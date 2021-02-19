İkizler Burcu Bebeği Özellikleri... İkizler Burcu Bebeği Nasıl Olur?

İkizler burcu bebeği özelliklerini merak ediyor musunuz? Astrolog Duygu Demir kaleme aldı: İşte Duygu Demir'in İkizler burcu bebeği özelliklerine ilişkin yorumları...

Her çocuk kendine has yetenekleriyle hayata gelen, dünyada harika tatlar bırakma potansiyeli olan biricik bir tohum! Ebeveynlerin belki de en zorlandığı konulardan biri ise, daha küçük yaşlardayken bu tohumun maddi ve manevi kaynaklarını keşfedip, çocuklarını kendi beklentilerinden sıyrılıp, potansiyelleri doğrultusunda yönlendirmek.

Peki anne-babalar çocuklarının becerilerini ve iç dünyasını, kendi önyargıları ve isteklerinden sıyrılarak nasıl keşfedebilir?

Astrolojik doğum haritası çocuğunuzun doğduğu an ve yerden gökyüzüne bakarak, gezegenlerin izafi bir haritasının çıkarılmasıdır. Bu nedenle kişiye özeldir. Çocuğunuzun ilk nefesini aldığı o kıymetli an’da gökyüzünde neler varmış diye baktığımızı düşünün! Ve buradan yola çıkarak, binlerce yıllık gözlem ile oluşturulmuş sembolik bir dil, yani astroloji aracılığıyla çocuğunuzun karakteri hakkında detaylı bir analiz yapabiliyoruz.

Burçlar ise doğum haritasının belkemiğini oluşturuyor. Çocuğunuzun burcunun özelliklerine bakarak sizi neler beklediğini öngörebilirsiniz.

İkizler Burcu Bebeğin Öne Çıkan Özellikleri

İkizler burcu bebeğiniz çok zekidir, çok! Hızlı öğrenir, meraklıdır, keşfetmek ister. Bu nedenle onu etrafı kurcalarken, özellikle de teknolojik aletleri incelerken bulabilirsiniz.

Enerji dolu halleri ile bir yerde sabit kalmak istemeyecektir, bu nedenle erkenden emeklemeye ve hatta yürümeye başlayabilir.

İkizler burcunun en sevdiği aktiviteyi tek kelimeyle anlatacak olsak, bu konuşmak olurdu. İkizler burcu bebeğiniz erkenden konuşmaya başlayacaktır. Konuşmasa bile onu mırıldanır, sesler çıkarır, kendince kelimeler icat eder şekilde bulabilirsiniz. İlla ki kendini sesli olarak ifade etmek ister.

İkizler burcu bebeği sosyalleşmek ister. Bu nedenle onu sık sık akranları ile bir araya getirmenizi tavsiye ederim.

İkizler burcu çocuklar değişken bir yapıda oldukları için ani ve beklenmedik tavırlar sergileyebilirler.

İkizler Burcu Bebeğin Özellikleri

Elementi: Hava

Gezegeni: Merkür

İyi Yönleri: Esnek, çok yönlü, değişken, meraklı, iyi bir iletişimci, hızlı öğrenen, çabuk kavrayan, alternatifleri gören, sosyal, hikayeler anlatan

Olumsuz Yönleri: Hızlı değişen, dikkati çabuk dağılan, odaklanmakta ve seçim yapmakta zorlanan, anı anını tutmayan

İkizler Bebeğinin Karakteri

İkizler bebeği hızlı ve neşelidir. Her zaman ilgi odağı olur. Güler yüzü ile insanlar onu çok sevecektir. O da ilgiyi sever.

İkizler burçları büyüse de çocuk ruhlu kalmaya meyillidir. Bebeğiniz ne kadar büyüse de aynı naiflik ve coşkuyla davranacaktır.

Değişken yapısı nedeniyle uzun süre aynı ortamda kalmak ya da aynı şeyi yapmak istemeyecektir. Çabuk sıkılabilir, dikkatini bir yerde toplamakta zorlanabilir.

Seçim yapmakta zorlanan bir yapısı olduğu için, ebeveynlerinin daha istikrarlı olup yanında olmasını isteyecektir.

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