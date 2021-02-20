Yay Burcu Bebeği Özellikleri... Yay Burcu Bebeği Nasıl Olur?
Bebeğinizi kucağınıza aldınız ya da almak üzeresiniz... Artık burcunu biliyorsunuz... Peki, bebek burcu özellikleri hakkında neler biliyoruz? Bu yazıda Yay burcu bebeği özelliklerine bakalım. İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden Yay burcu bebeği özellikleri...
Yay burcu bebeği özelliklerini merak ediyor musunuz? Astrolog Duygu Demir kaleme aldı: İşte Duygu Demir'in Yay burcu bebeği özelliklerine ilişkin yorumları...
Her çocuk kendine has yetenekleriyle hayata gelen, dünyada harika tatlar bırakma potansiyeli olan biricik bir tohum! Ebeveynlerin belki de en zorlandığı konulardan biri ise, daha küçük yaşlardayken bu tohumun maddi ve manevi kaynaklarını keşfedip, çocuklarını kendi beklentilerinden sıyrılıp, potansiyelleri doğrultusunda yönlendirmek.
Peki anne-babalar çocuklarının becerilerini ve iç dünyasını, kendi önyargıları ve isteklerinden sıyrılarak nasıl keşfedebilir?
Astrolojik doğum haritası çocuğunuzun doğduğu an ve yerden gökyüzüne bakarak, gezegenlerin izafi bir haritasının çıkarılmasıdır. Bu nedenle kişiye özeldir. Çocuğunuzun ilk nefesini aldığı o kıymetli an’da gökyüzünde neler varmış diye baktığımızı düşünün! Ve buradan yola çıkarak, binlerce yıllık gözlem ile oluşturulmuş sembolik bir dil, yani astroloji aracılığıyla çocuğunuzun karakteri hakkında detaylı bir analiz yapabiliyoruz.
Burçlar ise doğum haritasının belkemiğini oluşturuyor. Çocuğunuzun burcunun özelliklerine bakarak sizi neler beklediğini öngörebilirsiniz.
Yay Burcu Bebeğin Öne Çıkan Özellikleri
• Neşeli, mutlu, optimist, insanları seven yapısıyla her daim sosyalleşebilen Yay burcu bebekleri, girdikleri her ortamda çok sevilirler. Ancak kişisel sınırlarına saygı göstermenizi beklerler. Fazla üstlerine gitmemek gerekir.
• Hayal güçleri oldukça yüksek olan Yay bebekleri, kurallardan pek hoşlanmazlar.
• Öğrenmeye hevesli olurlar ancak hareketli ve dikkat çekici bir konu değilse çabucak sıkılabilirler.
Yay Burcu Bebeğin Özellikleri
Elementi: Ateş
Gezegeni: Jüpiter
İyi Yönleri: Neşeli, optimist, hareketli, canlı, iyiliksever, hayal güçleri yüksek
Olumsuz Yönleri: Sınır tanımayan, özgürlüğüne fazla düşkün, zevklerine, yemeye, içmeye düşkün, disipline girmeyi pek sevmeyen
Yay Bebeğinin Karakteri
- Yay burcu bebekleri neşeli ve eğlenceli yapıları, geçinmesi kolay tavırları ile her zaman için çevresindeki kişiler tarafından sevilirler.
- Maceraya ve keşfetmeye olan merakları ile daha bebeklikten itibaren farklı kültürleri, insanları, gezmeyi deneyimlemek isterler.
- Hayal güçleri çok gelişkin olduğu için hayattan beklentileri gerçekçi olmayabilir.
Günlük, haftalık, aylık burç yorumları için Elele astroloji sayfalarına da bakmayı unutmayın...
İLGİLİ İÇERİKLER
- Koç Burcu Bebeği Özellikleri... Koç Burcu Bebeği Nasıl Olur?
- Boğa Burcu Bebeği Özellikleri... Boğa Burcu Bebeği Nasıl Olur?
- İkizler Burcu Bebeği Özellikleri... İkizler Burcu Bebeği Nasıl Olur?
- Yengeç Burcu Bebeği Özellikleri... Yengeç Burcu Bebeği Nasıl Olur?
- Aslan Burcu Bebeği Özellikleri... Yengeç Burcu Bebeği Nasıl Olur?
- Başak Burcu Bebeği Özellikleri... Başak Burcu Bebeği Nasıl Olur?
- Terazi Burcu Bebeği Özellikleri... Terazi Burcu Bebeği Nasıl Olur?
- Akrep Burcu Bebeği Özellikleri... Akrep Burcu Bebeği Nasıl Olur?
- Oğlak Burcu Bebeği Özellikleri... Oğlak Burcu Bebeği Nasıl Olur?
- Kova Burcu Bebeği Özellikleri... Kova Burcu Bebeği Nasıl Olur?
- Balık Burcu Bebeği Özellikleri... Balık Burcu Bebeği Nasıl Olur?