Haftalık burç yorumları (30 Mayıs- 5 Haziran 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 30 Mayıs Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 30 Mayıs- 5 Haziran 2022 haftası burçları neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



30 Mayıs- 5 Haziran 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





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Pazartesi günü gerçekleşecek olan Yeniay iletişim, eğitim, sözleşmeler ya da seyahatlerle ilgili konuları gündeminize getiriyor. Yöneticiniz Mars’ın da desteğiyle bu alanlarda başlangıç adımları atmanız mümkün. Cesaretiniz ve motivasyonunuz yüksek olacak. Şans da sizden yana; atacağınız adımlar kalıcı sonuçlar getirebilir. Sadece aceleci olmayın ve gerçekçi hareket edin. Hafta ortalarında daha ziyade ailenizle ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Evinizde yapmak istediğiniz bazı değişiklikler varsa güzel bir zaman. Özellikle Perşembe’yi değerlendirebilirsiniz. Ancak abartıya kaçmamaya çalışın, fazla da riske girmeyin. Taşınma veya ev-alım satım konuları gündeminizdeyse aynı şekilde çok büyük adımlar atmamaya dikkat edin. Hafta sonunu ise partnerinizle keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. Yalnızsanız özellikle Pazar günü davet edildiğiniz yerlere gidin, sürpriz bir tanışma olabilir.

Pazartesi günü sizin para evinizde Yeniay gerçekleşecek. Parasal durumunuzu doğrudan etkileyecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gelir artışı ya da farklı kazanç fırsatları gündeminize gelebilir. Ancak temkinli olun ve çok aceleci kararlar vermeyin. Hafta ortalarında yine maddi alanınızı doğrudan etkileyen sözleşmeler yapabilir ya da imza atabilirsiniz. Bir eğitim almak istiyorsanız onunla ilgili harekete geçebilirsiniz. Haftanın geri kalanını da aileniz, yakınlarınız veya yakın arkadaşlarınızla geçirmek isteyebilirsiniz. Kısa geziler ya da ev buluşmaları, yemekli davetler gibi organizasyonlar sizi mutlu edebilir. Özellikle Perşembe gününü önceden planlanmamış spontane bir buluşmayla çok keyifli geçirebilirsiniz. Hafta sonunda evinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Bir süredir beklettiğiniz bir işi ele alabilirsiniz. Ancak dekorasyonla ilgili olarak önceden düşünmediğiniz yeni bir fikri uygulamamanızda fayda var.

Haftanın ilk günü Ay sizin burcunuzda ilerlerken Yeniay gerçekleşiyor. Hayatınızla ilgili yeni bir sayfa açabilirsiniz. Sizin için değişim dönemi başlıyor, planlarınızla ilgili harekete geçmek için uygun bir zamandasınız. Ancak büyük adımlar atacaksanız, yöneticiniz Merkür’ün retrodan çıkması için şimdilik birkaç gün daha beklemenizde fayda var. Bu esnada dış görünümünüze, iç dünyanıza, ilişkilerinize, kısacası kendinize daha fazla odaklanabilirsiniz. Sabırsız olmayın ve konuları teker teker ele alın. Çok şey yapmak isteyebilirsiniz, enerjiniz yüksek olabilir ama odaklanmadığınız zaman enerjiniz dağılabilir. Hafta ortalarında parasal konular gündeminize geliyor. Özellikle eviniz, aileniz için daha fazla harcama yapmanız gerekebilir. Çarşamba günü biraz ipin ucu kaçabilir dikkat edin. Para bir yandan gelirken bir yandan gidebilir. Hafta sonu ise yakınlarınızla keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Hafta başında genel olarak üzerinizde bir durgunluk olabilir, biraz halsiz ya da keyifsiz olarak haftaya başlayabilirsiniz. Pazartesi günü Yeniay gerçekleşiyor. Sağlığınızla ilgili ertelediğiniz bir tedavi planı ya da yaptırmanız gereken bir genel kontrol varsa harekete geçin. Bazı konuları ise gereksiz yere kafanıza takıyor olabilirsiniz. Bu nedenle de duygu iniş çıkışları yaşayabilirsiniz. Biraz rahatlamaya çalışın; genel olarak destekleyici bir Yeniay olacağından yeni farkındalıklar kazanma olasılığınız yüksek. Meditasyon gibi zihninizi rahatlatacak çalışmalar yapmanızda fayda var. Çarşamba günü Ay burcunuza geçecek. Planlarınız ve kararlarınızla ilgili büyük adımlar için Merkür retrosunun biteceği 3 Haziran’ı beklemenizde fayda var. Şimdilik bunları yazılı hale getirin ve mümkünse üzerinde biraz daha çalışın. Hafta sonu ise parasal konular gündeminize gelebilir, gökyüzü destekleyici olacak.

