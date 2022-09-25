26 Eylül 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 26 Eylül 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 26 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 26 Eylül Pazartesi için günlük burç yorumları...



26 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 26 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. İlişki, ortaklık, evlilikle ilgili yeni kararlar alınabilir, geçmiş konularla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz ama karşı tarafı da dinlemeli hep ben dememelisiniz. Kariyer anlamında da ortaklık kuracaksınız güçlü destekler alabilirsiniz. Kariyerle ilgili adalet yerini bulabilir terfi bile gerçekleşebilir.



BOĞA BURCU - 26 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Çalışma hayatı, gündelik hayatla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Yanınızda çalışanlardan güçlü destek alabilir, yeni projelere adım atabilirsiniz. Yurt dışından da destek görebilir, yurt dışı bağlantısı kurabilirsiniz. Eğitim, seyahatlerle ilgili de güzel başlangıçlar gerçekleşebilir. Güçlü insanların desteği sizinle olacak. Sağlık, bel bölgesi sorunlarınız varsa dikkatli olmalısınız.







İKİZLER BURCU - 26 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili yeni adımlar atabilirsiniz ve güçlü başlangıçlar yapabilirsiniz. Var olan ilişkiniz daha iyi hale gelebilir. Ayrıca maddi olarak da güçlenebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU -26 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Ev ve ailenizle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kariyer hayatınızdaki bazı sorunlar aile içinde sorunlara yol açsa da partnerin güçlü desteğiyle belki ev alabilir, ev satabilirsiniz. Ayrıca partnerle de önemli kararlarla ilerleyebilirsiniz. Bekarsanız evlilik kararı da alabilirsiniz. Bu karar kalıcı ve uzun vadeli olacaktır. Etkisi 15 gün boyunca devam edecektir.







ASLAN BURCU - 26 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Yakın çevre, kardeşlerle ilgili yeni başlangıçlar yapabilir, beraber yeni kararlar alabilirsiniz. Eğitim, seyahat kararı da alabilirsiniz ayrıca çalışma hayatınızdaki güçlü kişilerin desteği de sizinle olacak. Hukuk, seyahat, eğitim konularında durumları abartsanız da korunacaksınız. Ayrıca para konusunda da geliriniz artarken bir taraftan dolandırabilirsiniz. Aşk konusunda ise yakın çevrenizden, iş hayatınızdan biriyle tanışabilir, Eski aşklar karşınıza çıkabilir ve onlarla ulaşarak yeni bir döneme geçebilirsiniz. Aslında uzlaşabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 26 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Para, maddi kaynaklarla ilgili kalıcı adımlar atabilirsiniz. Yeni bir sözleşme ya da anlaşma da yapabilirsiniz ama sözleşmeyi didik etmelisiniz. Aşk, hobi, çocuklar ya da borsa da kalıcı uzun vadeli adımlar atabilirsiniz. Harcamalara ve borçlara dikkat etmelisiniz, abartıdan uzak durmalısınız.







TERAZİ BURCU -26 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Fiziksel değişim, imaj değişikliği yapabilirsiniz. Gayet de güzel olacaktır ama partner ya da ortağın istekleri bu süreçte sizi yorabilir, çok abartabilirler. Merkür retroyu da unutmadan önceden planladıklarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca ev ya da ailenizle ilgili de kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hayatınızın her alanından şans sizinle olacak ve güzel gelişmeler sizi bekliyor olacak. Bekarsanız hiç beklemediğiniz kişilerin itiraflarıyla karşılaşabilirsiniz.

AKREP BURCU -26 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Psikolojik olarak zorlanabilirsiniz ama bir taraftan da şifa da beraberinde gelecek. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Hastane gibi alanlarda zaman geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca yakın çevrenizden güçlü insanların da desteğiyle kendiniz için güzel kararlar alabilirsiniz.

YAY BURCU - 26 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgili olumlu harika gelişmeler sizi bekliyor. Sosyal çevrenizdeki başlangıçlar ve değişimler maddi kaynaklarınızı da oldukça olumlu etkileyecek. Ayrıca kariyer hayatınızda da önceden planladığınız konularda adımlar atacaksınız, imza da atabilirsiniz. Ama aile ve ev konularında hayal kırıkları sizi yanıltmasın, fırsatlarınızı kaçırmayın.

OĞLAK BURCU - 26 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Kariyer ve iş hayatınızda güçlü kararlar alabilir yeni adımlar atabilirsiniz. Aile ve iş hayatınızdaki durumlar çok abartılabilir, durumları büyütebilirsiniz. Eğitim, yurt dışı, hukuk, seyahatlerle ilgili önceden planladığınız konular gündeme gelebilir ve siz kazançlı çıkabilirsiniz.

KOVA BURCU- 26 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarla ilgili yeni başlangıç ve gelişmeler sizin olacak. Ayrıca arka planda size güçlü destekler verecek insanlar olacak, onların desteğini kabul etmelisiniz. İletişimde, eğitim, seyahatlerde durumlar abartılabilir, dikkat etmelisiniz. Her şeye rağmen güzel gelişmeler sizin olacak. Maddi anlamda dolandırılmaya açıksınız. Dikkatli olmalısınız.

BALIK BURCU -26 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Para, ödemeler, borçlar, yatırım gibi konularda yeni bir döneme geçebilirsiniz. Para girişi gerçekleşebilir ama fazla para harcamaktan dolayı sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki güç sahibi kişilerin desteğiyle maddi olarak yine de güçlenebilirsiniz. Yatırım yapmak için adım atarsanız sonuçları sizin için çok iyi olacaktır. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akrabalar ya da hukukla ilgilenebilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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