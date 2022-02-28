Çin astrolojisine göre Maymun Burcunu 2022’de neler bekliyor?

Zıtlık ve çatışma senesi. Değişimlere açık olun!

Değişim etkisi fırsatları da beraberinde getirecek.

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Senenin burcu olan Kaplan ile Maymun birbiriyle tamamen zıt ve çatışan bir etki yaratıyor. Zıt ve çatışan etkiler, türbülanslı bir dönemin ve değişimin habercisidir. Çok sakin ve stabil bir sene beklemeyin. Planladıklarınız her zamankinden daha fazla sapma ihtimali taşıyor. Esnek olur ve gelişmelere göre yedek planlarınızla ilerlerseniz, değişim enerjisi sizi destekler. Sizi direkt etkileyen Kaplan-Maymun zıtlığına ek olarak zorlu yıldızlar da bu sene burcunuzda. Çeşitli talihsizlikleri, engelleri işaret eden, kaza ve yaralanmalara karşı sizi daha açık hale getiren en zorlu yıldızlar sene boyunca kendinize dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Çözüm yıldızının burcunuzda oluşu sizi koruyan bir etkiyi getirse de, yine de özellikle trafikte ve araba kullanırken dikkatinizi verdiğinize emin olun, gözünüzü yoldan ayırmayın, arabanızın bakımlarını yaptırın, kurallara uyun. Önlemlerinizi alırsanız, çözüm yıldızının pozitif desteği sizinle olacaktır. Bu sene dağcılık, tırmanış, dalış, paraşütle atlama gibi riskli sporlardan ve aktivitelerden uzak durabilirsiniz. Senenin bu etkisini hafifletmek için, sağlığınız elveriyorsa sene başı kan bağışlayabilir ya da yine sene başında tam bir sağlık kontrolüne girebilirsiniz.

Para kayıpları ve finansal türbülansa sebebiyet veren servet yıldızının etkisi de bu sene burcunuzda. Para şansınızı çok zorlamamalı ve sene boyunca harcamalara özellikle dikkat etmelisiniz. Beklenmedik para çıkışları yaşanabilir ve birikimlerinizi kullanmanız gerekebilir. Servet yıldızının bu etkisini hafifletmek için sene başında bir bağış veya hayır işi yapmayı düşünebilirsiniz. En azından hem sizin planlarınız dahilinde bir para çıkışı olur hem de yardımda bulunmuş olursunuz. Bu sene her türlü para ve yatırım konusunda birkaç kez düşünüp hareket edin. Kimseye kefil ya da garantör olmayın.

Duygusal iniş çıkışların da yaşanacağı bir yıl olacak sizin için. Senenin enerjisi sizi her alanda biraz zorlamaya geliyor desem yeridir. Hem zıtlık etkisi hem de zaman zaman oluşacak ateş cezasının etkisi ile daha hassas, duygusal olarak daha zayıf ve alıngan olabilirsiniz. Ateş cezasının etkili olduğu dönemlerde, zaman zaman öfke patlamaları da yaşayabilirsiniz. Senenin gelgitler yaratan etkisi stres ve gerginlik seviyenizi yükseltebilir, dayanma limitinizi zorlayabilir. Bu gerginliğinizi eşinize, sevgilinize, çalışanlarınıza ya da arkadaşlarınıza yansıtmamaya özen gösterin. Çünkü ani ve fevri patlamalar, sonradan telafisi zor sonuçlar yaratabilir. Sene boyunca hem bedensel hem fiziksel hem de ruhsal olarak sizi dengeleyecek çalışmalar içinde olmanız, hem sağlığınızı destekler hem de duygusal olarak dengelenmenizi sağlar.

Senenin etkileri aşk ve ilişki açısından da sizi test etmek isteyebilir. Evlenmeyi düşünenlere şanslı bir gün seçmelerini tavsiye ederim. Evli çiftlerin de ilişkilerinde zorluklar söz konusu olabilir. Hatta biraz ayrı kalmak ve işleri daha zora sokmamak gerekebilir. Elbette güven ve açık iletişime dayanan iyi ilişkiler, sadece normalden biraz daha fazla tartışma ve fikir ayrılıkları ile atlatacaktır bu seneyi. Ancak ilişkiniz sallantıdaysa bu sene tamam mı devam mı netleşebilir.