Öncelikle bu hafta Pazartesi günü gerçekleşecek olan Yeniay’ın etkilerini arkadaşlık ve sosyal yaşam alanında hissedeceksiniz. Hayatınıza yeni insanlar girebilir. Bolca yeni tanışma, iletişime geçme, yazışma, sohbet etme ya da buluşma gibi olasılıklarınız var. Dikkat çekecek ve ön planda olacaksınız, bu size çok iyi gelecek. Hafta ortalarında ise biraz sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Tedavi süreçleriniz varsa hastaneye gitmeniz veya randevu almanız gerekebilir. Psikolojik olarak da son günlerdeki kalabalık ortamlardan yorulmuş olabilir ve biraz kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Duygusal hissetmeniz mümkün. Bugünlerde yüzeye çıkan duygularınıza yakından bakmayı ihmal etmeyin. Rüyalarınız da mesaj içerebilir. Cumartesi günü ise Ay burcunuza geçecek ve daha iyi hissedeceksiniz. Hafta sonu boyunca da enerjiniz yüksek olacak.

Haftaya başlarken odak noktanız kariyeriniz olacak. Pazartesi gerçekleşecek olan Yeniay’la birlikte işinizle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Yeni bir iş teklifi alabilir, başvuru yapabilir ya da görüşmeye çağrılabilirsiniz. Mevcut işinizle ilgili olarak da bir sözleşme yapmak ya da sizin de dahil olacağınız kararların alınacağı önemli toplantılara katılmak gibi olasılıklar var. Yoğun iş gündeminizin ardından hafta ortalarında daha fazla sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz. Yakın arkadaşlarınızla birlikte olmak, ev buluşmalarına ve yemekli davetlere katılmak size iyi gelebilir. Özellikle Perşembe günü spontane gelişecek buluşma planları oldukça keyifli olabilir. Hafta sonunda ise biraz içinize dönmek, kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Kendinizi baskı altında hissettiğiniz konular varsa bunlar yüzeye çıkabilir. Zihninizi yatıştıracak konularla ilgilenmek, özellikle yoga gibi fiziksel rahatlama da sağlayacak çalışmalar iyi gelecektir.

Pazartesi günü gerçekleşecek olan Yeniay’da yurt dışı bağlantılı işler, seyahatler veya yüksek öğrenim konuları gündeminize gelebilir. Yurt dışı işleriniz varsa bolca görüşme yapabilirsiniz, iletişim trafiğiniz yoğun olabilir. Uzun bir seyahat ya da taşınma planınız varsa bir adım atma noktasına gelebilirsiniz. Ancak kendinize biraz zaman verin ve önemli kararlar için birkaç gün daha Merkür retrosunun bitmesini bekleyin. Halen bazı kararsızlıklarınız olabilir. Bu sırada aklınızdaki konuyla ilgili artıları eksileri yazmak, farklı boyutlarıyla konuyu ele almak iyi fikir olabilir. Elbette eğer çok netseniz ilerleyebilirsiniz. Hafta ortalarında genel olarak işlerinize odaklısınız. Biraz duygu iniş-çıkışları yaşayabileceğiniz ya da duygusal olabileceğiniz günler. Evinizde kalmak, işe gitmemek isteyebilirsiniz. O durumda bazı işlerinizi evden yürütmek ya da huzurlu bir ortamda çalışmak iyi bir fikir olabilir. Hafta sonu ise bolca sosyalleşerek geçecek, tadını çıkarın.

Haftaya başlarken Pazartesi günü gerçekleşecek olan Yeniay’da ortak kazançlı işler, miras, kredi, borç-alacak gibi konular gündeminizde olabilir. Hızlı gelişmelerle birlikte geliriniz artabilir, elinize sürpriz paralar geçebilir. Ancak önemli kararlar almak yerine şimdilik planlama safhasında olmanız daha iyi olabilir. Birkaç gün daha beklemenizde fayda var. Ruhsal olarak da biraz daha iyi ve güçlü hissetmeye başlıyorsunuz. Hayatınızda son dönemde krizli süreçlerden geçtiyseniz biraz daha rahatlıyorsunuz. Haftanın kalanında ağırlıklı olarak iş gündeminizle ilgileneceksiniz. Ancak hafta ortaları biraz daha sakin, daha duygusal modda olmanız mümkün. Gelecek odaklı düşüncelere, yurt dışı hayallerine, seyahat veya tatil planlarınıza da odaklanabilirsiniz.

