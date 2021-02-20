Akrep Burcu Bebeği Özellikleri... Akrep Burcu Bebeği Nasıl Olur?

Akrep burcu bebeği özelliklerini merak ediyor musunuz? Astrolog Duygu Demir kaleme aldı: İşte Duygu Demir'in Akrep burcu bebeği özelliklerine ilişkin yorumları...

Her çocuk kendine has yetenekleriyle hayata gelen, dünyada harika tatlar bırakma potansiyeli olan biricik bir tohum! Ebeveynlerin belki de en zorlandığı konulardan biri ise, daha küçük yaşlardayken bu tohumun maddi ve manevi kaynaklarını keşfedip, çocuklarını kendi beklentilerinden sıyrılıp, potansiyelleri doğrultusunda yönlendirmek.

Peki anne-babalar çocuklarının becerilerini ve iç dünyasını, kendi önyargıları ve isteklerinden sıyrılarak nasıl keşfedebilir?

Astrolojik doğum haritası çocuğunuzun doğduğu an ve yerden gökyüzüne bakarak, gezegenlerin izafi bir haritasının çıkarılmasıdır. Bu nedenle kişiye özeldir. Çocuğunuzun ilk nefesini aldığı o kıymetli an’da gökyüzünde neler varmış diye baktığımızı düşünün! Ve buradan yola çıkarak, binlerce yıllık gözlem ile oluşturulmuş sembolik bir dil, yani astroloji aracılığıyla çocuğunuzun karakteri hakkında detaylı bir analiz yapabiliyoruz.

Burçlar ise doğum haritasının belkemiğini oluşturuyor. Çocuğunuzun burcunun özelliklerine bakarak sizi neler beklediğini öngörebilirsiniz.

Akrep Burcu Bebeğin Öne Çıkan Özellikleri

Akrep burcu bebekler her ne kadar dışardan oldukça sakin ve cool tavırlı dursalar dahi, aslında oldukça duygusal ve yoğun karakterlidirler. Özellikle fazla sessiz duruyorlarsa bilin ki aslında o dönemde içlerinde fırtınalar kopuyordur!

Cesur ve kendine güvenen bir edası olan Akrep burcu bebekler, aslında içten içe birçok özgüvensizlikle boğuşuyor olabilirler. Bu nedenle ailesinin sağlam bir duruş sergilemesine ihtiyaçları vardır.

Cesur ve kendine güvenen bir edası olan Akrep burcu bebekler, aslında içten içe birçok özgüvensizlikle boğuşuyor olabilirler. Bu nedenle ailesinin sağlam bir duruş sergilemesine ihtiyaçları vardır. Yoğun ve sahiplenici olabilirler, ailesini kimseyle paylaşmak istemeyeceklerdir.

Akrep Burcu Bebeğin Özellikleri

Elementi: Su

Gezegeni: Mars

İyi Yönleri: Mücadeleci, kararlı, dayanıklı, tutkulu, sezgileri yüksek, gözü pek, cesur, stratejik, savaşçı

Olumsuz Yönleri: Güvensiz, derinden ilerleyen, kıskanç, her zaman sakladığı bir şeyler olan

Akrep Bebeğinin Karakteri

Akrep burcu bebekleri oldukça sahiplenici, tutkulu, yoğun bir yapıya sahiptir. Her zaman elde etmek istedikleri bir şey olur ve bunun uğruna bütün enerjisini harcayabilirler.

Rekabetçi tavırları ile birinci olmak isterler, bunun uğruna savaşabilirler. Ve birinci olmak uğruna acımasızlaştıkları durumlar da olacaktır.

Dışarıdan çok katı görünseler dahi aslında içlerinde özgüvensizlikleri, duygusal iniş çıkışları olan yapıdadırlar. Bu nedenle içlerinde yaşadıkları fırtınayı dışardan bakışla anlamak pek kolay olmaz.

Manyetik bir çekim güçleri olur. Akrep bebekleri ile parkta, sokakta gezerken onunla ilgilenecek birileri her zaman olacaktır.

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