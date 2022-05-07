Haftalık burç yorumları (9 Mayıs- 15 Mayıs 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 9 Mayıs Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 9 Mayıs- 15 Mayıs 2022 haftası burçları neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



9 Mayıs- 15 Mayıs 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





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Haftanın genelinde ilişkiniz odak noktanızda olabilir. Pazartesi’nin enerjileri biraz gergin. Güç savaşlarına girmeyin. Sorumluluk almakla ilgili tartışmalar yaşanabilir. Kendinizi kısıtlanmış veya baskı altında hissedebilirsiniz. Karşı tarafı da anlamak, empati yapmak önem taşıyor. Partnerinizle bir diyalog için en ideal gün Perşembe. Hafta ortalarında işleriniz yoğunlaşabilir. Stres nedeniyle ufak tefek sağlık sorunları yaşamanız muhtemel. Özellikle baş ağrılarınız olabilir. Salı günü Merkür retrosu başlıyor. Sözleşmeler, imza süreçleri, eğitim ve seyahat konularında etki alacaksınız. Önceden planladığınız konularda ilerleyebilirsiniz ancak yeni bir başlangıç için temkinli olmanızda fayda var. İmzalayacağınız belgeleri dikkatli okuyun. Ayrıca iletişim kurarken yanlış anlamalara, yanlış ifade etmelere müsait bir süreç başlıyor. Özellikle yakın çevrenizdeki kişilerle olan diyaloglarınıza özen gösterin. Çarşamba günü Jüpiter burcunuza geçiyor. Ekim sonuna kadar olan bu süreçte projeleriniz, amaçlarınız ve hedeflerinizle ilgili cesur girişimlerde bulunabilirsiniz. Motivasyonunuz yüksek olacak.

Haftanın genelinde ilişkiniz odak noktanızda olabilir. Pazartesi günü aile içi çatışmalara müsait. Sorumluluk almakla ilgili tartışmalar yaşanabilir. Kendinizi kısıtlanmış veya baskı altında hissedebilirsiniz. Salı günü ise partnerinizle fikir ayrılıkları, tartışmalar yaşayabilirsiniz. Öfkeyle hareket etmemeye dikkat edin. Haftanın son iş günleri ise biraz yoğun geçebilir. Önemsemediğiniz bir sağlık sorununuz varsa ilerlediğini fark edebilirsiniz, kontrol ettirmeyi ihmal etmeyin. Salı günü Merkür retrosu başlıyor, para evinizden etki alıyorsunuz. Önümüzdeki haftalarda alım-satım kararlarınızda temkinli olun. Koşulları iyi gözlemleyin. Çarşamba günü ise Jüpiter Koç burcuna geçiyor. Ekim sonuna kadar olan bu süreçte kişisel gelişiminize daha fazla vakit ayırabilir, bazı eğitim ya da çalışmalara katılabilir, ruhsal dünyanızı zenginleştirmenin çeşitli yollarını deneyebilirsiniz. Size bu alanda destek verecek kişiler olabilir. Bir terapiye başlamak için de en ideal döneme giriyorsunuz.

Haftanın ilk günü yakınlarınızdan biriyle ya da kardeşinizle bir problem yaşayabilirsiniz. Sorumluluk almakla ilgili tartışmalar yaşanabilir. Kendinizi kısıtlanmış veya baskı altında hissedebilirsiniz. Güç savaşlarından uzak durun. Salı günü de yine aile içi tartışmalara ya da fikir ayrılıklarına müsait. Hafta sonuna doğru ise ilişkiniz odak noktanıza geliyor. Cuma gününün enerjileri biraz gergin olsa da Perşembe gününü konuşmak ve sorunlarınız varsa çözmek üzere değerlendirebilirsiniz. Yalnızsanız yine Perşembe günü birisiyle tanışabilir ya da iletişime geçebilirsiniz. Salı günü yöneticiniz Merkür sizin burcunuzda retro hareketine başlıyor. Bu süreçte yeni bir projeye başlamak için bekleyin. Var olan planlarınızda ilerleyebilirsiniz, ancak çıkabilecek aksaklıklara karşı B planlarınızı hazırda tutun. Çarşamba günü Jüpiter’in Koç’a geçişiyle birlikte arkadaşlık ve sosyal yaşam alanınız hareketleniyor. Ekim sonuna kadar hayatınıza yeni insanlar girebilir, bolca sosyalleşebilirsiniz. İnsanlarla tanışmak için ilk adımı atan olabilirsiniz. Bir dernek ya da sosyal topluluğa üye olabilirsiniz.

