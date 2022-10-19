Beyaz spor ayakkabılar nasıl temizlenir? 1 ev formülü ve 6 farklı öneri

Daha çok Mama Mila olarak bilinen Chantel Mila, ayakkabılarının pırıl pırıl yeni görünmesini sağlamak için sadece üç malzeme kullandığını açıkladı. Ayakkabıyı yenilemek için kabartma tozu, bulaşık deterjanı ve su kullandığını söylüyor.

Chantel Mila bu işlemi nasıl yaptığını şöyle anlatıyor: "Çözeltiyi hazırlamak için yarım su bardağı karbonat, bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı ve suyu bir kapta karıştırarak macun haline getirin. Ardından solüsyonu uygulamak için eski bir diş fırçası kullanın ve ayakkabıları ovalayın."