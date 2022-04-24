Haftalık burç yorumları (25 Nisan - 1 Mayıs 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 4 Nisan pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 25 Nisan - 1 Mayıs 2022 haftası burçları neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



25 Nisan - 1 Mayıs 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





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Haftaya biraz dış dünyadan çekilme ve içinize dönme enerjisiyle başlayabilirsiniz. Ancak bu enerjiyi yaratıcı alana yöneltebilirsiniz. Özellikle Pazartesi günü ilham kanallarınız oldukça açık olabilir. Daha yaratıcı düşünebilir, sezgisel olabilirsiniz. Manevi konularla ilgilenmek size iyi gelebilir. Çarşamba akşamı Ay sizin burcunuza geçiyor. Kendinize odaklanmak, hedeflerinizi ve amaçlarınızı gözden geçirmek için doğru zaman. Hayata daha geniş perspektiften bakabilir, yeni fikirler geliştirebilirsiniz. Hayal gücünüzü kullanabilir, daha akışta kalabilirsiniz. Projelerinizle ilgili bir karar alacak ya da bazı kişilerle görüşecekseniz Perşembe gününü değerlendirin. Cumartesi ise para evinizde Güneş tutulması gerçekleşiyor. Bu alanda yeni kararlar alabilir, planlamalar yapabilirsiniz. Yeni yatırımlar yapabilirsiniz. Hafta sona ererken de aynı alanda destekleyici etki alıyorsunuz. Beklemediğiniz bir yerden hızlı bir para akışı olabilir.

Haftaya başlarken sosyal yaşamınız hareketli olabilir. Çevrenizdeki kişileri konuşmalarınızla ya da fikirlerinizle ikna edebilir, etkileyebilirsiniz. Bunun için özellikle Pazartesi’yi değerlendirin. Hafta ortalarında biraz daha içinize çekilmek isteyebilirsiniz. Çarşamba günü yöneticiniz Venüs ile Neptün kavuşacak. Bunun etkilerini de yine sosyal yaşamınız ve arkadaşlık ilişkilerinizde hissedebilirsiniz. Manevi açıdan sizi destekleyen, size ilham veren kişilerle çevrelenebilirsiniz. Siz de onlara ilham ve destek verebilirsiniz. Daha affedici olabilirsiniz, kırgınlıklar sona erebilir. Hafta ortalarında sezgileriniz genel olarak daha derin çalışabilir, rüyalarınızla mesajlar alabilirsiniz. Perşembe günü yeni farkındalıklarınız sonrasında etkin kararlar almanız mümkün. Hafta sonu boyunca Venüs’ün olumlu açıları sizi destekliyor olacak. Cumartesi günü ise sizin burcunuzda Güneş tutulması gerçekleşecek. Hayatınızla ilgili yepyeni bir sayfa açabilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Aynı zamanda oldukça yaratıcı olacağınız bir süreçtesiniz.

Pazartesi günü yöneticiniz Merkür Neptün ile, Çarşamba günü de Jüpiter’le pozitif etkileşim yapacak. İşinizle ilgili yaratıcı fikirler geliştirebilirsiniz. İkna gücünüz yüksek olacak, önemli toplantı ya da sunumlar için günü değerlendirin. İç sesinizi de mutlaka dinleyin. Önemli kararlar, imzalar ya da görüşmeler içinse Çarşamba günü daha uygun. Perşembe günü Merkür’ün Plüton’la olumlu etkileşimi olacak. Sosyal çevrenizde kendinizi etkin şekilde ifade edebilir, insanları etkileyebilirsiniz. Fikirlerinize danışan kişiler olabilir. Hafta sonu geldiğinde ise Güneş tutulmasının etkilerini bilinçaltı alanınızdan alıyorsunuz. Yeni farkındalıklar kazanmanız yönünde hayat size ışık tutuyor olacak, ancak sizin mesajları alabilmeye açık olmanız gerekiyor. Bu dönemde özellikle içinize dönmekten, manevi tarafınıza bakmaktan kaçmamanız önemli. Bu etkileri bilinçaltı şifalanma ve yeni başlangıçlar yapma yönünde değerlendirebilirsiniz. Bir terapiye başlamak için ideal zaman olacak. Merkür de yöneticisi olduğu burcunuza geçerek size kendinizi ifade etmeniz yönünde destek verecek. Karar alıp ilerleme dönemindesiniz.