Pazartesi günü gerçekleşecek olan Yeniay sizin gündeminize ilişki konularını taşıyor. Yöneticiniz Jüpiter’in de desteği arkanızda, sürpriz başlangıçlara hazır olun. Bir evlilik teklifi, birlikte yaşama gibi ilişkiyi ileriye taşıyacak bir karar olasılığı doğabilir. Bu sizi oldukça heyecanlandırsa da emin olmak için kendinize zaman verin ve Merkür retrosunun bitmesini bekleyin. Aceleci ve fevri olmayın. Aynı konular ortaklıklar için de geçerli olacak. Ortaklı bir iş kurmak, birlikte ofis açmak gibi girişimler için yine emin olmanızda ve kesin kararı daha sonra vermenizde fayda var. Eğer yalnızsanız bu Yeniay size aşkı getirebilir. Hızlı bir adım, sürpriz tanışma olasılıkları var. Hafta ortalarında ise ortak kazançlı işler, miras, kredi, borç-alacak gibi konular gündeminizde olacak. Gökyüzü genel olarak destekleyici. Hafta sonunda ise bir yurt dışı seyahati olasılığı doğabilir ya da tatil planınız olabilir.

Bu haftanın ilk gündemi olan Yeniay Pazartesi günü gerçekleşecek ve günlük yaşamınızı yeniden organize etmek için size motivasyon verecek. İş akışınızda yenilikler, hayatınıza katacağınız yeni alışkanlıklar, sağlığınızla ilgili olarak beslenme ya da egzersiz programı değişiklikleri gibi konular gündeminize gelebilir. Yeniay enerjisi size iyi gelecek ve sizi harekete geçirecek. İşinizle olduğu kadar kendinizle de ilgilenmeniz gerektiğini size hatırlatacak. Hafta ortalarında partnerinize ve ilişkinize odaklanabilir, birlikte daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Yeni bir ilişkide duyguların açığa vurulması mümkün. Yalnızsanız size iyi gelecek bir ilişkinin ilk adımları da atılabilir. Hafta sonu ise parasal konular gündeminize geliyor. Ortak kazançlı işler, miras, kredi, borç-alacak gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Gökyüzü genel olarak destekleyici.

Bu haftanın genel gündemi sizin için aşk ve ilişkiler olacak. Pazartesi günkü Yeniay aşk evinizde gerçekleşiyor. Gökyüzünün genel olumlu enerjileriyle birlikte, sürpriz başlangıçlara hazır olun. Bir teklif alma, iletişime geçme, ilk kez buluşma, tanıştırılma, hızlıca etkilenme gibi birçok olasılığınız var. Havadaki flört enerjisi oldukça yoğun. Bütün bunlar sizi heyecanlandırsa da aceleci olmayın. Kendinize zaman verin ve bir ilişki kararı için Merkür retrosunun bitmesini bekleyin. Bu dönemdeki flörtler gelip geçici olabilir. Hafta ortalarında biraz günlük rutinlerinizle, iş akışınızla, yapılacak işler listenizle ilgilenebilirsiniz. Evinizde derleme toplama, organize etme gibi işler için bu günlerin enerjilerini değerlendirin. Sağlığınıza da dikkat edin. Özellikle yeme-içme kaynaklı problemler söz konusu olabilir. Hafta sonunun enerjileri ise oldukça güzel. Partnerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Haftaya başlarken gerçekleşecek olan Yeniay sizin için aile ve ev konularını gündeme taşıyor. Eviniz için yapmanız gereken tadilat, dekorasyon, alışveriş gibi bazı işler varsa onlar için adım atabilirsiniz. Aceleci olmamanız önem taşıyor. Anlık isteklerinizle değil planlanmış olan konular üzerinden ilerlemenizde fayda var. Taşınma ya da ev-alım satım konuları gündeminizdeyse bunlar da hız kazanabilir. Hafta ortalarında biraz duygusal olabilirsiniz. Partnerinizle buluşmak, daha fazla evinizde olmak, hatta arkadaşlarınızı eve davet ederek birlikte vakit geçirmek size iyi gelebilir. Hafta sonu ise evinizde yapmanız gereken derleme-toplama, organizasyon gibi işler varsa onlara vakit ayırabilirsiniz. Artık sağlığınızla da ilgilenmeye başlamalısınız. Spora ya da yeni bir diyet planına başlamak istiyorsanız tam zamanı, daha fazla ertelemeyin.

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