Zorlu etkilerin yanı sıra, sene boyunca size eşlik edecek olan gezgin ve gelişim yıldızları, özellikle kariyer alanında sizi destekleyecek. İletişim yeteneklerinizi devreye sokarak, sosyal bağlarınızı kullanmak ve kariyer hedeflerinizi gerçekleştirmek adına iyi bir sene olacak. Eğer işinizden memnun değilseniz, değişim için çok doğru bir zaman. Senenin değişim isteyen etkisi sizi kesinlikle destekleyecektir. Yapacağınız her yenilik ve değişim, senenin zorlu etkilerini yumuşatan, sakinleştiren en önemli unsur olacaktır.

2022 boyunca, burcunuzdaki ters etkileri minimize etmek adına, üzerinizde bir domuz sembolü taşımayı ihmal etmeyin. Domuz burcu, Kaplan ile en iyi anlaşan burçtur. Dolayısıyla bir Domuz burcu sembolü taşımak sizi koruyacaktır. Ancak bu zorlukları en aza indirmek, bunlardan olumlu bir anlam çıkarabilmek, zıtlık ve çatışma dönemlerinde alınabilecek en iyi önlem, hayatınıza kendi iradenizle hareket ve değişim getirmenizdir. Böylece değişim ve hareket isteyen enerjiler amacına ulaşmış olacağı için sürpriz değişimleri nispeten engellemiş olursunuz. Bu seneyi yapmak istediğiniz yenilikler ve değiştirmek istedikleriniz için bir fırsat olarak değerlendirin ve rutinlerinizin biraz dışına çıkın! Ev, ofis taşımak, iş değiştirmek için ideal bir yıl.

2022 senesinin Kaplan burcu sizin için seyahat yıldızını da getiriyor. Bir kez daha hareket, değişim diyor enerjiler. Bu sene çok seyahat edeceksiniz. Hatta seyahat fırsatlarını hiç kaçırmayın. Gerek iş için gerekse keyif için, kısa veya uzun, uzak veya yakın her türlü hareket ve değişim yaratacak seyahat planını kendiniz yapın. Seyahat yıldızı, yurt dışı bağlantılı işleri ve fırsatları karşınıza çıkarabilir. Bu açıdan da senenin fırsatlarına açık olmaya bakın. Şehir ve ülke değiştirme planlarınız varsa, bu senenin enerjisi kesinlikle arkanızda; yeter ki siz adım atın, fırsatlarınızı kendiniz yaratın.

Bu sene her şeyin olduğu haliyle, alıştığınız rutinlerde gitmesini istemek ve değişime direnmek sizi çok daha zorlu süreçlere iter. Ancak değişimi ve hareketi kendiniz yaratırsanız, aslında senenin etkisi sizi destekleyecektir.

Şubat ayı maymun burcu yorumu

Şubat ayıyla beraber başlayan yeni seneye hareketli ve hızlı bir giriş yapacaksınız. Çünkü Kaplan senesinin Kaplan ayı olan şubatla birlikte yılın tüm etkileri ikiye katlanıyor. Dolayısıyla bu ay zıtlık ve değişim etkisi çok güçlü olacaktır. Biraz türbülanslı ve hızlı gelişen olaylarla hareketli bir dönem sizi bekliyor. Moralinizi bozmayın ve konuları tek tek ele alın. Bu ay çift seyahat yıldızı, hareket ve değişimi daha da açık hale getiren bir unsur olacaktır. Bu ay seyahat etmek mümkün değilse en azından hareket etmeye, her gün yürüyüş yapmaya çalışın. Ev, iş değiştirmek, evinizde eşyaların yerini değiştirmek, odaları değiştirmek, kendinizle ilgili bir değişiklik yapmak, spora başlamak, saçınızı değiştirmek, yeni bir hobiye başlamak gibi küçük büyük her türlü değişim ve yenilik iyi olacaktır. Seyahat yıldızının etkisinin de bu ay çifte katlanıyor oluşu, yurt dışı ile ilgili iş, eğitim planları yapanlar için şartları çok uygun hale getiriyor. Şehir, ülke, iş, ev değiştirmek için şubat ayı belki de senenin en etkili ayı olacaktır.

Maymun senesinde doğanlar, sizin için şubat ayları zıtlık ve çatışma dönemi anlamına geliyor. Dolayısıyla hangi sene olursa olsun, senenin etkileri olumlu dahi olsa, her şubat ayında, üzerinizde bir Domuz burcu sembolü taşımanızı tavsiye ederim. Domuz burcunu, şubat ayının ters etkilerinden sizi koruyacak uğurlu sembolünüz olarak görebilirsiniz. Domuz burcu sembolünü bu sene sadece şubat ayında değil, tüm sene boyunca üzerinizde taşımayı unutmayın.

Mart ayı maymun burcu yorumu

Mart ayında, bir önceki aydan devam eden konularla ilgilenmeye devam edebilirsiniz. Bu ay daha sakin dursa da şubattan gelen konular hala gündeminizde olacak. Geçen ay seneye hızlı giriş yaptığınız için bu ay duygusal olarak daha yıpranmış ve zorlanıyor olabilirsiniz. Her ne kadar gündeminiz hala epey karışık olsa da siz zihninizi yatıştıracak çalışmalar ve sakin zamanlar yaratmaya bakın kendinize. Çünkü ne olursa olsun, sene daha yeni başladı.

Nisan ayı maymun burcu yorumu

Nisan ayında senenin olumlu etkisi kariyer alanınızda kendini gösterecektir. Eğer işinizden memnunsanız terfi ya da yeni bir proje gelebilir. Eğer iş değişikliği planlarınız arasındaysa, bu ayı değerlendirmelisiniz. Senenin değişim isteyen etkisi, bu ay kariyer alanınızı destekliyorken, yeni bir iş, yeni bir ortam pek çok sorununuzu çözebilir, senenin geri kalanını daha rahat geçirmenizi destekler.

Mayıs ayı maymun burcu yorumu

Mayıs ayları genel olarak sizin için uyumlu bir dönem. Ancak bu sene mayıs ayında bir araya gelen etkiler, burcunuzda ateş cezası oluşturuyor. Dolayısıyla sakin bir dönem olmayacaktır. Ateş cezası özellikle ilişki alanını etkiler, yanlış anlaşmaları, ani öfke patlamalarını ve fevri davranışları tetikler. Bir anda parlayan öfkenize yenilmemeye ve hem iş hem özel ilişkinizi ya da dostluklarınızı bu geçici ceza etkisiyle yıkmamaya özen göstermelisiniz. Sene boyu üzerinizde taşımanız gereken domuz sembolünü bu ay eksik etmeyin. Ateş cezası iltihaplanma, kan ve dolaşım sistemi sorunları, ateşli hastalıklar gibi sorunlar da yaratabilir. Hassasiyetiniz varsa özellikle beslenme, dinlenme gibi konulara özen gösterin, sağlığınızı önceliklendirin. Bu ay ceza etkisiyle seyahat yıldızınız da tetiklenebilir. Yurt dışı ile bağlantılı işlerde gelişmeler yaşanabilir. Yabancı bir ortak ya da yurt dışında bir yatırım fırsatı oluşabilir. Benzer şekilde yurt dışında eğitim ya da seyahat ihtimallerinin yüksek olduğu bir dönem. Trafikte, yollarda, araba kullanırken dikkatiniz dağınık olmasın. Her türlü değişim için yine bu ayı değerlendirebilirsiniz. Mayıs ayında, güçlü bir dalganın içine dalıp onunla beraber aktığınızı düşünün. Dalgayı durduramazsınız ama onunla ilerleyebilirsiniz. Bekar olanlar için seyahat sırasında yeni biri ile tanışma fırsatı olabilir. Her türlü seyahat fırsatını değerlendirmeye bakın.

Haziran ayı maymun burcu yorumu

Haziran ayında iş ve özel hayat dengesini düzenlemeniz gerekebilir. Yoğun gündeminiz ilişkilerinizi her zamankinden daha fazla etkiliyor olabilir. Bu ayrıntıyı gözden kaçırmamaya çalışın. Bu ay ailenize ve dostlarınıza zaman ayırmak, yoğun gündeminize rağmen hem sizi dinlendirir hem de ilişkilerinizi onarma imkanını yakalamış olursunuz.

Temmuz ayı maymun burcu yorumu

Temmuz ayı belki de en durgun ve biraz sıkışmış hissedeceğiniz zaman olabilir. Senenin değişim etkilerine rağmen bu ay daha durağan etkiler de devrede olacak. Karar vermeniz ve ilerlemeniz gereken konular varsa birtakım engellerle yolunuz tıkanabilir. Hatayı kendinizde aramak enerjinizi ve kendinize olan inancınızı sarsar. Bu ruh hali çözümler adına size yardım etmez. Bazen ne yaparsak yapalım olmuyorsa, belki de bırakmanın tam zamanıdır.

