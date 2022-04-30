Haftalık burç yorumları (2 Mayıs- 8 Mayıs 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 2 Mayıs Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 2 Mayıs- 8 Mayıs 2022 haftası burçları neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



2 Mayıs- 8 Mayıs 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





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Pazartesi öğleye kadar olan süreçte, geçen haftanın sonunda gündeminize gelen parasal konuları sonuçlandırabilirsiniz. Ardından yakın çevreniz, kardeşleriniz, ailenizle bir araya gelebilirsiniz. Kısa seyahatler gündeminize gelebilir. Özellikle Çarşamba günü yöneticiniz Mars ile Uranüs arasında pozitif etkileşim olacağı için bir sürprizle karşılaşabilir ve hemen yola çıkabilirsiniz. Bu hafta başında Venüs sizin burcunuza geçiş yapıyor. Önümüzdeki haftalarda sosyal ortamlarda gözler size çevrilmeye başlayabilir, siz de kendinizi daha iyi ortaya koyabilirsiniz. Venüs enerjisi sizi ilişkiler alanında da destekleyecek, ama bunlar daha ziyade küçük flörtler olabilir, uzun vadeli olmayabilir. Hafta ortalarında evinizde halletmeniz gereken işler olabilir. Biraz ekstra harcama yapmak durumunda kalabilirsiniz. Hafta sonu ise partnerinizle eğlenceli vakit geçirmek için güzel enerjiler var.

Haftaya başlarken öğleye dek Ay burcunuzda ilerliyor. Bir planınız varsa sonuçlandırmak için sabah saatlerini kullanabilirsiniz. Ardından parasal konular gündeminize geliyor. Yöneticiniz Venüs Pazartesi günü Koç burcuna geçiş yapıyor. Önümüzdeki haftalarda ilişkilerinizle ilgili olarak daha ketum olabilirsiniz. İçinize attığınız bazı şeyler olabilir. Ancak bunları kendinizden de gizlemeyin; korkularınızla veya öfkelerinizle yüzleşin. Hafta sonuna doğru ağırlıklı olarak yakın çevre ilişkileriniz gündeminizde olacak. Ufak tefek gerginlikler olabilir. Güneş ve Uranüs’ün sizin burcunuzda kavuşum yapacağı Perşembe günü, özgürleşme arzunuz ağır basacak. Sizi kısıtlayan her ne varsa ani farkındalıklar yaşayabilir, hatta çevrenizdekileri şaşırtacak hamlelerde bulunabilirsiniz. Hemen ertesinde Venüs’ün Merkür’le yapacağı pozitif etkileşim, yakın çevrenize karşı kendinizi daha iyi ifade etmenize destek olacak. Haftanın son gününü ise ailenize ayırabilirsiniz.

Haftanın ilk günü sabah saatlerinde biraz modunuz düşük olabilir, ancak öğleden sonradan itibaren Ay burcunuza geçiş yapacak ve daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Yani sabahınız akşamınıza uymayabilir. Bu haftadan itibaren birkaç hafta boyunca sosyal çevreniz hareketlenmeye başlıyor. Birçok yeni insanla tanışabilir, hatta tanıştığınız kişilerden biriyle flört edebilirsiniz. Sosyalleşmekten ekstra keyif alacaksınız. Kendinizi ortaya koymak, gözlerin üzerinize çevrilmesi hoşunuza gidecek. Perşembe günü ani farkındalıklar yaşayabilirsiniz, özellikle iç sesinizin fısıldadıklarını dinleyin. Haftanın ilerleyen günlerinde parasal konular gündeminize geliyor. Herhangi bir karar almak, görüşmeler yapmak için yöneticiniz Merkür’ün Venüs’le pozitif etkileşimde olacağı Cuma gününü değerlendirin. Kazanç fırsatlarınız olabilir. Haftanın son gününü ise yakın çevrenizle birlikte geçirebilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde biraz enerjiniz düşük olabilir. Ay’ın burcunuza geçeceği Perşembe günü kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Bu haftadan itibaren birkaç hafta boyunca kariyerinizle ilgili alanın hareketleneceği bir sürece giriyorsunuz. İş arıyorsanız bulabilirsiniz, yavaş ilerleyen işleriniz hızlanabilir, bazı değişimler yaşayabilirsiniz. İşinizle dikkat çekebilir, bazı projelerde liderlik yapabilir ya da bir ekibi yönetebilirsiniz. Bu gibi fırsatları değerlendirin. Haftanın geri kalanında da özellikle Cuma günü hem iş alanınızda hem de özel yaşamınızda kendinize yeni hedefler koyabilir, isteklerinize ve arzularınıza odaklanabilirsiniz. Haftanın son günü ise parasal konular gündeminize geliyor. Bütçe planı yapmak için günü değerlendirebilirsiniz.

