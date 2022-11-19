Haftalık burç yorumları (21- 27 Kasım 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 21 Kasım Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 21- 27 Kasım 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

21- 27 Kasım 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya partner, ortak, evlilik, ilişki ya da mahkeme konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; para, sağlık, cinsellik, okültizm konuları ön plana çıkabilir. 24 Kasım Yay burcu Yeni ayıyla beraber 15 gün boyunca; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, aşk konularında güzel gelişmeler sizinle olacak. Sadece sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda; iş ve kariyer konuları ön plana çıkabilir. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya çalışma hayatı, gündelik işler, yanınızda çalışanlar, sağlık konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; partner, ortak ya da mahkeme konularıyla ilgilenebilirsiniz. 24 Kasım Yay burcu Yeni ayıyla beraber 15 gün boyunca; para, sağlık, okültizm konularıyla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Tutkulu bir aşka yelken açabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalar artabilir dikkatli olmalısınız. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya aşk, çocuk, hobi, sanat, eğlence, borsa konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; sağlık, çalışma hayatınız ön plana çıkabilir. 24 Kasım Yay burcu Yeni ayıyla beraber 15 gün boyunca; evlilik, ilişkiler, ortaklık, aşk konusunda yeni kararlar alabilirsiniz. Kariyer hayatınızdaki hayal kırıklıklarına dikkat etmelisiniz. Ortaklıkta yanılma payınız yüksek. Hafta sonunda; para, vergi, ödemeler, finans, okültizm konuları ön plana çıkabilir. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya ev ve aile konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; aşk, çocuk, tatil, hobi, sanat, borsa konularıyla ilgilenebilir bu konularda fırsatlar elde edebilirsiniz. 24 Kasım Yay burcu Yeni ayıyla beraber 15 gün boyunca; çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlarla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Yurt dışı, seyahat, eğitim, hukuk alanlarında bazı sorunlar gerçekleşebilir. Yeni bir aşka da yelken açabilirsiniz. Hafta sonunda; partner, yakın arkadaş, ortakla zaman geçirebilirsiniz. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya yakın çevre, kardeşler, seyahat, eğitim konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; ev ve aileniz ön plana çıkabilir. 24 Kasım Yay burcu Yeni ayıyla beraber 15 gün boyunca; aşk, çocuk, tatil, borsa, sanat, flörtlerle ilgili güzel bir döneme giriyorsunuz. Ama bu süreçte para kayıpları gerçekleşebilir, dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta sonunda; gündelik işler, çalışma hayatı, kariyeriniz ön plana çıkabilir. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya maddi konular ve kazançlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; yakın çevre, kardeşler, eğitim ve seyahat konularıyla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. 24 Kasım Yay burcu Yeni ayıyla beraber 15 gün boyunca; aile ve evinizle ilgili yeni bir sürece girebilirsiniz. Ayrıca aşk, ilişkilerle ilgili de yeni gelişmeler sizinle olacak. Sadece tanımadan hemen bağlanmak yerine önce karşınıza çıkan kişileri tanımanızı tavsiye ediyorum. Hafta sonunda; aşk, flört, hobi, sanat, çocuklarla ilgilenebilirsiniz. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya kendinizi iyi hissederek başlıyorsunuz. Empatik olabilirsiniz ve çevrenize karşı daha duyarlı olabilirsiniz. Hafta ortasında; maddi kazançlar, para konuları ön plana çıkabilir. 24 Kasım Yay burcu Yeni ayıyla beraber 15 gün boyunca; yakın çevre, eğitim, seyahat, aşk, sosyal medya gibi konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sağlığınıza ve çalışma arkadaşlarınızla iletişime dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda; aile ve ev konuları ön plana çıkabilir. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya duygusal olarak yalnız hissederek başlayabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelecektir. Hafta ortasında; kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz ve daha atak, girişken olacaksınız. 24 Kasım Yay burcu Yeni ayıyla beraber 15 gün boyunca; maddi kaynaklar, kazançlar, ürettiklerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Çocuklardan, hobi, aşk, borsadan dolayı para kayıpları gerçekleşebilir, dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konuları ön plana çıkabilir. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; içe çekilebilir, duygusal olarak yalnız kalmak isteyebilirsiniz. 24 Kasım Yay burcu Yeni ayıyla beraber 15 gün boyunca; fiziksel değişim yapabilir, yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Dikkatli olmanız gereken konu ise, aile ve evinizle ilgili durumlar için hemen karar vermemeniz. Hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda; para, kazançlar, iş, ürettikleriniz ön plana çıkabilir. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya kariyer ve iş odaklı başlıyorsunuz. Hafta ortasında sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. 24 Kasım Yay burcu Yeni ayıyla beraber 15 gün boyunca; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Seyahat etmek, felsefeyle ilgilenmek size iyi gelecektir çünkü ruhsal olarak bunalabilirsiniz. Yakın çevre, kardeşler, seyahat ya da eğitim alanlarında bazı aksilikler gerçekleşebilir ama siz bu durumu lehinize çevirebilme şansına sahip olacaksınız. Hafta sonunda; kendinizi iyi hissedebilir, fiziksel değişim yapabilirsiniz. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. 24 Kasım Yay burcu Yeni ayıyla beraber 15 gün boyunca; sosyalleşebilir, yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Yeni bir aşk karşınıza çıkabilir. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalar artabilir. Bu süreçte borç vermenizi önermiyorum, dolandırılma ihtimaliniz yüksek. Hafta sonunda; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. İşinize odaklanmak size iyi gelecektir. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya para, finans, vergi, ödemeler, sağlık, okültizm, cinsellik konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. 24 Kasım Yay burcu Yeni ayıyla beraber 15 gün boyunca; kariyer ve iş hayatınızda yeni kararlar alabilir, yeni adımlar atabilirsiniz. Bu süreçte kararlı olmalısınız. Aldanmalara açıksınız aslında aldanmadan ziyade çok hayalci yaklaşıp hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Şahane bir hafta dilerim.

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER