Balık Burcu Bebeği Özellikleri... Balık Burcu Bebeği Nasıl Olur?

Balık burcu bebeği özelliklerini merak ediyor musunuz? Astrolog Duygu Demir kaleme aldı: İşte Duygu Demir'in Balık burcu bebeği özelliklerine ilişkin yorumları...

Her çocuk kendine has yetenekleriyle hayata gelen, dünyada harika tatlar bırakma potansiyeli olan biricik bir tohum! Ebeveynlerin belki de en zorlandığı konulardan biri ise, daha küçük yaşlardayken bu tohumun maddi ve manevi kaynaklarını keşfedip, çocuklarını kendi beklentilerinden sıyrılıp, potansiyelleri doğrultusunda yönlendirmek.

Peki anne-babalar çocuklarının becerilerini ve iç dünyasını, kendi önyargıları ve isteklerinden sıyrılarak nasıl keşfedebilir?

Astrolojik doğum haritası çocuğunuzun doğduğu an ve yerden gökyüzüne bakarak, gezegenlerin izafi bir haritasının çıkarılmasıdır. Bu nedenle kişiye özeldir. Çocuğunuzun ilk nefesini aldığı o kıymetli an’da gökyüzünde neler varmış diye baktığımızı düşünün! Ve buradan yola çıkarak, binlerce yıllık gözlem ile oluşturulmuş sembolik bir dil, yani astroloji aracılığıyla çocuğunuzun karakteri hakkında detaylı bir analiz yapabiliyoruz.

Burçlar ise doğum haritasının belkemiğini oluşturuyor. Çocuğunuzun burcunun özelliklerine bakarak sizi neler beklediğini öngörebilirsiniz.

Balık Burcu Bebeğin Öne Çıkan Özellikleri

Balık burcu bebekleri Zodyak’ın en hassas yapısına sahiptir. Çevresindeki kişilerin duygu durumunu hisseder ve onlarla beraber kendi duyguları da değişir. Bu nedenle gün içinde duyguları sıklıkla değişecektir. Sizin gerginlik ve kızgınlığınızı da hissedeceği için yanında ekstra dikkatli olmanız gerekir.

Balık burcu bebekleri yoğun bağlar kurar, bazen bağımlı ilişkiler geliştirebilirler. Bu bağlar içinde zarar gördüğünü hissederse kendi içlerine kapanırlar. Bu nedenle sessiz kaldıkları dönemleri dikkatle incelemek iyi olacaktır.

Hayal güçleri çok yüksektir. Yaratıcı oyunlar ile eğlenceli vakitler geçirmelerini sağlayabilirsiniz. Sevdiği şeyler konusunda oldukça ısrarcı ve tutkulu olabilirler.

Balık Burcu Bebeğin Özellikleri

Elementi: Su

Gezegeni: Jüpiter

İyi Yönleri: Merhametli, duygusal, hisleri güçlü, sanatçı ruhlu, hassas, fedakar, yardımcı, empati duygusu gelişmiş

Olumsuz Yönleri: Hassas, kırılgan, dağınık, kolay yönlendirilebilen, bazen tutarsız, bağımlılıklar geliştirebilen

Balık Bebeğinin Karakteri

Her şeyden önce hassas bir yapıya sahip olan Balık burcu bebekler, büyüdükçe duygularını doğru ifade etmenin yollarını arayacaktır.

Çok iyi niyetli olur, insanlara kolayca inanma eğiliminde olurlar.

Herkese yardım etmek isterler. Yaşça büyüklere, sokak hayvanlarına, daha düşkün durumda olan herkese el uzatmak isterler. Bu tavırları ve duygusal halleri bebeklik döneminden kendini gösterecektir.

Çevresindeki kişilerin duygularından çok etkilenirler. Negatif ortamlarda çok uzun süre bulunmak iyi gelmeyecektir.



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