Haftaya başlarken parasal konularda bazı blokajlar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle bir şeyden vazgeçmeniz gerekebilir. Haftanın genelinde ilginizi aileniz ve partneriniz arasında paylaştırabilirsiniz. Cuma gününün enerjileri biraz gergin, ama Cumartesi günü daha yapıcı olmanız mümkün. Salı günü başlayacak olan Merkür retrosunun etkilerini daha bilinçaltı düzeyde hissedebilirsiniz. Kafanız karışık olabilir, kendinizi sık sık geçmişi düşünürken bulabilirsiniz. Hastanelerle ilgili işleriniz ya da tedavileriniz varsa aksaklıklar ya da gecikmeler olabilir. Çarşamba günü Jüpiter Koç burcuna geçiyor ve sizi kariyerinizle ilgili desteklemeye başlıyor. İşlerinizin açılacağı bu süreç Ekim sonuna dek devam edecek. Çalışmalarınızla parlayabilirsiniz. Terfi edebilirsiniz. İş arıyorsanız aradığınız gibi bir iş imkanıyla karşılaşabilir ya da kendi işinizi kurabilirsiniz. Ancak adımlarınızı temkinli atın, abartılı beklentilere kapılmamaya ve aşırı iyimser davranmamaya dikkat edin.

Hafta başında Ay sizin burcunuzda ilerliyor olacak. Ancak günün enerjileri gergin, kendinizi kısıtlanmış ya da baskı altında hissedebilirsiniz. Öne çıkmakta zorlanabilirsiniz. Salı gününden itibaren daha çok parasal konularla ilgilenmeye başlayacaksınız. Haftanın son gününde yöneticiniz Güneş’in Satürn’le negatif, Neptün’le pozitif etkileşimi olacak. Evinizde yaratıcı çalışmalarla ilgilenebilirsiniz. Ancak özellikle ailenize karşı eleştirel tutumlardan ve inatlaşmalardan uzak durun. Salı günü Merkür retrosu başlıyor ve sizi sosyal yaşamınızla ilgili alanda etkiliyor. Arkadaşlarınızla aranızda yanlış anlamalar olabilir, kendinizi ifade ederken zorlanabilirsiniz. İletişim kazaları yaşanması mümkün. Çarşamba günü Jüpiter Koç’a geçiyor. Ekim sonuna kadar olan süreçte size yurt dışı bağlantılı konularda şans ve hareketlilik getirecek. Karşınıza bolca seyahat fırsatı çıkabilir. Bir yabancı dil öğrenmek istiyorsanız tam zamanı. Hukuksal süreçlerde de avantajlı durumda olma olasılığınız yüksek.

Haftaya başlarken biraz enerjiniz düşük olabilir. Kendinizi kısıtlanmış, izole olmuş gibi hissedebilirsiniz. Ya da evden çıkmak istemeyebilirsiniz. Ertesi gün Ay burcunuza geçiş yaparak biraz enerjinizi yükseltecek ancak aynı gün yöneticiniz Merkür’ün retro hareketi başlayacak. Hafta sonuna doğru da para konuları odak noktanızda olacak. Perşembe gününü bu anlamda değerlendirebilirsiniz. Ancak abartılı harcamalara karşı dikkatli olun. Merkür retrosunun etkilerini ise kariyer alanınızda hissedeceksiniz. Yeni bir işe ya da çalışmaya başlamak yerine elinizdeki işlerle ilerlemeniz yararlı olabilir. İş anlaşmalarında, imza süreçlerinde dikkatli olun. Ajandanızı kontrol etmeyi unutmayın; dalgınlıklar, unutkanlıklar, karışan randevu saatleri gibi aksaklıklar söz konusu olabilir. Kullandığınız teknolojik aletlerin arızalanması, verilerinizin kaybolması ihtimallerini de göz önünde bulundurun ve yedeklerinizi alın. Çarşamba günü ise Jüpiter Koç’a geçiyor ve sizi ortak kazançlar, kredi, vergi, prim, miras alanlarında desteklemeye başlıyor. Kasım’a kadar olan bu süreçte çeşitli kazanç fırsatları elde edebilirsiniz. Ancak giderleriniz de artabilir, o nedenle kredi kullanacaksanız dikkatli olun.

