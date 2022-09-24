Haftalık burç yorumları (26 Eylül- 2 Ekim 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 26 Eylül Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 26 Eylül- 2 Ekim 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

26 Eylül- 2 Ekim 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. İlişki, ortaklık, evlilikle ilgili yeni kararlar alınabilir, geçmiş konularla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz ama karşı tarafı da dinlemeli hep ben dememelisiniz. Kariyer anlamında da ortaklık kuracaksınız güçlü destekler alabilirsiniz. Kariyerle ilgili adalet yerini bulabilir terfi bile gerçekleşebilir. Hafta ortasında; para, ödeme, borçlar, mahrem konular ön plana çıkabilir. 29 Eylül-23 ekim tarihlerinde Venüs Terazi burcunda olacak. Venüs’ün Terazi etkisiyle; ilişki, ortaklık konusunda güzel bir süreç yaşayabilirsiniz. Aşk konusunda şanlı olacaksınız ve var olan bir ilişkiniz varsa daha iyi hale gelebilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, inanç konularıyla ilgilenebilirsiniz.

Sevgili Boğa; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Çalışma hayatı, gündelik hayatla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Yanınızda çalışanlardan güçlü destek alabilir, yeni projelere adım atabilirsiniz. Yurt dışından da destek görebilir, yurt dışı bağlantısı kurabilirsiniz. Eğitim, seyahatlerle ilgili de güzel başlangıçlar gerçekleşebilir. Güçlü insanların desteği sizinle olacak. Sağlık, bel bölgesi sorunlarınız varsa dikkatli olmalısınız. Hafta ortasında; partner ya da ortakla zaman geçirebilirsiniz. 29 Eylül-23 ekim tarihlerinde Venüs Terazi burcunda olacak. Venüs’ün Terazi etkisiyle; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Sağlık konusunda şifalanabilirsiniz. Ayrıca bekarsanız aşk sizi gündelik hayatta, çalışma hayatında bulabilir. Hafta sonunda; para, ödeme konuları gündeminize gelebilir.

Sevgili İkizler; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili yeni adımlar atabilirsiniz ve güçlü başlangıçlar yapabilirsiniz. Var olan ilişkiniz daha iyi hale gelebilir. Ayrıca maddi olarak da güçlenebilirsiniz. Hafta ortasında; çalışma hayatı, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz. 29 Eylül-23 ekim tarihlerinde Venüs Terazi burcunda olacak. Venüs’ün Terazi etkisiyle; aşk, hobi, eğlence, çocukla ilgili konular güzelleşebilir. Güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Bekarsanız aşk sizi bulabilir. Hafta sonunda; partner, ortak ya da yakın arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

Sevgili Yengeç; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Ev ve ailenizle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kariyer hayatınızdaki bazı sorunlar aile içinde sorunlara yol açsa da partnerin güçlü desteğiyle belki ev alabilir, ev satabilirsiniz. Ayrıca partnerle de önemli kararlarla ilerleyebilirsiniz. Bekarsanız evlilik kararı da alabilirsiniz. Bu karar kalıcı ve uzun vadeli olacaktır. Etkisi 15 gün boyunca devam edecektir. Hafta ortasında aşk, ilişkiler, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. 29 Eylül-23 ekim tarihlerinde Venüs Terazi burcunda olacak. Venüs’ün Terazi etkisiyle; aile ve ev konusunda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Aile içi huzurunuz artabilir. Evinizi dekore ettirebilir, ev ve aile konusunda şanslı olduğunuz bir süreç geçirebilirsiniz. Yalnızsanız ailenize yakın biriyle tanışabilirsiniz. Hafta sonunda gündelik işlerle ve çalışma hayatınız ön plana çıkabilir.