Haftaya başlarken yurt dışı bağlantılı işler, eğitim veya hukuksal konular gündeme gelebilir. Yüksek öğrenimle ilgili bir süreciniz varsa Pazartesi günü oldukça destekleyici. Geleceğe dönük hayaller kurmaktan, kendinize yeni hedefler belirlemekten çekinmeyin; ilham kanallarınız açık olacak. Kendinizi daha huzurlu hissetmeye başlayacaksınız. Dış ticaret ve hukuk konularında ise özellikle Çarşamba günü destekleyici etkiler var. Maddi kazanç sağlama şansınız da yüksek. Bazı bağlantılar kurabilir, görüştüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. Sezgisel olarak ilerleyin. Perşembe günü işinizle ilgili bir konuya odaklanmak için uygun. Dikkatli olmanız ya da araştırmanız gereken konular varsa günü değerlendirebilirsiniz. İkna gücünüz de yüksek olacağından önemli görüşme veya toplantılarınızı da bu güne koyabilirsiniz. Cumartesi günü ise Güneş tutulmasının etkilerini sosyal yaşam alanınızdan alıyorsunuz. Hayatınıza yeni giren insanlar olacağı gibi hayatınızdan çıkanlar da olabilir. Duygusal olarak böyle bir süreç sizi zorlayabilir ama bunun bir anlamda arınma süreci olduğunu unutmayın.

Haftanın ilk günlerinde parasal alanda rahat bir akıştasınız. Özellikle ortak kazançlar, miras, krediler ve borçlar gibi konularda halletmeniz gereken şeyler varsa farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilir, sorunları çözebilirsiniz. Bu hafta ağırlıklı olarak gökyüzü desteğini bu alandan alıyorsunuz. Bankalarda ya da resmi kurumlarda işleriniz varsa değerlendirin. Çarşamba akşam saatlerinden itibaren yurt dışıyla ya da eğitim konularıyla bağlantılı gündemleriniz oluşabilir. Yeni hayaller kurabilir, akışta kalarak hayatın getireceklerine daha açık olabilirsiniz. Bu anlamda özellikle Perşembe günü araştırmalar yapmak, isteklerinize odaklanmak ve kararlar almak için uygun olacak. Cumartesi günü ise kariyer evinizde Güneş tutulması gerçekleşecek. Kariyerinizde yeni bir sayfa açmaya ve başlangıç yapmaya hazır olun. Cesur kararlar alarak hayatınızı ciddi anlamda değiştirebilirsiniz. Özellikle kendi işinizi kurmayı düşünüyorsanız en uygun zamandasınız.

Pazartesi günü yöneticiniz Merkür Neptün ile, Çarşamba günü de Jüpiter’le pozitif etkileşim yapacak. Partnerinizle iyi bir iletişim kurabilir, duygularınızı paylaşabilir, romantik günler geçirebilirsiniz. Yalnızsanız hayatınıza yeni giren biriyle duygusal yakınlaşmanız olabilir. Perşembe günü Merkür’ün Plüton’la olumlu etkileşimi olacak ve sizi parasal alanda destekleyecek. Bu alanda etkin kararlar alabilirsiniz. Farklı bir bakış açısıyla sorunları çözebilirsiniz. Hafta sonu geldiğinde ise Güneş tutulmasının etkileri sizi yeni hayaller kurmaya yönlendirecek. Hayatın anlamını, hayat amacınızı sorgulayabilirsiniz. Daha huzurlu yaşamak, sahip olduğunuz kaynaklarınızı korumak, geleceğinizi güvence altına almak gibi konulara odaklanabilirsiniz. Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle birlikte de önümüzdeki haftalarda kariyerinizle ilgili önemli kararlar almaya hazır hissedebilirsiniz.