Haftaya başlarken sosyal yaşamda aktif olabilirsiniz; katılmanız gereken etkinlikler ya da toplantılar olabilir. Ancak Pazartesi gökyüzünde biraz gergin enerjiler var, kendinizi sosyal çevreniz tarafından kısıtlanıyor gibi hissedebilirsiniz. Bazı ortamlarda sıkılabilirsiniz. Perşembe günü Ay sizin burcunuza geçecek. Enerjiniz yükselecek ve kendinize daha fazla odaklanacaksınız. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade edebilirsiniz. Aklınıza gelen fikirleri ya da projeleri not almanızda fayda var. Haftanın son günü ise parasal konular gündeminize gelebilir. Salı günü Merkür retrosu başlıyor. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde, seyahatlerinizde ya da hukuksal süreçlerinizde çeşitli aksaklıklar, iptaller, ilerlemeyen işler söz konusu olabilir. Yeni bir başlangıç için biraz beklemenizde fayda var. Var olan işlerinizi ise devam ettirebilir ve tamamlayabilirsiniz. Çarşamba günü Jüpiter Koç’a geçiyor ve sizi evlilik, ilişki alanınızda desteklemeye başlıyor. Hayatınıza yeni bir aşkın girebileceği ya da var olan ilişkinizin evliliğe doğru gidebileceği bir sürece giriyorsunuz.

Haftaya başlarken yoğun bir iş gündeminiz olabilir. İş yerinizde kısıtlanmış, engellenmiş hissedebilirsiniz. Fazla sorumluluk almaktan dolayı bunalabilirsiniz. Hafta sonuna doğru modunuz biraz düşebilir. Pazar günü Ay sizin burcunuza geçince enerjiniz yükselecek. Yaratıcı projeler üretebilirsiniz. Salı günü Merkür retrosu başlıyor. Ortak kazançlar, kredi, borç ve ödemelerinizle ilgili alanda çeşitli aksamalar, gecikmeler söz konusu olabilir. Bu dönemde yeni bir kredi başvurusunda bulunma ya da imza atma konusunda temkinli olun. Ortaklarınızla da aranızda çeşitli yanlış anlamalar, iletişim problemleri yaşanabilir. Ayrıca geçmiş meselelerin tekrar gündeme gelmesi ve çeşitli kriz yaratan durumların oluşması mümkün. Çarşamba günü ise Jüpiter Koç’a geçiyor ve sizi çalışma yaşamınızla ilgili olarak destekliyor. Ekim sonuna kadar olan süreçte daha rahat ve konforlu çalışabilirsiniz, bunu sağlayacak koşullarınız oluşabilir. Ekibinizi büyütebilir, daha fazla kişiden destek alabilirsiniz. Bir spor programına başlayacaksanız iyi sonuç alma olasılığınız da yüksek.

Hafta ortalarında iş gündeminiz yoğun. Sosyal hayatınız da hareketli olabilir. Haftanın sonlarına doğru biraz enerjiniz düşebilir ve içinize çekilmek isteyebilirsiniz. Spiritüel çalışmalarla ilgilenmek ya da terapi almak için Pazar günü uygun olacak. Sezgilerinizin güçlü ve hayal gücünüzün zengin olacağı bu günü sanatsal çalışmalarla da değerlendirebilirsiniz. Salı günü başlayacak olan Merkür retrosu sizi ilişkilerle ilgili alanda etkileyecek. Daha önce hayatınıza girmiş bir kişiyle tekrar karşılaşabilirsiniz. Eski partneriniz tekrar iletişime geçebilir. Ya da var olan ilişkinizde yanlış anlaşılmalar, iletişim problemleri olabilir. Kendinizi ifadede zorlanabilir, hatta pot kırabilirsiniz dikkat edin. Eski meselelerin tekrar gündeme gelmesi ilişkinizi yıpratabilir. Diğer taraftan yöneticiniz Jüpiter Çarşamba günü Koç’a geçecek ve Ekim sonuna dek sizi aşk evinizden destekleyecek. Yani retronun sona ermesinden sonra rahatlayacaksınız. Bu etkiyi aynı zamanda yaratıcılık, sanatsal çalışmalar ve hobilerinizle ilgili olarak da kullanabilir, hayattan daha çok keyif alabilirsiniz.

