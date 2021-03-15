Kariyer, aşk, sağlık... Hangi burç için nasıl bir hafta olacak?

Burçları bu hafta neler bekliyor? Elele'nin astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumu tablosunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülünü tarot falı bakmayı ve Çin astrolojisini bulabilirsiniz... İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden (15 Mart 2021-21 Mart 2021) haftalık burç yorumları...

KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Hafta başından cumartesi gününe kadar akışta kalmaya devam edeceksiniz. Çarşamba ve Perşembe günleri sizi ivmelendiren bir haber alabilir, başvuru yapabilir veya eğitime başlayabilirsiniz. Cumartesi günü Güneş'in burcunuza geçmesiyle sizin sezonunuz başlıyor sevgili Koç'lar.

BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Haftanın ilk yarısında sosyal çevreniz, planlarınız, akışta kalmak daha önemli olacak. Çarşamba ve Perşembe günlerinde finansal koşullarınızda değişim yaratacak sürpriz bir gelişme ile karşılaşabilirsiniz. Fırsatları değerlendirmeye bakın. Cumartesi Güneş, pazar günü de Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle sizin için doğum günü sezonunuz başlamadan önceki dinlenme dönemi başlıyor sevgili Boğa'lar.

İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Hafta genelinde kariyeriniz, yapmak istedikleriniz, kariyer ve aile arasındaki dengeyi oluşturmak önemli olacak. Hafta ortasında hayatınızı hızlı ve olumlu şekilde etkileyecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta sonu ise sosyal çevrenizi hareketlendirecek, size iyi gelecek bir aylık bir dönem başlıyor.

YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Hafta içi sizin için keyifli ve akışında geçecek. Hayaller kurduğunuz, geleceğe pembe gözlüklerle baktığınız bir zaman dilimi. Hafta ortasında sağlıkla ilgili bazı gelişmeler olabilir, hızlanmak isteseniz de hayatı akışına bırakmak daha iyi olabilir. Hafta sonu ise Güneş ve Venüs'ün koç burcuna geçmesiyle iş hayatınızın daha ön plana çıkacağı bir aylık bir dönem başlıyor.

ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Haftanın ilk günlerinde finansal kaynaklarınız, ortak kararlar, aile ve eş ile yapılan konuşmalar önemli olacak. Hafta ortasında sosyal çevrenizden de destek alarak bazı kararlarınızı netleştirmeye başlayacaksınız. Hafta sonu itibariyle yer değiştirme, seyahat, taşınma, eğitimler, evraklar, uzaklar teması daha önemli olmaya başlıyor.

BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Haftanın genelinde ilişkiler, beraber hareket etmek, duygusal paylaşımlar, romantizm ön plana çıkıyor. Hafta ortasında ev ve yuvaya, aile büyüklerine, yatırımlara dair önceden aldığınız kararları harekete geçirme şansınız olabilir. Hafta sonu ise finansal konular ön plana çıkıyor. Güneş ve Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle bir ay boyunca paylaşımlar ve finans ön planda olacak.

TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Hafta genelinde iş ortamı ve çalışma temposu ön plana çıkıyor. Bazılarınız için sağlık halen daha bir gündem olabilir. Hafta ortasında ilişkiler, yetenekleriniz, hobiler, spekülatif yatırımlar, çocuklar temasında önceden konuştuğunuz bazı konuları gerçekleştirebilirsiniz. Hafta sonunda ise Güneş ve Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte bir ay boyunca ilişkiler konusu gündemde olacak.

AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Hafta genelinde flörtler, ilişkiler, romantik beklentiler, fedakarlıklar teması ön plana çıkıyor. Çok daha yaratıcısınız. Hafta ortasında ödemeleriniz ve finansal koşullarınıza dair hızlı bir gelişme olacak. Hafta sonu itibariyle bir ay boyunca iş ortamında çalışma temponuz hızlanıyor.

YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Hafta başında ev, evin dekorasyonu, gayrimenkul ya da aile büyükleri, bazen aile büyüklerinin sağlığı gibi temalar daha fazla ön plana çıkıyor. Hafta ortasında ise ilişkilerde hızlandıran, destekleyen kadersel gelişmeler var. Kimileriniz için ortaklık gibi işler de söz konusu olabilir. Hafta sonu itibariyle 1 aylık dönemde ise aşk hayatı, flört, cinsellik temaları, spor gibi faaliyetler daha önemli olmaya başlayacak.

OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Hafta genelinde iletişim, konuşma, ifade, projeler, evraklar ön plana çıkıyor. Hafta ortasında iş ortamı, yeni projeler, müşteriler, anlaşmalar şeklinde yenilikler gündeme gelebilir. Hafta sonu güneş ve Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle ev ve ev düzenine dair gelişmeler, aile, aile büyükleri çok daha fazla odağınızda olmaya başlayacak.

KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Hafta genelinde finansal koşullarınızı daha fazla önemseyeceksiniz, kaynaklarınızı büyütmenin peşindesiniz. Hafta ortasında ilişkiler, flört, çocuklar ve yeteneklerle yapılan işlere dair kadersel gelişmeler olabilir. Arada kaldığınız seçenekler için harekete geçmek isteyebilirsiniz. Hafta sonu itibariyle ise bir ay boyunca iletişim trafiğiniz hızlanacak. Bazılarınız yazılı, konuşmalı projelerle ilgilenirken bazılarınız önemli kararlar alacak, yakınlarına daha fazla odaklanmak isteyecek.

BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Hafta genelinde kendinize, ilişkilerinize, gelecek hedeflerinize odaklanmaya devam ediyorsunuz. Salı günü Merkür'ün burcunuza geçmesiyle sözleriniz ve kararlarınız her zamankinden daha önemli olmaya başlayacak. Hafta ortasında ev ve yuvaya dair kış aylarından beri düşündüğünüz bazı şeylerle ilgili adımlar atmak isteyeceksiniz. Hafta sonu itibariyle Venüs ve Güneş'in Koç burcuna geçmesiyle önümüzdeki bir aylık dönemde finansal kaynaklarınızı büyütmeye daha çok odaklanacaksınız.