır ve eğlenmeyi severler. Aşkı severler ve güzel bir ilk buluşma anı için sinema uygun olabilir.

Başak burcuysanız, kesinlikle mükemmel bir partnere sahip olmak zorunda değilsiniz çünkü kim mükemmel ki?"

Başaklar günlük rutinleri sever ve ev sorumluluklarını, günlük işleri paylaşacak partnerler arar. Başaklar hayvanları sever, çok sadıktır ve yüksek bir nezaket duygusuna sahiptir. Hizmet etmeyi severler ve bir fark yaratmak isterler.

Nelson, "Çıkma konusunda, alışkanlıklarının çok zaman geçirmek isteyebilecekleri kişiyle uyuşup uyuşmadığını görmek gerçekten önemlidir" diyor.

Başak burcunun bir diğer özelliği de genellikle sağlıklı olmaları ve fitness ile ilgilenen partnerler istemeleridir. Nelson, "Partnerlerinin de bu rutinleri takdir etmesi ve belki de paylaşması, önemli bir uyumluluk faktörü olacaktır." şeklinde açıklıyor.

Nelson'a göre Terazi, ortaklık ve evliliğin burcudur. Aslan romantizmle ilgiliyken Terazi yasal konulara odaklanır.

"Evlilik bir sözleşmedir; bir iş anlaşmasıdır. Sadece birine aşık olmaktan ziyade yasal bir girişimdir," diyor. Genellikle partneri olmayan bir Terazi'nin güneşsiz bir gün gibi olduğunu söylerim çünkü gerçekten fikir alışverişinde bulunabilecekleri birine ihtiyaç duyarlar."

Terazi'nin özellikleri arasında estetik ve şeylerin nasıl göründüğünü gerçekten beğenmek yer alır.

"Sanatı severler ve kendilerine özgü bir zarafetleri vardır. Ve tabii ki Terazi, İkizler gibi bir hava burcudur. Bu yüzden sohbet onlar için de çok önemlidir. Terazi'lerin partner seçerken gerçekten çok dikkatli olmaları gerektiğini söyleyebilirim çünkü ilişkiler onlar için çok önemlidir. Sadece romantik ilişkiler değil aynı zamanda arkadaşlık ve özellikle en iyi arkadaşlar."

Teraziler hakkında dikkat edilmesi gereken diğer şeyler: Güzellik, yüksek sınıf, zarafet ve incelikle çevrili olmayı severler. Terazi'ler ilişkilerden hoşlanır ve mutlu bir evlilik için çok çalışırlar.

Akrep, bir diğer su burcudur ancak burçlar arasında en yoğun olanlardan biridir. Akrepler kontrol sahibi olmayı severler, usta dedektiflerdir ve sizden bir şey saklıyorsanız bunu anlarlar.

Nelson, "Akrep'in FBI, CIA ve gizli istihbarat teşkilatları gibi şeylerle ilişkilendirildiğini ve sizi gerçekten araştırabileceklerini her zaman söylerim" diyor. "Akrep, elbette, kelimenin tam anlamıyla cinselliği yöneten bir burçtur.

Akrepler hissettikleri her şey konusunda çok tutkuludur ve duygularını hissettikleri enerjiyle ifade ederler. Bu yüzden yoğun olarak görülebilirler. İnanılmaz derecede sadıktırlar ancak sır sevmezler. Bilgiyi saklayamazlar.

Nelson, "Akrepler gerçekten aşık olduklarında, gerçekten derin bir aşka daldıklarında, ihanete uğramak istemezler ve başka kimsenin onlara ihanet etmesini istemezler" diye açıklıyor.

Yay, tutku, seyahat ve macera ile ilişkilendirilen bir ateş burcudur. Nelson, "Yay burcunun genel düşüncesinin, bugün acaba hangi maceraya atılsamdır." diyor.

Yay burcu ayrıca mizahla da bağlantılıdır ve bir Yay burcu genellikle komik bir mizah anlayışına sahip, romantik ve macerayı seven kişilerden hoşlanır.

