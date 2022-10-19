Beyaz spor ayakkabılar nasıl temizlenir? 1 ev formülü ve 6 farklı öneri
Hemen hemen her kombine uyum sağlayabilecek beyaz spor ayakkabılarını tercih etmeyenimiz yoktur. Her ne kadar kombin kurtarıcı olsa da bakım konusunda da bir o kadar zahmetli! Peki beyaz spor ayakkabıları nasıl temizlenir? İşte farklı öneriler.
Beyaz ayakkabılar nasıl temizlenir? Bu makalede her dönem yanıtı aranan bu soru için çözüm önerilerine bakıyoruz. Yaptığı TikTok yayınlarıyla tanınan iki çocuk annesi Chantel Mila beyaz ayakkabılar kirlenince tekrar nasıl yeni görüneceğine dair kendi formülünü anlatıyor. Mila beyaz ayakkabıları temizlemek için 3 malzeme kullanıyor.
Daha çok Mama Mila olarak bilinen Chantel Mila, ayakkabılarının pırıl pırıl yeni görünmesini sağlamak için sadece üç malzeme kullandığını açıkladı. Ayakkabıyı yenilemek için kabartma tozu, bulaşık deterjanı ve su kullandığını söylüyor.
Chantel Mila bu işlemi nasıl yaptığını şöyle anlatıyor: "Çözeltiyi hazırlamak için yarım su bardağı karbonat, bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı ve suyu bir kapta karıştırarak macun haline getirin. Ardından solüsyonu uygulamak için eski bir diş fırçası kullanın ve ayakkabıları ovalayın."
Son olarak, spor ayakkabıları hassas bir file torba içinde hafif bir yıkama döngüsüne koyun, ardından spor ayakkabılar güneşte bırakılabilir veya nemi çıkarmak için kurutucuya koyabilirsiniz.
ELELE ARŞİVİNDEN BEYAZ AYAKKABI TEMİZLEME ÖNERİLERİ
Her kombininizin kurtarıcısı beyaz spor ayakkabıları giymesi zevkli olsa da temizlemesi hayli zor olabiliyor. Düzenli kullanıldığında beyaz spor ayakkabınız kesinlikle kirlenecektir ancak aşağıda anlattığımız yöntemlerle beyaz ayakkabınızı ilk günkü gibi koruyabilir bembeyaz ayakkabılarınızı her kıyafetinizle kombinleyebilirsiniz. Peki beyaz spor ayakkabı başka ne şekilde temizlenir? 6 kolay yöntem ile beyaz spor ayakkabılarınızı, Converse'lerinizi veya bez ayakkabılarınızı ilk günkü gibi tertemiz yapabilirsiniz.