Ağustos ayı maymun burcu yorumu

Ağustos ayı sizin burcunuz gibi maymun ile temsil edilir. Maymun ayı senenin Kaplan burcu ile zıtlık ve çatışma etkisi yaratıyor. Bu etki hem genel ortamın hareketleneceğini hem de gündeminizin yeniden biraz türbülanslı, hareketli ve değişimlere açık hale geleceğini söylüyor. Bu ay bir kez daha trafikte, yollarda dikkat etmeniz gerekecek. Arabanızın bakımını yaptırın, benzininizi, anahtarlarınızı kontrol edin. Karayolları ve araç trafiği açısından riskin yüksek olduğu bir ay. Tanımadığınız ya da güven duymadığınız birinin arabasına binmeyin.

Eylül ayı maymun burcu yorumu

Eylül, para çıkışlarının olması en muhtemel aylardan biri. Bu ay harcamalarınızı kontrol etmeniz ve bütçenize sadık kalmanız önemli. Önünüze yatırım fırsatları getirenler olacaktır. Ancak bu ay pek fazla yatırım fırsatı sunmuyor. Dolayısıyla özellikle büyük yatırımlar için doğru bir zaman sayılmaz. Size gelecek teklifler daha çok sizden fayda sağlamak isteyenlerin teklifleri olacaktır. Bu ay aşk çiçeği yıldızı da size eşlik ediyor. Romantizm ve aşk açısından senenin en güzel zamanlarından biri. Bu ay en iyisi hem aşk hem de dost ilişkilerinize yatırım yapmak olacak.

Ekim ayı maymun burcu yorumu

Ekim ayında seyahat yıldızınız bir kez daha devrede. Önceki aylarda yurt dışı ile bağlantılı adımlar attıysanız bu ay meyveleri toplama zamanı. Önceki girişimlerinizin sonuçları veya haberleri bu ay gelecek. Ay boyunca seyahat etme ve arzu ettiğiniz yenilikleri hayatınıza geçirmek için güçlü bir motivasyon bulacaksınız. Riskli sporlardan bu ay uzak durabilirsiniz. Tırmanma, doğa yürüyüşü, kamp gibi doğa etkinliklerini de bu ay pas geçebilirsiniz.

Kasım ayı maymun burcu yorumu

Kasım ayında sağlığınız yine önceliğiniz olmalı. Sağlık alanınızı etkileyen zorlu yıldızlar bu ay daha etkililer. “Küçük bir şey” diyerek, varsa sağlık kontrolü ihtiyacı ertelemeyin. Hatta bu ay rutin kontrollerinizi yaptırmak için iyi bir zaman. Ay boyunca yalnızlık yıldızının etkisiyle enerjiniz de daha düşük olabilir. Gündemin yoğun olduğu bir sene yaşıyorsunuz, biraz kendi kendinize zaman geçirmek ve zihninizi dinlendirmek de iyi gelebilir.

Aralık ayı maymun burcu yorumu

Aralıkta, doğuştan gelen sosyal becerileriniz ve adaptif yapınız sayesinde, kariyerinizdeki veya işinizdeki bir değişimi son derece pozitif değerlendirme fırsatını yakalayacaksınız. Terfi, bölüm değişikliği ya da yepyeni bir iş teklifi olabilir. Bu ay yeteneklerinizi, iletişim kabiliyetinizi ve adaptasyon gücünüzü net bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Bu becerileriniz mutlaka takdir görecek ve hatta ödüllendirilecek. İş arkadaşlarınızla daha fazla sosyalleşmek ve iyi ilişkiler geliştirmek için de uygun bir dönem.

Ocak ayları, Çin takviminde senenin son ayıdır. Önümüzdeki senenin ocak ayı, zihninizin ve dikkatinizi dağınık olduğu bir ay. Epey zorlu bir seneyi geride bırakıyorsunuz, yorgun hissetmeniz doğal. Bu ay daha çok önemli hareketler içinde olmamaya bakın. Dolayısıyla önemli kararlar, adımlar atma çabası içinde olmayın. Geride kalan seneyi değerlendirmek için çok elverişli bir zaman. Bu ay etrafınızda yardımcı insanlar da bulacaksınız ve engellerin, sorunların yardımla çözüme kavuştuğunu göreceksiniz.