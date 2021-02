Yay Burcu Bebeği Özellikleri... Yay Burcu Bebeği Nasıl Olur?

Yay burcu bebeği özelliklerini merak ediyor musunuz? Astrolog Duygu Demir kaleme aldı: İşte Duygu Demir'in Yay burcu bebeği özelliklerine ilişkin yorumları...

Her çocuk kendine has yetenekleriyle hayata gelen, dünyada harika tatlar bırakma potansiyeli olan biricik bir tohum! Ebeveynlerin belki de en zorlandığı konulardan biri ise, daha küçük yaşlardayken bu tohumun maddi ve manevi kaynaklarını keşfedip, çocuklarını kendi beklentilerinden sıyrılıp, potansiyelleri doğrultusunda yönlendirmek.

Peki anne-babalar çocuklarının becerilerini ve iç dünyasını, kendi önyargıları ve isteklerinden sıyrılarak nasıl keşfedebilir?

Astrolojik doğum haritası çocuğunuzun doğduğu an ve yerden gökyüzüne bakarak, gezegenlerin izafi bir haritasının çıkarılmasıdır. Bu nedenle kişiye özeldir. Çocuğunuzun ilk nefesini aldığı o kıymetli an’da gökyüzünde neler varmış diye baktığımızı düşünün! Ve buradan yola çıkarak, binlerce yıllık gözlem ile oluşturulmuş sembolik bir dil, yani astroloji aracılığıyla çocuğunuzun karakteri hakkında detaylı bir analiz yapabiliyoruz.

Burçlar ise doğum haritasının belkemiğini oluşturuyor. Çocuğunuzun burcunun özelliklerine bakarak sizi neler beklediğini öngörebilirsiniz.

Yay Burcu Bebeğin Öne Çıkan Özellikleri

• Neşeli, mutlu, optimist, insanları seven yapısıyla her daim sosyalleşebilen Yay burcu bebekleri, girdikleri her ortamda çok sevilirler. Ancak kişisel sınırlarına saygı göstermenizi beklerler. Fazla üstlerine gitmemek gerekir.

• Hayal güçleri oldukça yüksek olan Yay bebekleri, kurallardan pek hoşlanmazlar.

• Öğrenmeye hevesli olurlar ancak hareketli ve dikkat çekici bir konu değilse çabucak sıkılabilirler.

Yay Burcu Bebeğin Özellikleri

Elementi: Ateş

Gezegeni: Jüpiter

İyi Yönleri: Neşeli, optimist, hareketli, canlı, iyiliksever, hayal güçleri yüksek

Olumsuz Yönleri: Sınır tanımayan, özgürlüğüne fazla düşkün, zevklerine, yemeye, içmeye düşkün, disipline girmeyi pek sevmeyen

Yay Bebeğinin Karakteri

Yay burcu bebekleri neşeli ve eğlenceli yapıları, geçinmesi kolay tavırları ile her zaman için çevresindeki kişiler tarafından sevilirler.

Maceraya ve keşfetmeye olan merakları ile daha bebeklikten itibaren farklı kültürleri, insanları, gezmeyi deneyimlemek isterler.

Hayal güçleri çok gelişkin olduğu için hayattan beklentileri gerçekçi olmayabilir.