Sevgili Aslan; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Yakın çevre, kardeşlerle ilgili yeni başlangıçlar yapabilir, beraber yeni kararlar alabilirsiniz. Eğitim, seyahat kararı da alabilirsiniz ayrıca çalışma hayatınızdaki güçlü kişilerin desteği de sizinle olacak. Hukuk, seyahat, eğitim konularında durumları abartsanız da korunacaksınız. Ayrıca para konusunda da geliriniz artarken bir taraftan dolandırabilirsiniz. Aşk konusunda ise yakın çevrenizden, iş hayatınızdan biriyle tanışabilir, Eski aşklar karşınıza çıkabilir ve onlarla ulaşarak yeni bir döneme geçebilirsiniz. Aslında uzlaşabilirsiniz. Hafta ortasında; aile ve evinizle daha fazla ilgilenebilirsiniz. 29 Eylül-23 ekim tarihlerinde Venüs Terazi burcunda olacak. Venüs’ün Terazi etkisiyle; yakın çevre ve kardeşlerle daha uyumlu olduğunuz bir süreç yaşayabilirsiniz. Güzel kısa seyahatler ve eğitim konularında şanslar sizinle olacak. Ayrıca bekarsanız aşk sizi yakın çevrenizden bulabilir. Hafta sonunda; aşk, eğlence, çocuk ya da hobilerinizle ilgilenerek geçebilir.

Sevgili Başak; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Para, maddi kaynaklarla ilgili kalıcı adımlar atabilirsiniz. Yeni bir sözleşme ya da anlaşma da yapabilirsiniz ama sözleşmeyi didik etmelisiniz. Aşk, hobi, çocuklar ya da borsa da kalıcı uzun vadeli adımlar atabilirsiniz. Harcamalara ve borçlara dikkat etmelisiniz, abartıdan uzak durmalısınız. Hafta ortasında; yakın çevre, kardeşler, kısa seyahat ya da eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. 29 Eylül-23 Ekim tarihlerinde Venüs Terazi burcunda olacak. Venüs’ün Terazi etkisiyle; maddi kaynaklarınızda rahatlama, kadınlardan gelecek şanslarla kazançlarda artış meydana gelebilir. Bolluk ve bereketiniz artabilir. Hafta sonunda; aile, ev konularıyla ilgilenebilirsiniz.

Sevgili Terazi; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Fiziksel değişim, imaj değişikliği yapabilirsiniz. Gayet de güzel olacaktır ama partner ya da ortağın istekleri bu süreçte sizi yorabilir, çok abartabilirler. Merkür retroyu da unutmadan önceden planladıklarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca ev ya da ailenizle ilgili de kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hayatınızın her alanından şans sizinle olacak ve güzel gelişmeler sizi bekliyor olacak. Bekarsanız hiç beklemediğiniz kişilerin itiraflarıyla karşılaşabilirsiniz. 29 Eylül-23 Ekim tarihlerinde Venüs Terazi burcunda olacak. Venüs’ün Terazi etkisiyle; güzelleşebilir, hayatınızın her alanında şanslar sizin olabilir. Çekiciliğiniz artıyor. Hafta ortasında; para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Hafta sonunda; kardeşler, yakın çevre, eğitim, kısa seyahat konuları hayatınızda zuhur edebilir.

Sevgili Akrep; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Psikolojik olarak zorlanabilirsiniz ama bir taraftan da şifa da beraberinde gelecek. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Hastane gibi alanlarda zaman geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca yakın çevrenizden güçlü insanların da desteğiyle kendiniz için güzel kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; kendinizi daha iyi hissediyor olacaksınız ve duygularınızı rahat ifade edebileceksiniz. Fiziksel değişim yapmak isteyebilirsiniz. 29 Eylül-23 Ekim tarihlerinde Venüs Terazi burcunda olacak. Venüs’ün Terazi etkisiyle; gizli aşklar gündeminize gelebilir. Gizli kadın düşmanlar kendini belli edebilir. Bu süreçte bilinçaltınız yine de rahatlar ve korunursunuz. Hastane konuları gündeminize gelse de korunacaksınız. Hafta sonunda; para ve iş hayatınız ön plana çıkabilir.