Nelson, "Bir Yay burcunu mutlu etmek için, her zaman yapacak yeni şeyler düşünmek istersiniz. Geleneksel buluşmalardan pek hoşlanmazlar. Çok spontanedirler ve genellikle açık havada olmaktan hoşlanırlar." diyor.

Ayrıca spordan da hoşlanırlar. Bu nedenle ilk buluşma tenis, golf oynamak veya ata binmek olabilir.

Oğlak, çok daha pratik ve pragmatik olarak görülen, kuru bir mizah anlayışına sahip çok daha ciddi bir burçtur.

Nelson, "Oğlak, yine çok sağlam bir toprak burcudur. Hükümet ve iş burcudur ve saygı, bilgelik, yaş ve olgunlukla bağlantılıdır," diyor. Oğlaklar gerçekten saygıya önem verir ve başarıya ulaşmanın bir yolunu bulmak isterler.

Oğlak, kurumsal merdiveni tırmanmaya odaklanır ve güçlü bir iş ahlakına sahiptir. Çok çalışmayı severler.

Oğlaklar gelenekleri takdir ettiği için buluşmalar için bir müze veya akşam yemeği ve film gecesi eğlenceli olabilir.

Oğlak burcunda dikkat edilmesi gereken bir diğer şey de asla geç kalmamaktır. "Oğlak burcu aynı zamanda zamanla da bağlantılıdır. Bu yüzden bir Oğlak burcuyla uğraşırken mümkün olduğunca zamanında olmak istersiniz çünkü zamanında olmazsanız bu saygısızlık gibi gelir ve saygı onlar için en önemli erdemdir," diye açıklıyor Nelson.

Nelson'a göre Kova geleceği yönetir ve Kova bilgisayarlar, teknoloji, robotlar ve uzayla bağlantılıdır. "Bu, bilimin icadının işaretidir. Ve Kova burcunun sorusu şudur: Herkesin en yüce iyiliği için olan nedir?"

Ayrıca Kova burcu "toplumun sorunlarına gerçekten çözümler icat eden insanlardır. Onlar bir nevi bilim insanları, toplumun teknoloji insanlarıdır. Bunu bir kariyer olarak yapmasalar bile, genellikle gerçekten teknoloji meraklısı olacaklardır."

Nelson, "Kesinlikle Kova burcunun grup buluşmalarından, çift buluşmalarından, insanların başka bir çiftle birlikte olmaktan zaten keyif aldığını görebiliyorum," diye açıklıyor. "Ama bundan da fazlası, belki de sevdikleri diğer insanlarla masa oyunları veya oyun geceleri, film geceleri veya bir grup insanla buna benzer şeyler için düzenli olarak bir araya geliyorlar."

Son burç Balık'tır. Empati, sezgi ve psişik yetenekleriyle bilinen Balıklar çok nazik ve romantiktir. Scoropis gibi, sır saklamayan açık insanları ararlar çünkü içgüdüleri onlara açık sözlü olup olmadığınızı hemen anlamalarını sağlar.

Nelson, "Balık okyanusu yönetir" diyor. "Bu yüzden Balık, dalganın okyanusa karışması gibi bir başkasının içinde erimek ister. Genellikle sanat, müzik veya dansla çok ilgilenirler. Sağlıklı bir Balık burcunun bir tür ilham verici hobisi olacaktır. Birlikte tekrar müzik dinlemek hoş bir şey ve basit bir zevk olabilir. Ancak esas olarak, Balık için önemli olan şey sempatik olmaktır" diye açıklıyor Nelson.

"Balık burcu uyku ve rüyalarla bağlantılıdır ve ayrıca spalar, inzivalar, meditasyon ve tapınaklar gibi ruhsal yerler gibi şeylerle de bağlantılıdır. Bir Balık burcuyla birlikteyseniz, birlikte bir tür meditasyon pratiği geliştirmek güzel bir şey olabilir. Her şeyden önce, Balık burcu huzur içinde olmak ve rahatlayabilmek, evrenle bir olmak, yaşamın daha yüksek bilinciyle bir olmak ister." diye ekliyor.