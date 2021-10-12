Kaliteli bir uyku için bebek odası nasıl olmalı? Bebek odası hazırlığının püf noktaları

Seda Özcan 12 Ekim 2021

Kaliteli bir uyku için bebeğinizin uyku odası nasıl olmalı?

Genellikle bebek odası dediğimizde aklımızda desenli, renkli oyuncakların olduğu, duvarların da parlak stickerların olduğu odalar gelir. Aslında bunların odada olması ne kadar doğru? Bebekleriniz her koşulda uyuyabilir mi? Nelere dikkat etmelisiniz?

Gelin ayrıntılara bakalım. Kaliteli bir uyku için bebeğinizin uyku odası nasıl olmalı yazımızdan sonra Doğru yatak seçimi için Bebek yatağı nasıl olmalı yazımıza da bakabilirsiniz.

Oda sıcaklığınızı önemseyin

Bebekler için en ideal uyku odası sıcaklığı 20-23 derece arasındadır. Kız çocukları biraz daha sıcak sevebilir, oda sıcaklığınız 24 dereceye kadar çıkabilir, ancak daha fazlası özellikle yaz aylarında kontrol edilemeyen yüksek sıcaklık uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştıracaktır.

İdeal karanlığı bulun

Uyku odası uyku zamanında mutlaka loşlaştırılmalıdır. Zifiri karanlık bebekleri korkuturken ebeveynlerini seçebileceği bir loş oda onların uykuya daha kolay geçmesini sağlayacaktır. ‘Bebeğim aydınlıkta uyuyabiliyor, alışması için gündüz aydınlıkta uyumalı’ demeyin. 3. Aydan sonra salgılanmaya başlayan, uykuya dalmayı ve sürdürmeyi sağlayan uyku hormonumuz melatonin, ancak göze ışık hüzmesi girmediğinde kullanılabilir oluyor ve sağlıklı uyku sağlanıyor.

Oda dekorasyonunu sadeleştirin

Bebeğinizin odasının soft renklerde olması, canlı çekici renkler olmaması uyku zamanı bebeğinizin dikkatinin dağılmasını engeller. Aynı şekilde renkli ve parlak oyuncaklar da görünür yerlerde olmamalı, aksi taktirde en önemli işi oyun olan bebeğinizi uykuya götürmek için oyundan koparmak zor olacaktır. Eğer yatak başında dönence var ise mutlaka uyku zamanı o da ortadan kaldırılmalıdır. Yatak içinde eğer yastık bulunuyorsa bebeğinizin güvenliği için mutlaka yatak içinden çıkarılmalıdır.

Odayı düzenli aralıklarla havalandırın

Bebeğinizin odasını gün içinde sık sık havalandırmalısınız. Özellikle uykudan önce odayı havalandırmanız çok daha önemli. Yaz mevsiminde evin diğer odaları gibi bebeğinizin odasını havalandırmak daha sık aklımıza gelen ve ihmal etmediğimiz bir durum iken, kış aylarında soğuk havaların etkisiyle bu rutini kaybedebiliyoruz. Ancak soğuk havalarda dahi kısa süreliğine de olsa camını açmanız, havanın değişmesine ve sağlıklı bir uyku için ihtiyacı olan oksijenin odaya girmesine yardımcı olacaktır.

Yastık, yorgan ve nevresim seçimlerinizi önemseyin

Kullandığınız uyku ürünlerinin toz tutmayan, boyanmamış ve sentetik içermeyen maddelerden yapılmasına mutlaka dikkat etmelisiniz. Özellikle nevresim takımlarınız %100 pamuk içeren ürünler olmalıdır. Hem sağlığı için gereklidir hem de bebeğinizi duyusal açıdan pamuklu olmayan ürünler rahatsız edebilir, kaşındırabilir. Sentetik ürünlerden uzak durmanızı önermemizin diğer bir sebebi ise ısı kontrolünün sağlanamamasıdır. Oda sıcaklığı ideal olmasına rağmen sentetik kumaşlar terletebilir ve uykuyu bölebilir.



Son olarak, sağlıklı bir uykunun en önemli adımlarından biri olan yatak seçimini bebeğinize uygun yaptığınızdan emin olmalısınız.

Yazı: Bebek ve Uyku Danışmanı ve Hemşire Seda Özcan

İLGİLİ İÇERİKLER