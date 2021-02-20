Oğlak Burcu Bebeği Özellikleri... Oğlak Burcu Bebeği Nasıl Olur?

Oğlak burcu bebeği özelliklerini merak ediyor musunuz? Astrolog Duygu Demir kaleme aldı: İşte Duygu Demir'in Oğlak burcu bebeği özelliklerine ilişkin yorumları...

Her çocuk kendine has yetenekleriyle hayata gelen, dünyada harika tatlar bırakma potansiyeli olan biricik bir tohum! Ebeveynlerin belki de en zorlandığı konulardan biri ise, daha küçük yaşlardayken bu tohumun maddi ve manevi kaynaklarını keşfedip, çocuklarını kendi beklentilerinden sıyrılıp, potansiyelleri doğrultusunda yönlendirmek.

Peki anne-babalar çocuklarının becerilerini ve iç dünyasını, kendi önyargıları ve isteklerinden sıyrılarak nasıl keşfedebilir?

Astrolojik doğum haritası çocuğunuzun doğduğu an ve yerden gökyüzüne bakarak, gezegenlerin izafi bir haritasının çıkarılmasıdır. Bu nedenle kişiye özeldir. Çocuğunuzun ilk nefesini aldığı o kıymetli an’da gökyüzünde neler varmış diye baktığımızı düşünün! Ve buradan yola çıkarak, binlerce yıllık gözlem ile oluşturulmuş sembolik bir dil, yani astroloji aracılığıyla çocuğunuzun karakteri hakkında detaylı bir analiz yapabiliyoruz.

Burçlar ise doğum haritasının belkemiğini oluşturuyor. Çocuğunuzun burcunun özelliklerine bakarak sizi neler beklediğini öngörebilirsiniz.

Oğlak Burcu Bebeğin Öne Çıkan Özellikleri

Oğlak burcu bebekler doğdukları andan itibaren hep olgun ve ciddi bir imaj çizerler. Başka çocuklar ağlarken onlar ağırbaşlılıkla hayatın kendilerine sunduklarını kabul ediyor gibidirler.

Her zaman ne istediğini bilen Oğlaklar, bebekliklerinden itibaren amaç odaklı bir yapı çizerler.

Somut sonuçları önemseyen, pratik bir yapıları olduğu için hayali oyunlar ile vakit harcamak istemezler.

Kararlı, inatçı yapıları altında aslında romantik ve duygusal bir halleri de vardır. Aile bireylerinin mutlu olması onları olumlu anlamda etkileyecektir.



Oğlak Burcu Bebeğin Özellikleri

Elementi: Toprak

Gezegeni: Satürn

İyi Yönleri: Mantıklı, ciddi, stratejik, planlı, dayanıklı, güçlü, düzenli, mantıklı

Olumsuz Yönleri: Mesafeli, kuralları olan, kendi düzenini önemseyen, yalnız olmayı tercih eden, hayatın her alanında yönetici olmaya çalışan

Oğlak Bebeğinin Karakteri

Oğlak bebekleri utangaç yaratılıştadır.

Hayatı, kendilerine söylenenleri, düşüncelerini, kısaca her şeyi ciddiye alırlar. Ve bu nedenle düşünerek, temkinli şekilde kararlar alırlar. Kararlarından da pek vazgeçmek istemezler.

İnatçı bir yapıları vardır.

İstekleri belirlidir ve bu istekler uğruna çabalamaktan çekinmezler.

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