Nare İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

Bazı türkülerle de sevgiliye atfen geçen 'Nare' ismi, Uzak Şehir dizisiyle popüler olmuş durumda. Peki, Nare isminin anlamı ne? Farklı kaynaklardaki yorumlar şöyle:

NARE İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Nare

Nare Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Farsça

NARE İSMİNİN ANLAMI

Nare ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları sözlüğünde yer almaz. Buna karşılık Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'nde 2 kentte şu anlamlarla kullanıldığı belirtilir.

-Güç ve direnç (Çorum)

-Çocukların bindiği dönme dolap



Nare ismi bazı bazı kaynaklara göre Farsça ateş, alev anlamına gelir. Bazı isim sözlüklerinde Kürtçe 'nar çiçeği' anlamına geldiği belirtilir. Bazı kaynaklara göre Ermenistan'da kız çocukları için kullanılan Nare ismi 'nar' veya 'ateş' anlamını taşır.



NARE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Nare adlı insanlar, dinamik ve verimli bir enerji yayarlar. Kontrollü ve yetenekli görünüyorsunuz. Zorluklar karşısında cesaretlisiniz. Aynı zamanda, tutkularının peşinden gitmek sizin için çok önemli. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Nare ismine benzeyen diğer isimler:

Sare, Lale, Hale, Ece, Defne, Cemre, Melike,Gökçe, Gamze, Merve, Ayşe, Hatice, Buse, Cemile, Emre, Efe, Ege. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: N harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

Nare ismine sahip ünlüler:

Nare ismine sahip ünlü bulunmamaktadır. Ancak 'Uzak Şehir' adlı bir dizide kadın karakterin ismi olan Nare son zamanlarda oldukça popüler olmuştur.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

N: Baş harfi 'N' olan kişiler yeni maceralara meraklıdırlar, bu kişiler sürekli olarak son çıkan şeylerle ilgilenirler.

A: 'A' harfi cesareti, yoluna çıkan her şeyle başa çıkma gücünü ifade eder.

R: 'R' harfi, diğer insanların duygularını kolayca okuyabilen biri olduğunu gösterir.

E: 5 sayısıyla ilişkilendirilen 'E' harfi bu kişinin sevecen, iyi kalpli ve hassas olduğunu gösterir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Nare İsminin Numerolojisi: 2

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★

NARE İSMİNİN HARF NUMARALOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATI

Aşkta 2 sayısı, doğal sezgileri sayesinde iyi iletişim kuran umutlu bir partnerdir. Ayrıca, bu kişiler, sevgilisinin iyi hissetmediğini veya ilişkinin zor zamanlar geçirdiğini önceden anlayabilir. 2 sayısı sevildiğini ve ilgi gördüğünü hissettiği sürece dünyada her şey yolundadır ancak işler şüpheye düştüğünde kıskançlık gelir.

NARE İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Turuncu

Şanslı Numaraları: 3, 6, 18, 22 ve 31

Şanslı Günü: Pazar

Şanslı Ayı: Haziran

Şanslı Taşı: Aquamarin