Haftaya başlarken günlük yaşamınız hareketli olabilir. İş akışınızı rahatlatmak için yeni pratik fikirler bulabilir, yaratıcı organizasyonlar yapabilirsiniz. Çevrenizdeki kişileri konuşmalarınızla ya da fikirlerinizle ikna edebilir, etkileyebilirsiniz. Bunun için özellikle Pazartesi’yi değerlendirin. Sağlık anlamında da kendinizi çok iyi hissedebileceğiniz bir dönem. Eğer bir rahatsızlığınız varsa şifalı bir sürece giriyorsunuz. Hafta ortalarında biraz daha ilişkinize odaklanmak isteyebilirsiniz. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğiniz Perşembe günü, konuşmak istediklerinizi gündeme getirmek için ideal. Bazı kararlar alabilir ya da etkili bir iletişimle sorunlarınızı çözebilirsiniz. Yalnızsanız yeni tanışacağınız biriyle iletişim başlatmak için de uygun bir süreç. Hafta sonu boyunca Venüs’ün olumlu açıları sizi destekliyor olacak. Cumartesi günü ise Güneş tutulması gerçekleşecek. Hayatınızla ilgili yepyeni bir sayfa açabilir, adeta sıfırdan başlayabilirsiniz. Güçlü bir dönüşüme işaret eden bu tutulma, sizi maddi anlamda da rahatlatacak gelişmeleri beraberinde getirebilir. İçsel krizler yaşıyorsanız bilin ki hayat sizi dönüşüme zorluyor, konfor alanınızdan çıkmalısınız.

Hafta genelinde aşk ve ilişkiler odaklı bir gündeminiz var. Hem Güneş tutulmasının hem de Venüs’ün Neptün ve Jüpiter’le yapacağı kavuşumların etkilerini aşk evinizden alıyorsunuz. Öncelikle Pazartesi günü empati yoğun, romantik bir gün olacak. Daha derinlikli, duygusal yakınlaşmalar ya da iletişimler söz konusu olabilir. Konuşmak istediğiniz konular varsa gündeme getirmek için en uygun zaman. Karşılıklı anlayışla var olan sorunları rahatlıkla çözebilirsiniz. Hafta ortalarında daha ziyade iş yaşamınız, günlük rutinleriniz ve programlarınız ön planda olabilir. Yöneticiniz Plüton Perşembe günü Merkür’le pozitif etkileşimde olacak. Dikkat ve konsantrasyon gerektiren işlerinizi bu güne koyabilirsiniz. Ayrıca iş çevrenizdeki insanlarla da etkin iletişim kurabilirsiniz. Cumartesi günü gerçekleşecek olan Güneş tutulması sizi evlilik konularında karar verme noktasına getirebilir. Uzun vadeli bir ilişkiniz varsa evliliğe taşınması mümkün. Güven ve huzur arayışı öne çıkacak, dolayısıyla gündeminizde olmayan bir evlilik sürpriz şekilde gündeminize gelebilir.

Hafta başında aileniz veya evinizle ilgili konular ön planda olacak. Çarşamba günü Yöneticiniz Jüpiter ile Merkür arasında pozitif etkileşim var. Evinizde yapmak istediğiniz değişiklik ya da düzenlemeler varsa yaratıcılığınız oldukça yüksek olacak. Evdeki diğer kişileri de kolaylıkla ikna edebilirsiniz. Cumartesi günü Venüs’ün Jüpiter’le yapacağı kavuşum da sizi yine bu alanda destekleyecek. Bir ev alım-satımı, kiralama ya da taşınma süreçleri gündeminizdeyse şans sizden yana. Her şey tam istediğiniz gibi olabilir, rahat bir akışta ilerleyebilirsiniz ve maddi anlamda da kazançlı çıkabilirsiniz. Hafta ortalarında ilişkinize odaklanıyorsunuz. Konuşulacak konular varsa gündeme getirmek için Perşembe günü çok uygun. Kendinizi iyi bir şekilde ifade edebilir, olaylara farklı bir açıdan yaklaşabilirsiniz. Yalnızsanız yeni biriyle tanışmak ya da bir iletişim başlatmak için de şanslı bir zaman dilimi. Güneş tutulmasının etkilerini ise günlük yaşam ve iş alanınızdan alacaksınız. Yeni bir düzen kurmak, var olan yapıda değişiklikler yapmak, günlük rutinlerinizi yenilemek için tutulma enerjisi size destek veriyor.