Sevgili Yay; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgili olumlu harika gelişmeler sizi bekliyor. Sosyal çevrenizdeki başlangıçlar ve değişimler maddi kaynaklarınızı da oldukça olumlu etkileyecek. Ayrıca kariyer hayatınızda da önceden planladığınız konularda adımlar atacaksınız, imza da atabilirsiniz. Ama aile ve ev konularında hayal kırıkları sizi yanıltmasın, fırsatlarınızı kaçırmayın. Hafta ortasında; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Gizli kadın düşmanlar kendini ön plana çıkarabilir. 29 Eylül-23 Ekim tarihlerinde Venüs Terazi burcunda olacak. Venüs’ün Terazi etkisiyle; sosyal çevreniz güzelleşiyor. Bekarsanız aşk sizi sosyal çevrenizden, kariyer hayatından bulabilir. Hafta sonunda; kendinizi iyi hissedeceksiniz, neşeli ve keyifli olduğunuz bir hafta sonu sizi bekliyor. Para konuları da gündeme gelebilir.

Sevgili Oğlak; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Kariyer ve iş hayatınızda güçlü kararlar alabilir yeni adımlar atabilirsiniz. Aile ve iş hayatınızdaki durumlar çok abartılabilir, durumları büyütebilirsiniz. Eğitim, yurt dışı, hukuk, seyahatlerle ilgili önceden planladığınız konular gündeme gelebilir ve siz kazançlı çıkabilirsiniz. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. 29 Eylül-23 Ekim tarihlerinde Venüs Terazi burcunda olacak. Venüs’ün Terazi etkisiyle; kariyer hayatınız daha rahat geçebilir, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kadınlardan destek ve yardım görebilirsiniz. Hafta sonunda; içe çekilebilir, yalnız zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz.

Sevgili Kova; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarla ilgili yeni başlangıç ve gelişmeler sizin olacak. Ayrıca arka planda size güçlü destekler verecek insanlar olacak, onların desteğini kabul etmelisiniz. İletişimde, eğitim, seyahatlerde durumlar abartılabilir, dikkat etmelisiniz. Her şeye rağmen güzel gelişmeler sizin olacak. Maddi anlamda dolandırılmaya açıksınız. Dikkatli olmalısınız. 29 Eylül-23 Ekim tarihlerinde Venüs Terazi burcunda olacak. Venüs’ün Terazi etkisiyle; yurt dışı, eğitim, hukuk, seyahatle ilgilenebilirsiniz ve bu konularda kadınlardan yardım görebilirsiniz. Ayrıca aşk sizi yurt dışında, eğitimde, hukuk konularıyla bağlantılı kişilerle bulabilir. Hafta ortasında; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkıyor. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.

Sevgili Balık; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Para, ödemeler, borçlar, yatırım gibi konularda yeni bir döneme geçebilirsiniz. Para girişi gerçekleşebilir ama fazla para harcamaktan dolayı sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki güç sahibi kişilerin desteğiyle maddi olarak yine de güçlenebilirsiniz. Yatırım yapmak için adım atarsanız sonuçları sizin için çok iyi olacaktır. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akrabalar ya da hukukla ilgilenebilirsiniz. 29 Eylül-23 Ekim tarihlerinde Venüs Terazi burcunda olacak. Venüs’ün Terazi etkisiyle; maddi konularda korunacaksınız ve borçlansanız da kolayca ödeyebileceksiniz. Ayrıca kadınlardan da maddi konularda yardım görebilirsiniz. İlişki anlamında daha tutkulu bir ilişki yaşayabilirsiniz. Bekarsanız tutkulu bir ilişkiye başlayabilirsiniz ama Merkür Retro olduğu için dikkatli olmalısınız. Hafta sonunda; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir.

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