Haftaya bolca sosyalleşerek başlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşebilir, bazı davet veya organizasyonlara dahil olabilirsiniz. Hafta ortalarına dek genel olarak sosyal alanınız hareketli olacak. Bu haftadan itibaren birkaç hafta boyunca geleceğe dönük hedefleriniz, hayalleriniz, beklentileriniz daha fazla odak noktanızda olabilir. Yurt dışı bağlantılı işlerinizle ilgili daha cesur olabilir, yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Yurt dışı seyahati planları yapabilirsiniz. Yüksek öğrenim alanında da bir hayaliniz varsa adım atmanın tam zamanı. Yöneticiniz Güneş’in Uranüs’le kavuşacağı Perşembe günü , kariyerinizle ilgili ani gelişmeler olabilir. Özgürleşme arzunuz, değişim isteğiniz ağır basacak. Bu sizin için bir iş değişikliğini getirebilir. Haftanın sonuna doğru biraz yorulmuş olabilirsiniz. Özellikle Cuma günü yalnız kalmak ve kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Cumartesi günü biraz enerjiniz düşük olsa da, Ay’ın sizin burcunuza geçeceği Pazar günü modunuz değişecek.

Haftaya başlarken tatilde olsanız da yapmanız gereken bazı işler çıkabilir. Çalışmaktan hiç şikayet etmeyen biri olarak bunları kolaylıkla halledebilirsiniz. Bu haftadan itibaren önümüzdeki birkaç hafta boyunca ortaklı kazançlarınız, miras, kredi, borç ve ödemeler alanınız hareketleniyor. Bu konularda inisiyatif alabilir, girişimlerde bulunabilirsiniz. Bazı dava süreçlerinin başlatıcısı olabilirsiniz. Genel anlamda parasal olarak şanslı bir dönemdesiniz. Ancak gelirleriniz kadar giderleriniz de artabilir. Cuma günü sosyal yaşamda aktif olacaksınız. Yöneticiniz Merkür’ün Venüs’le yapacağı olumlu etkileşimle yeni kişilerle tanışabilir, hatta bu kişilerden biriyle flört edebilirsiniz. Dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Haftanın son günü ise biraz daha içinize çekilmek, yalnız kalmak isteğiniz ağır basabilir. Günü dinlenerek geçirmek, kendinizle ilgilenmek iyi gelebilir.

Haftaya başlarken yöneticiniz Venüs Koç burcuna geçiyor. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca ilişkiler alanınız hareketli olacak. İlişkiniz varsa evlilik konusu gündeme gelebilir, yalnızsanız yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Ancak bu dönemde başlayan ilişkilerin uzun vadeli olmayabileceğini, daha ziyade flört odaklı olabileceğini de aklınızda tutun. Aceleci olmayın, sonradan üzülen siz olabilirsiniz. Bu haftanın genelinde ise yurt dışı bağlantılı işler, eğitim veya seyahat konuları gündeminizi meşgul edecek. Cuma günü Venüs’ün Merkür’le yapacağı pozitif etkileşimi önemli iş görüşmelerinizi yapmak için değerlendirebilirsiniz. Bir sözleşme gündeminiz varsa, Merkür retrosu başlamadan önce imza atmak için uygun bir gün olacak. Parasal anlamda da avantajlı olabilirsiniz. Bu yoğun gündemin ardından haftanın son gününü arkadaşlarınızla sosyalleşmeye ayırmak ve kafanızı dağıtmak size iyi gelebilir.

Bu haftadan itibaren birkaç hafta boyunca günlük düzeninize, iş akışınıza, sağlığınıza daha fazla odaklanacaksınız. Ertelediğiniz bir tedavi planına başlayabilir, rutinlerinizi ve alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Bir spor programına, sağlıklı beslenme planına başlamanın tam zamanı. Başta heyecanlı ancak sonradan sabırsız da olabilirsiniz. Hemen sonuç almayı beklemeyin, vazgeçmeyin. İş akışınızla ilgili olarak da bazı değişimler olabilir. Bu haftanın ilk günlerinde ise ortaklı kazançlar, miras, kredi, borç ve ödemeler gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Özellikle yöneticiniz Plüton’un Jüpiter’le olumlu etkileşim yapacağı Çarşamba günü oldukça güzel avantajlar yakalayabilirsiniz, değerlendirin. Haftanın geri kalanında biraz daha hayattan beklentileriniz, gelecek hayalleriniz odağınızda olacak. Yeni iş fikirleri de geliştirebilirsiniz. Özellikle Cuma günü gökyüzü enerjileri oldukça destekleyici.