Haftanın ilk günlerinde sosyal hayatta aktif olabilir, yakın çevrenizdeki kişilerle program yapabilirsiniz. Kısa seyahat gündemleriniz oluşabilir. Bir eğitim almayı ya da sertifika programına katılmayı planlıyorsanız özellikle Çarşamba günü başlangıç için ideal zaman olacak. Yabancı diller, dış ticaret ya da yüksek öğrenim alanları öne çıkabilir. Hafta ortalarında daha çok ailenizle veya evinizle ilgilenebilirsiniz. Ev alım-satım, kiralama ya da taşınma gibi gündemleriniz varsa araştırma yapmak ve bilgi edinmek için Perşembe gününü değerlendirin. Cumartesi günü aşk evinizde Güneş tutulması gerçekleşecek. Tutulma etkileri sizi ilişkinizle ilgili bir karar verme noktasına getirebilir. Güven ve huzur arayışı öne çıkacak, dolayısıyla gündeminizde olmayan bir evlilik sürpriz şekilde gündeminize gelebilir. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca da odağınız ilişkiniz veya evliliğiniz olacak. Yalnızsanız hayatınıza birinin girme olasılığı da oldukça yüksek.

Haftanın ilk günlerinde parasal alanda gündemleriniz yoğun olabilir. Gökyüzü desteği aldığınız bir haftadasınız; yeni kazanç fırsatları karşınıza çıkabilir, rahat bir akışa geçebilirsiniz. Mantığınızla birlikte sezgilerinizi de dinleyin. Yeni fikirlere açık olun ve gerekiyorsa bir finans danışmanından destek alın. Bu enerjiyi olabilecek en iyi şekilde kullanın. Hafta ortalarında kardeşiniz ya da bir yakınınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Size içini açabilir ve sizden destek isteyebilir. Ona yeni bir bakış açısı kazandırabilirsiniz. Cumartesi günü ev ve aile alanınızda Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu alanda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Örneğin ev almak, evinizi satmak, taşınmak, başka bir yerde yeni bir hayata başlamak gibi ciddi kararlar alabilirsiniz. Bu bir aile kurma kararı da olabilir. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca da odağınız aşk ve ilişki konuları olacak. Partnerinizle daha sık iletişim kurabilir, konuşmak istediğiniz konuları gündeme getirebilirsiniz. Flört enerjinizin yüksek olduğu bu süreçte, yalnızsanız hayatınıza birinin girme olasılığı da oldukça yüksek.

Pazartesi öğle saatlerinde Ay burcunuza geçiş yapıyor ve Çarşamba akşamına dek ilerliyor. Pazartesi yöneticiniz Neptün ile Merkür arasında pozitif etkileşim var. Haftanın genelinde gökyüzü desteği altındasınız. Venüs’ün de Neptün ve Jüpiter’le burcunuzda kavuşum yapacak olması hayatınızda daha rahat bir akışa geçmenizi sağlayabilir. Amaçlarınız ve hedeflerinizle ilgili daha idealist olabilir, hayallerinize sıkıca tutunabilir ve sezgilerinizi çok net duyabilirsiniz. Yaratıcılığınız da oldukça yüksek. Bu anlamda üzerinde çalışmak istediğiniz konular için Pazartesi ve Çarşamba günlerini değerlendirin. Hafta ortalarında parasal gündemleriniz oluşabilir. Bu alanda da yine pozitif etkiler var. İyi odaklanabilir ve etkin kararlar alabilirsiniz, yeni kazanç fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu alanda da Perşembe gününü değerlendirebilirsiniz. Cumartesi gününden itibaren önümüzdeki birkaç hafta boyunca aile ve ev konularında iletişim trafiğiniz artacak. Ailenizle daha sık iletişim kurabilir ya da ev alım-satım, kiralama ya da taşınma gibi süreçleriniz varsa görüşmeler yapıp kararlar alabilirsiniz. Güneş tutulmasının etkilerini ise kendinize yeni şeyler katmak için kullanabilirsiniz. Bir eğitim ya da sertifika programına başlayabilir, seyahat planları yapabilirsiniz. Bunlar hiç ummadığınız bir şekilde hayatınızı değiştirebilir.

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