Haftaya başlarken ortaklı kazançlar, krediler, vergiler, borç ve ödemeler gibi konularda bazı blokajlarınız olabilir. Hafta ortalarında ağırlıklı olarak işlerinizle ilgilenebilirsiniz, gündeminiz yoğun olabilir. Hafta sona ererken ise biraz sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Ancak yöneticiniz Satürn ile Güneş arasında negatif etkileşim olacak. Çevrenizdeki insanlara karşı eleştirel olmamaya, kendi doğrularınızda ısrar etmemeye özen gösterin. Bazı kişilerle aranıza mesafe koyabilirsiniz. Salı günü Merkür retrosu başlıyor. Etkilerini günlük yaşamınız ve iş akışınızda hissedeceksiniz. Ekibinize yeni birini katarken, yeni bir iş anlaşması yaparken temkinli olun. Ayrıca iptal edilen randevular, geciken toplantılar vb. nedenlerle günlük planlarınızın dışına çıkmak zorunda kalabilirsiniz, esnek olmanızda fayda var. Çarşamba günü Jüpiter Koç’a geçiyor ve sizi ev, aile alanından desteklemeye başlıyor. Taşınmayı düşünüyor ya da bir ev alım-satımı planlıyorsanız Kasım’a kadar olan süreçte karşınıza güzel fırsatlar çıkabilir, girişimde bulunabilirsiniz. Evinizi daha konforlu bir hale getirebilir, evinizde daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Aile desteğini de arkanızda daha çok hissedeceksiniz.

Pazartesi’nin enerjileri ilişkinizde biraz gerginlik yaratabilir. Partnerinizle güç savaşlarına girmeyin. Sorumluluk almakla ilgili tartışmalar yaşanabilir. Kendinizi kısıtlanmış veya baskı altında hissedebilirsiniz. Hafta ortalarında iş gündeminiz yoğun olabilir. Resmi kurumlardaki işleriniz, yurt dışı bağlantılı konular gündeme gelebilir. Kredi, vergi, borç ve ödeme konularıyla ilgilenebilirsiniz. Çeşitli hesaplamalar yapmak ve detaylar üzerinde çalışmak için Salı ve Çarşamba günleri uygun. Salı Merkür retrosu başlıyor ve sizi aşk evinizden etkiliyor. Partnerinizle aranızda yanlış anlaşılmalar, iletişim problemleri olabilir. Kendinizi ifadede zorlanabilir, hatta pot kırabilirsiniz dikkat edin. Kapanmış defterlerin tekrar açılması durumunda ilişkiniz yıpranabilir. Retro sürecinde eski bir partneriniz de tekrar karşınıza çıkabilir ve yeniden hayatınıza girmek isteyebilir. Sonradan üzülmemek için bu süreci iyi yönetin. Çarşamba günü Jüpiter Koç’a geçiyor. Ekim sonuna kadar yakınlarınızın desteğini daha çok hissedeceksiniz. Bir otomobil almayı düşünüyorsanız uygun zaman. Sık sık iş seyahati ya da kısa hafta sonu kaçamakları yapabilirsiniz. Almak istediğiniz bir eğitime başlamak için de ideal bir dönem olacak.

Haftaya başlarken çok fazla iş yükünüzün olduğunu hissederek bunalabilirsiniz. Ufak ve kolay halledebileceğiniz işlerden başlayıp planlı ilerlemek iyi gelecektir. Hafta ortalarında daha çok ilişkinize odaklanabilirsiniz. Çarşamba günü hoş sürprizler sizi bekliyor olabilir. Hafta sonuna doğru ise parasal konular gündeme geliyor. Yöneticiniz Neptün Pazar günü Güneş ile pozitif etkileşim yapıyor. Yaratıcı fikirler bulabilirsiniz, ilham kanallarınız açık olacak. Harekete geçmekle ilgili blokaj hissedebilirsiniz, ancak bunun kendi korkularınızdan kaynaklı olup olmadığına bakmalısınız. Hayalleriniz için sorumluluk almanız gerektiğini gökyüzü size hatırlatıyor. Salı günü başlayacak olan Merkür retrosunun etkileri ev ve aile alanınızdan alıyorsunuz. Ev alım-satım, taşınma, imza süreçleri gündeminizdeyse aksaklıklar, gecikmeler yaşayabilirsiniz. Bir tadilata ya da yeni bir dekorasyona girişmek için de doğru zaman olmayabilir. Çarşamba günü Jüpiter Koç’a geçtiğinde ise sizin para evinize geçmiş oluyor. Kasım’a dek yatırım ve birikim yapabilirsiniz. Size para kazandıracak yeni girişimlerde bulunabilir, hatta risk alabilirsiniz. Ancak bir yandan harcamalarınız da artabilir.

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