Bu haftadan itibaren önümüzdeki birkaç hafta boyunca aşk ve ilişkiler alanınız hareketli olacak. Flört enerjinizin yüksek olacağı bu süreçte yalnızsanız yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Ancak bu ilişki uzun vadeli değil, daha ziyade eğlence ve heyecan odaklı olabilir. Bu size belki keyif verebilir ama karşı tarafı üzebilir, bunu da aklınızda tutun. İlişkiniz varsa, bu haftanın ilk günlerinde onunla ilgili bir gündeminiz olabilir. Özellikle yöneticiniz Jüpiter’in Plüton’la pozitif etkileşimde olacağı Çarşamba günü bu alanda gökyüzü desteği alıyorsunuz. İlişkiniz güçlenip sağlamlaşabilir, dönüşebilir. Hafta sonuna doğru ortaklı kazançlar, miras, kredi, borç ve ödemeler alanınız hareketleniyor. Bu alanlarda karar almak, imza atmak, görüşmeler yapmak Perşembe ve Cuma’yı değerlendirebilirsiniz. Çeşitli maddi avantajlar elde edebilirsiniz.

Mayıs ayının gelişiyle birlikte aile ve ev alanınız hareketleniyor. Hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ev alım-satım, kiralama ya da taşınma konularında karşınıza fırsatlar çıkabilir. Ancak siz her zamanki gibi tedbirli olun, acele kararlar almayın. Ailenizle ilgili olarak ise bazı konularda inisiyatif almanız gerekebilir. Bir girişimde bulunabilirsiniz. Kendi evinizi ve düzeninizi kurma, aileden ayrışma isteğiniz tetiklenebilir ve bunun için adım atabilirsiniz. Bu haftanın ilk günlerinde daha ziyade günlük rutinlerinizle uğraşabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin, ufak tefek sorunlar yaşamanız mümkün. Bağışıklığınızı güçlü tutun, yeme-içme konusunda aşırıya kaçmayın. Hafta sonuna doğru partnerinizle daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Özellikle Cuma gününün enerjileri çok güzel.

Bu haftadan itibaren yakın çevreniz, kardeşleriniz ve kısa seyahatlerle ilgili alanınız hareketleniyor. Bu süreçte tatil planları yapabilir ya da tatile çıkabilirsiniz. Yakınlarınızın gündemleriyle ilgilenebilir, bazı sorumluluklar alabilirsiniz. Eğitimler, sözleşmeler gündeme gelebilir. Bu haftanın ilk günlerinde ise aşk ve ilişki konuları odağınızda olacak. Çarşamba günü yöneticiniz Uranüs’ün Mars’la pozitif etkileşimi sürpriz gelişmeler getirebilir. Ani bir buluşma, beklemediğiniz bir adımın atılması ya da iletişimin başlaması söz konusu olabilir. Perşembe günü ise Uranüs Güneş’le kavuşuyor. Aile ve ev alanınızda değişimler yaşanabilir. Cuma günü sağlık anlamında şifalı bir gün. Ayrıca iş hayatınız, günlük rutinleriniz için de gökyüzünde güzel enerjiler var. Rutinlerinizle ilgilenmekten keyif alabilirsiniz. Haftanın son gününü ise partnerinize ayırmak isteyebilirsiniz.

Bu haftadan itibaren para alanınız hareketleniyor. Hızlı gelişmeler olabilir, sürpriz para gelişleri ya da ücret artışları söz konusu olabilir. Ancak geliriniz kadar giderleriniz de artabilir. Acele kararlar almamaya, yatırım konularında riske girmemeye özen gösterin. Bu haftanın ilk günlerinde ise evinizle ve ailenizle ilgilenebilirsiniz. Aile bireyleriyle bir araya gelebilir, keyifli günler geçirebilirsiniz. Bir ev alım-satımı, kiralama ya da taşınma sürecindeyseniz Çarşamba günü beklenmedik bir gelişmeyle birlikte harekete geçebilirsiniz. Ya da aklınızda hiç yokken bu konular bir anda gündeme gelebilir. İlerleyen günlerde aşk ve ilişkiler ana gündeminiz olacak. Özellikle Cuma ve Cumartesi günü çok destekleyici gökyüzü enerjileri var. Sosyal bir ortamda biriyle tanışabilirsiniz, bir diyalog başlayabilir, bir teklif alabilirsiniz. İlişkiniz varsa romantik günler geçirebilirsiniz. Haftanın son günü ise biraz rutinlerinizle ilgilenmek, yaşam alanınızı derleyip toplamak isteyebilirsiniz.

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